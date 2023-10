• Auto123 effectue un premier essai de la BMW i5 2024.

Lisbonne, Portugal - Pour la première fois de son histoire BMW présente une Série 5 qui sera à la fois à essence et électrique. Septième génération de ce modèle qui s’est vendu à plus de 10 millions d’unité depuis ses débuts en 1972, la version 2024 va commencer avec un modèle i5 530 à essence avec un moteur 2 litres. Il y aura ensuite une version i5 40 xDrive, suivi d’une version 550 hybride branchable avec moteur V6, la i5 M60 xDrive et finalement la prochaine génération de M5.

BMW i5 2024, avant Photo : B.Charette

Design extérieur de la BMW i5 2024

BMW est fidèle aux autres modèles électriques de la marque qui reprend à peu de choses près le style du modèle à essence. On note une calandre pleine cerclée de bleu sur le logo de la marque avec la i5. À cela s’ajoute le logo i5 sur le coffre et nous devons dire merci à BMW qui est revenu à des dimensions raisonnables des doubles haricots à l’avant. Souhaitons que l’enflure dans le format soit terminée.

Autres points notables :

- Pour glisser dans le vent et maximiser l’autonomie, BMW offre un cx de 0,23, un chiffre remarquable qui résulte de beaucoup d’heures en soufflerie.

- Selon la version, vous avez droit à des roues de 19 à 21 pouces.

- Le bas de caisse de la i5 est plus prononcé pour dissimuler le groupe de batteries logé sous le plancher.

- Vous avez un becquet discret sur le coffre avec une nouvelle signature lumineuse à l’arrière qui intègre une bande chromée au centre.

- La i5 fait 10 cm de plus que l’ancienne Série 5 pour une longueur de 5,06 mètres.

BMW i5 2024, intérieur Photo : BMW

Présentation intérieure de la BMW i5 2024

L’habitacle s’inspire de la récente i7 avec un double écran incurvé qui jour le rôle de système nerveux central de la berline. Ces deux écrans font 27,2 pouces ; il y a un écran de 12,3 pouces derrière le volant et un autre de 14.9 pouces. Le dernier système d'exploitation BMW (8.5) alimente le tout avec la technologie 5G embarquée.

La i5 est un peu plus spacieuse que l’ancienne Série 5. BMW a augmenté l'empattement de 0,8 pouce, ce qui améliore légèrement l’espace pour les jambes à l'arrière. Les sièges ont également été redessinés, avec des sièges sport de série et des sièges multicontours disponibles sur d'autres versions.

L’espace cargo est légèrement inférieur à la Série à combustion en raison de la présence des batteries. Vous avez tout de même 490 litres d’espace pour les bagages, ce qui représente 60 litres de plus qu’une Mercedes EQE berline, mais loin d’une Tesla S avec 790 litres.

Vous avez aussi droit à une banquette arrière rabattable 40/20/40. Le recouvrement des sièges vient de série avec un cuir Vegan. Il faut ajouter 2 900 $ pour avoir droit au cuir Merino.

La BMW i5 2024 a un système optionnel qui permet une certaine autonomie de conduite Photo : BMW

Technologie et sécurité dans la BMW i5 2024

La plus récente génération d’exploitation iDrive 8.5 ouvre un large éventail de possibilités, tels des mises à jour à distance OTA. Ensuite, les passagers peuvent jouer à des jeux ou regarder du contenu vidéo grâce aux applications disponibles sur l'interface numérique pendant que la voiture se recharge.

BMW a conservé sa mollette dans la console centrale pour naviguer dans les menus, mais vous pouvez aussi aller directement via l’écran tactile. Dans les deux cas, la navigation à travers le menu est difficile en raison de la densité du menu et des multiples opérations pour arriver à vos fins. Il est presque impossible de faire des opérations en roulant tellement le risque est élevé. Idéalement, il faut programmer des raccourcis dans le menu pour aller aux fonctions que vous utilisez fréquemment plus rapidement.

Vous avez droit de série aux sièges avant chauffants, la climatisation automatique bizone, l’éclairage d'ambiance, projecteurs DEL, Apple CarPlay et Android Auto.

Sur la liste des options, vous avez pour 6 200 $, un groupe de luxe qui comprend :

La recharge d'appareils sans fil ;

Une chaîne audio ambiophonique Bowers & Wilkins ;

Le décodage d'assistance aux feux de route ;

L’aide au stationnement professionnel ;

Un groupe d'équipements professionnel ;

Des phares adaptatifs à DEL ;

Le dispositif d'enregistrement embarqué BMW drive recorder ;

L’accès confort :

Le cockpit numérique professionnel ;

Un toit ouvrant vitré panoramique ;

Un pare-soleil électrique, mais sans fonctionnalité d'ouverture comme le toit ouvrant vitré de série ;

La visualisation tête haute avec système de navigation avec vidéo en réalité augmentée ;

Une caméra intérieure ;

La commande gestuelle BMW.

L'écran multimédia dans la BMW i5 2024 Photo : BMW

Versions et configurations de la BMW i5 2024

Deux modèles de la i5 seront livrables au Canada. La i5 xDrive40 et la i5 M60 xDrive disposent toutes deux de la même batterie, qui fournit 83,9 kWh d'énergie utilisable. Les deux modèles viennent avec un rouage intégral. BMW n’a pas encore donné la puissance de la version xDrive40. Notre modèle xDrive60 développe une puissance de 590 chevaux et un couple de 605 lb-pi.

Ces chiffres sont suffisants, selon BMW, pour atteindre des temps de 0 à 100 km/h de 3,8 secondes. La vitesse maximale est limitée à 230 km.

Il faut compter 8 h 15 pour une charge complète avec le chargeur embarqué de 22 kW (en option) et 30 minutes pour passer de 10 à 80 % sur une borne rapide en courant continu. La i5 est la BMW qui dispose ce la plus grande rapidité de recharge avec une puissance de charge de 205 kW.

Au chapitre de l’autonomie, BMW annonce 412 km pour la version M60 et n’a pas encore donné de chiffres pour la version xDrive 40 qui devrait s’approcher des 500 km.

La BMW i5 2024, de profil Photo : B.Charette

Comment est la conduite de la BMW i5 2024 ?

Tout comme le modèle i4 avant elle, la i5 a conservé l’esprit de conduite dynamique propre aux modèles BMW. Malgré un poids qui fait 2300 kg, on sent le dynamisme dans la conduite. À noter, le système à quatre roues directrices est de série sur la version haut de gamme.

Pour ceux qui veulent tirer une meilleure expérience derrière le volant, vous avez deux options qui peuvent être intéressantes. Vous avez la suspension M Pro adaptative avec stabilisation active du roulis pour 4 000 $ que nous avions sur notre modèle à l’essai. Ensuite, il y a le groupe Sport M Sport Pro pour 1 500 $ qui comprend des éléments extérieurs noirs, certains éléments supplémentaires du groupe sport m pro, freins m sport rouge, phares shadowline, calandre réniforme éclairée le becquet arrière M peint noir saphir métallique.

La suspension adaptative est un « must » si vous aimez la conduite dynamique.

Nous avions aussi droit au système d’aide à la conduite sur route (facturé à 2 500 $) qui est le plus récent système de conduite autonome de la marque. Une fois activé, vous pouvez retirer les mains du volant et la voiture peut elle-même effectuer des dépassements si vous actionner le clignotant ou d’une simple regard vers le rétroviseur. Le système est opérationnel jusqu’à 130 km/h.

La BMW i5 2024, trois quarts arrière Photo : B.Charette

Les prix de la BMW i5 2024

Alors que la version 530 débute à un peu plus de 70 000 $, il faudra débourser 95 000 $ pour une i5 xDrive M60. À cela s’ajoute 3 150 $ de frais de transport, de préparation et de concessionnaire pour un total de 98 150 $. Notre modèle à l’essai revenait à 113 000 $ avec les options. Il faut donc avoir un solide portefeuille. Une location sur 4 ans vous coûtera 2 045 $ par mois avec une valeur résiduelle de 49 900 $. Si vous optez pour un financement il vous en coûtera 2 535 $ par mois pendant 6 ans.

Le mot de la fin

BMW est en mesure de conserver l’âme de ses voitures à essence et le plaisir de conduire dans la i5. Aucun autre modèle concurrent comme la Mercedes EQE ou la Tesla S n’arrive à transmettre la même complicité entre le conducteur et sa monture. On peut donc dire mission accomplie pour BMW.

Il faut seulement préparer une solide liasse de billets verts pour l’avoir dans son entrée.

Les questions à poser

Même à 95 000 $, il n’y a pas tout ce que vous souhaiteriez avoir dans un modèle haut de gamme. BMW propose plusieurs groupes d’option qui rendront la vie plus douillette à bord. Certains opteront pour le groupe de luxe avancé qui est à 8 100 $ qui comprend : pare-soleil latéraux et de lunette à réglage électrique, sièges avant ventilés, système voyage et confort, sièges avant et arrière chauffants.

Pour 2 500 $ vous avez aussi le groupe évolué d'aide à la conduite avec les aides aux manœuvres d'évitement, l’assistant de suivi de voie, le régulateur de vitesse actif avec mode circulation dense, l’assistant de changement de voie, l’assistant de direction et de voie, l’assistant à la conduite professionnel, le système d'aide à la conduite sur route, qui permet au conducteur de retirer ses mains du volant dans certaines situations de conduites sur route (à des vitesses allant jusqu'à 130 km/h), assistant de conduite dans les embouteillages, alerte de trafic transversal avant.