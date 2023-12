• Auto123 met à l’essai le Cadillac XT6 2023.

Le Cadillac XT6 2023 est un choix incontournable pour ceux qui recherchent un VUS de luxe avec trois rangées de sièges - à moins que vous ne souhaitiez opter pour l’énorme Escalade dans la même gamme.

Son élégant design enveloppe un habitacle spacieux et convivial pour la famille, pouvant accueillir jusqu'à sept passagers, bien que la troisième rangée soit plus adaptée aux enfants.

Comme c’est le cas avec son rival direct, le Lincoln Aviator, le format VUS intermédiaire du XT6 le rend bien plus maniable qu'un Escalade, et sa conduite est également plus satisfaisante.

Sur le papier, le XT6 offre un luxe digne d'un VUS Cadillac, mais la version de base est encombrée de matériaux peu luxueux qui ne sont pas en adéquation avec son intention haut de gamme.

Le Cadillac XT6 2020/23, avant Photo : D.Boshouwers

Le Cadillac XT6 2023 - quoi de neuf ?

Sur les modèles Sport et Luxe haut de gamme, on retrouve désormais de série la navigation embarquée, les sièges arrière chauffants et les sièges avant chauffants et ventilés. Tous les XT6 de 2023 peuvent être commandés avec huit choix de couleurs allant de 0 $ à 1 395 $.

Versions du Cadillac XT6 2023

Trois niveaux de finition - Luxe, Luxe haut de gamme et Sport - composent la gamme XT6, les deux premiers étant axés sur le confort, tandis que la version Sport reçoit des améliorations de performances telles qu'un différentiel arrière à vecteur de couple et une direction retravaillée.

Cadillac XT6 2020/23, de profil Photo : D.Boshouwers

Peu importe la finition, le XT6 a certainement belle allure. Les roues de 20 pouces sont de série sur les deux modèles les plus luxueux tandis que des jantes de 18 pouces équipe la version Luxe. Une option pour des roues de 21 pouces est disponible pour la finition Sport, mais vu l’état de nos routes, ce choix est à déconseiller.

D'après notre expérience, les améliorations du châssis du modèle Sport n'offrent pas une amélioration notable des performances ou de la tenue de route, nous vous conseillons donc de vous orienter vers la version Luxe.

À cela, nous recommandons d'ajouter l’ensemble Technologie (écran de jauge numérique de 8,0 pouces, affichage tête haute, système de caméra extérieure à 360 degrés, etc.) ainsi que l’ensemble d'assistance à la conduite (régulateur de vitesse adaptatif, détection des piétons).

Cadillac XT6 2023 de couleur blanche Photo : D.Boshouwers

Motorisations du Cadillac XT6 2023

Pour l'année 2023, la version Luxe a comme moteur de base un quatre cylindres turbo, alors qu’un V6 plus puissant est disponible sur les versions Sport et Luxe haut de gamme. On retrouve le système à traction intégrale sur toutes les versions, et les deux moteurs sont associés à une boîte automatique à neuf rapports.

Consommation de carburant et consommation en conditions réelles

L'EPA estime que le XT6 2023 équipé du moteur 4 cylindres turbo peut atteindre jusqu'à 11,2 lires / 100 km en ville et 8,7 litres / 100 km sur autoroute. Les modèles équipés du moteur V6 sont évalués jusqu'à 12,4 litres / 100 km en ville et 9 sur autoroute.

Le XT6 à transmission intégrale que nous avons testée sur notre parcours d'essai sur autoroute, a obtenu un résultat moins favorable de 11 litres / 100 km, ou légèrement supérieur aux autres modèles dans le segment.

L'intérieur du Cadillac XT6 2023 Photo : Cadillac

Intérieur, confort et espace de chargement

Le Cadillac XT6 est disponible en configurations de six ou sept places, avec soit une paire de sièges capitaine, soit une banquette trois places à la deuxième rangée. Tous les XT6 sont équipés d'une troisième rangée pouvant accueillir deux passagers.

Les finitions intérieures du XT6 ne sont pas impressionnantes comparées à celles de l'Audi Q7 ou du BMW X5. L'espace de chargement est également limité, allant de 357 à 2229 litres de capacité de chargement.

Infodivertissement et connectivité

Tous les modèles XT6 sont équipés d'un écran tactile pour l'infodivertissement, de l'intégration sans fil Apple CarPlay et Android Auto, du Wi-Fi à bord et d'une recharge sans fil pour smartphone. La dernière version du logiciel CUE (Cadillac User Experience) de Cadillac est affichée de manière nette sur un écran de 8,0 pouces et réagit rapidement aux commandes.

Un ensemble de fonctionnalités d'assistance à la conduite (freinage d'urgence automatisé, assistance au maintien de voie, surveillance des angles morts) est inclus en standard sur le XT6, tandis que des fonctionnalités plus avancées (régulateur de vitesse adaptatif, vision nocturne) sont disponibles en option.

Cadillac XT6 2023, logo

Garantie et couverture de l'entretien

Tous les modèles Cadillac, y compris le XT6, sont couverts par le même package de garantie standard. Il comprend une couverture de pare-chocs à pare-chocs pendant quatre ans ou environ 80 000 km, et une garantie sur le groupe motopropulseur qui s'étend sur six ans ou environ 110 000 km. Il fait mieux que les Européens à ce sujet.

Le mot de la fin

Le Cadillac XT6 2023 offre un confort de conduite appréciable, en particulier sur autoroute, et propose de nombreuses fonctionnalités de série. Le système de traction intégrale à vectorisation de couple de la version Sport améliore sa tenue de route et son comportement par temps glissant, tandis que le moteur V6 fait le travail. Cependant, en ajoutant des options, le prix grimpe rapidement, sans que cela se traduise toujours par une sensation ou une apparence correspondant à ce que vous avez payé. Si vous remplissez toutes les places avec des passagers, l'espace de chargement est limité. Nous vous recommandons de l'essayer, mais de jeter également un coup d'œil à la concurrence.

Points forts Sièges confortables

Sièges confortables Traction intégrale à vectorisation de couple sur la version Sport

Traction intégrale à vectorisation de couple sur la version Sport La plupart des commandes sont faciles à utiliser Points faibles Accélérateur rigide difficile à moduler

Accélérateur rigide difficile à moduler Compartiment de chargement petit avec la troisième rangée relevée

Compartiment de chargement petit avec la troisième rangée relevée Ne semble pas toujours correspondre à son prix

Design extérieur de Cadillac XT6 2023

Les concurrents du Cadillac XT6 2023

