En gros, je me réservais une heure avec chacun ; le temps de le récupérer, de l’enregistrer à la sortie, de faire quelques photos et de le guider environ 45 minutes sur la route. Voici ce que cette journée, qui a notamment permis de conduire de nouveaux modèles, a donné.

Bref, l’occasion de refaire ses notes et d’effectuer quelques comparaisons. Ainsi, lors de ma plus récente visite au centre de performance de BMW, située à Thermal, en Californie (région de Palm Springs), j’ai pu maximiser le temps mis à ma disposition pour faire l’essai de plusieurs modèles.

Et pas parce qu’on a l’occasion de s’amuser au volant de véhicules somme toute agréable à conduire. Bien sûr, l’agrément ajoute au plaisir. Mais plutôt, c’est l’occasion de s’installer au volant d’une poignée de modèles lors de la même journée, ce qui est intéressant. Parfois, ils ne nous sont pas accessibles ici ou on ne peut les inscrire à notre horaire.

Thermal, Californie - Depuis quelques années, BMW procède périodiquement à des journées d’essais à différents temps de l’année, des moments où il est possible de mettre à l’épreuve plusieurs bolides. Dans le cadre de notre métier, c’est le genre de journée rêvée.

Ma journée s’est amorcée sur les chapeaux de roues, c’est le cas de le dire, car en arrivant à l’endroit où étaient garés les véhicules disponibles pour les essais, une M5 CS était non réclamée. J’ai donc profité de l’occasion pour me glisser à son bord. Pour les non-initiés, la version CS est la plus puissante de la famille M5. Avec 627 chevaux, elle éclipse la M5 Competition qui en propose 617. Sous le capot, un V8 biturbo de 4,4 litres est à l’animation. Le 0-100 km/h ? Il est annoncé à 3 secondes seulement.

Ai-je besoin de vous dire que les accélérations sont ahurissantes ? En fait, ça dépasse l’entendement. Une Chevrolet Chevette avec un V8, voilà pour imager le caractère violent de la chose. Et parce qu’on est à l’aube de 2022, la magie de l’électronique fait qu’on colle au bitume comme si les pneus étaient recouverts de velcro. C’est jouissif, c’est une évidence, mais après quelques accélérations folles, on revient vite à la réalité. Au quotidien, voilà un modèle qui entretient les frustrations. Impossible à exploiter sur nos routes.