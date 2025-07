• Auto123 met à l’essai le Buick Enclave 2025.

Buick, avec ses véhicules qui offrent un équilibre entre luxe et prix relativement abordable, se taille discrètement une place dans le segment des VUS de luxe. Le modèle Enclave 2025, entièrement redessiné, reste fidèle à cette philosophie tout en intégrant des avancées significatives en matière de design et de technologie. En tant que fer de lance de la gamme Buick, l’Enclave se positionne comme l’offre premium de la marque.

Après une semaine d’essai de la version Avenir, la plus luxueuse, nous vous livrons une analyse détaillée de ce VUS à trois rangées destiné à faire sa marque dans un segment fortement concurrentiel.

Buick Enclave 2025 — quoi de neuf ?

L’Enclave 2025 affiche un nouveau design, plus carré et plus imposant que celui du modèle précédent. Les dimensions ont été légèrement augmentées, ce qui se traduit par un gain d’espace à l’intérieur. Sous le capot, on retrouve un nouveau moteur 4-cylindres turbo de 2,5 litres développant 328 chevaux et 326 lb-pi de couple, associé à une transmission automatique à huit rapports. Ce bloc remplace l’ancien V6 de 3,6 litres.

Buick annonce une meilleure efficacité énergétique avec ce nouveau groupe motopropulseur. L’Enclave est aussi le premier véhicule Buick à proposer le système de conduite mains libres Super Cruise de GM, une option qui s’avère utile pour les longs trajets sur autoroute.

| Photo : K.Soltani

Design du Buick Enclave 2025

L’Enclave 2025 présente une esthétique renouvelée. Sa calandre imposante arborant le nouveau logo de Buick, ses phares effilés à DEL et ses lignes sculptées lui confèrent une présence affirmée sur la route. Les passages de roues prononcés et les jantes, allant jusqu’à 22 pouces, contribuent à l’allure du véhicule.

L’intérieur

On est accueilli par une ambiance à la fois sobre et élégante. Les matériaux utilisés sont de qualité, avec des surfaces douces au toucher et des accents en aluminium brossé. Notre modèle d’essai était équipé de sièges en cuir matelassé perforé dans un coloris Gris froid avec des contrastes Bleu ardoise. L’utilisation de couleurs claires renforce le sentiment d’espace à bord.

L’espace est généreux aux trois rangées, ce qui se traduit par un niveau de confort appréciable pour tous les occupants.

| Photo : D.Boshouwers

Technologie du Buick Enclave 2025

L’écran incurvé de 30 pouces est la pièce maîtresse à l’intérieur de l’Enclave 2025. Cette surface, qui s’étend sur près des deux tiers de la largeur du tableau de bord, est en réalité composée de deux unités distinctes : un écran de 11 pouces pour l’instrumentation numérique, personnalisable selon vos préférences, et un écran tactile de 19 pouces pour le système multimédia.

Ce dernier est doté d’une interface Google intuitive et réactive, qui donne accès à la navigation, au divertissement et aux fonctions du véhicule. La navigation intégrée est précise et facile à utiliser, et l’intégration sans fil des applications Apple CarPlay et Android Auto est transparente.

Cependant, il est important de noter que l’affichage d’Apple CarPlay n’est pas optimisé pour utiliser la totalité de l’écran. Lorsque vous l’utilisez CarPlay, c’est limité à une portion de l’écran, alors que les applications natives du véhicule profitent de tout l’espace disponible.

Un chargeur sans fil pour téléphone et un volant chauffant sont également inclus de série. La version Avenir ajoute des fonctionnalités comme l’affichage tête-haute, une chaîne audio Bose à 16 haut-parleurs et un éclairage ambiant personnalisable.

| Photo : K.Soltani

Motorisation du Buick Enclave 2025

Sous le capot du Buick Enclave 2025, comme on le mentionnait, le nouveau moteur 4-cylindres turbo de 2,5 litres vient remplacer l’ancien V6.

Buick annonce une amélioration notable de l’efficacité énergétique avec ce nouveau groupe motopropulseur. Les cotes de consommation officielles pour le modèle sont de 12,3 litres/100 km en ville, 9,9 litres/100 km sur route et 11,2 litres/100 km au combiné. À titre de comparaison, l’ancien modèle équipé du V6 affichait une consommation combinée de 11,8 litres/100 km.

Cependant, il est important de noter que ce moteur émet une sonorité plus rauque que celle de l’ancien V6 à l’accélération. Ce bruit, qui s’apparente à un grondement sourd, est particulièrement perceptible lors des fortes accélérations ou des reprises à bas régime. Il est donc conseillé de faire un essai routier approfondi, avec la radio éteinte, pour évaluer cette sonorité et déterminer si elle pourrait affecter votre humeur à long terme.

Lors de notre essai routier d’une semaine, nous avons également constaté que les gains en matière de puissance et de consommation par rapport à l’ancien V6 n’apparaissent pas aussi significatifs qu’annoncé. Si l’amélioration de la consommation est perceptible sur autoroute, elle est moins évidente en ville.

Quant à la puissance, la mécanique propose des prestations acceptables, mais ne procure pas la même sensation de puissance que le V6, notamment lors des accélérations franches ou des dépassements.

| Photo : K.Soltani

Consommation : comparaison avec la concurrence

La consommation de carburant de l’Enclave 2025 est dans la moyenne du segment des VUS à trois rangées. Lors de notre essai routier, nous avons enregistré une cote de 9,4 litres/100 km sur autoroute et un résultat combiné de 11,3 litres/100 km.

Cependant, lorsque comparé à des concurrents comme le Ford Explorer ou le Lincoln Aviator, le Buick Enclave pourrait ne pas être aussi performant en matière d’efficacité énergétique, surtout si l’on considère que certains de ces modèles proposent des moteurs V6 turbo qui, malgré une puissance supérieure, offrent une efficacité comparable, voire meilleure.

| Photo : K.Soltani

Conduite du Buick Enclave 2025

Dès les premiers kilomètres au volant de l’Enclave 2025, le confort et le silence de l’habitacle nous ont séduits. Les sièges moelleux, l’insonorisation soignée et la suspension qui gomme les imperfections de la route créent une ambiance propice à la détente. On se sent vraiment isolé du monde extérieur, comme dans un cocon.

La direction est légère et précise, ce qui rend les manœuvres faciles, même en ville. Nous aurions toutefois apprécié un peu plus de rétroaction de la route, pour une sensation de conduite plus connectée. L’Enclave n’est pas un véhicule sportif, mais il appelle clairement à prendre le volant pour de long trajet sur autoroute.

Le véritable point fort de cet Enclave, c’est le système de conduite semi-autonome Super Cruise. Nous l’avons déjà essayé avec d’autres véhicules GM, et force est de constater qu’il atteint un niveau d’efficacité impressionnant avec ce VUS. Sur autoroute, Super Cruise prend littéralement le relais. Imaginez : vous lancez le système, et il gère l’accélération, le freinage et le maintien dans la voie, vous permettant de relâcher la pression et de profiter du paysage… en gardant les yeux sur la route.

Bien sûr, vous allez affirmer que d’autres systèmes font la même chose. Certes, mais Super Cruise va plus loin. Nous avons pu parcourir des centaines de kilomètres sans avoir à toucher au volant, et le système s’est montré d’une fiabilité exemplaire. Il connaît les courbes à venir, ajuste la vitesse en fonction du trafic et maintient une distance sécuritaire avec les véhicules qui précèdent. Et ce n’est pas tout : Super Cruise peut même changer de voie automatiquement.

Évidemment, il ne faut pas s’endormir au volant. Une caméra infrarouge intégrée au tableau de bord s’assure que le conducteur reste attentif à la route. Si vous regardez ailleurs trop longtemps, le système émet des alertes visuelles et sonores pour vous rappeler à l’ordre.

La principale limite de Super Cruise, c’est qu’il a besoin de routes cartographiées pour fonctionner. Si vous vous aventurez sur des routes secondaires non répertoriées dans le système, le système se désactive. Heureusement, le réseau de routes compatibles est en constante expansion.

| Photo : K.Soltani

Le mot de la fin

Le Buick Enclave 2025 est un VUS à trois rangées qui mérite que l’on s’y intéresse. Son design modernisé, son habitacle spacieux et ses technologies de pointe, comme l’écran incurvé de 30 pouces et le système Super Cruise, en font un véhicule attrayant.

Cependant, le nouveau moteur 4-cylindres turbo, bien qu’offrant une consommation de carburant légèrement améliorée, émet une sonorité rauque qui pourrait ne pas plaire à tous. De plus, les gains en matière de puissance par rapport à l’ancien V6 ne sont pas aussi importants qu’espérés.

L’Enclave 2025 est un véhicule intéressant qui plaira à certains acheteurs, mais il est essentiel de bien peser le pour et le contre et de voir ce que la concurrence a à offrir dans ce segment.

Prix canadiens du Buick Enclave 2025

– Enclave Privilégié (Preferred) 2025 - 59 699 $

– Enclave Tourisme Sport (Sport Touring [ST] 2025 - 61 699 $

– Enclave Avenir 2025 - 69 699 $

Quelques-unes de vos questions concernent le Buick Enclave 2025

L’Enclave 2025 offre-t-il suffisamment d’espace pour une famille ?

L’Enclave offre un espace intérieur généreux, comparable à celui de ses principaux concurrents. Le volume de chargement derrière la troisième rangée est de 648 litres, ce qui est légèrement inférieur à celui du Kia Telluride [687 litres], mais supérieur à celui du Honda Pilot [524 litres].

Quelle est la capacité de remorquage du Buick Enclave 2025 ?

La capacité de remorquage du Buick Enclave 2025 est de 5000 livres pour toutes les versions.

Concurrents du Buick Enclave 2025