Auto123 fait l’essai du Chevrolet Silverado 1500 2020.

Les erreurs ne sont pas permises lorsqu’on renouvelle une camionnette. Ce segment est non seulement le plus compétitif du marché en Amérique du Nord, mais aussi le plus populaire et le plus lucratif pour GM, comme pour Ford et Ram.

Chevrolet a procédé l’an dernier au remaniement complet de sa gamme. Pour 2020, la Silverado bénéficie d’un certain nombre de mises à jour notables. Certaines versions sont équipées d’une boîte de vitesses à 10 rapports et Chevrolet a ajouté une nouvelle option avec un moteur Diesel. Un régulateur de vitesse adaptatif basé sur une caméra est également livrable.

Photo : Chevrolet Chevrolet Silverado 1500 Diesel 2020

Trouver chaussure à son pied

C’est la grande force des camionnettes américaine ; vous avez l’embarras du choix. Vous pouvez faire l’acquisition d’un simple outil de travail avec une version Work Truck (WT) ou grimper lentement la hiérarchie avec le Custom, le LT, le Trail Boss, le RST, le LTZ et le High Country.

Il faut être honnête, la décoration intérieure est assez décevante dans les modèles plus bas de gamme. Dans la version WT, encore équipée du vieux V6 de 4,3 litres avec boîte automatique à six rapports, vous êtes réduit au strict minimum. Par minimum, je veux quand même dire que cela inclut l’éclairage de l’espace de chargement, un hayon verrouillable, une prise de courant de 12 volts, une chaîne stéréo à deux haut-parleurs, des réglages manuels pour les sièges avant, la technologie Bluetooth et un écran tactile d’infodivertissement de sept pouces. Le modèle propose aussi le verrouillage manuel des portes, des vitres à manivelle, un plancher et des sièges en vinyle, un volant inclinable, un système de surveillance de la pression des pneus, ainsi qu’une entrée USB.

Même la version LT, qui dépasse les 50 000 $ selon les options que vous allez y mettre, n’impressionne pas. Cette dernière offre le nouveau moteur 4 cylindres turbo de 2,7 litres avec la boîte automatique à huit rapports, l’arrêt/démarrage automatique du moteur, des roues en aluminium de 17 pouces, les poignées de porte assorties à la couleur de la carrosserie, des pare-chocs et des capuchons de rétroviseurs chromés, des phares à DEL, un hayon facile à soulever, un écran d’information couleur pour le conducteur, la boussole, le système OnStar, la climatisation semi-automatique à zone unique et des commandes audio montées sur le volant.

Photo : Chevrolet Chevrolet Silverado 1500 LTZ 2020

Il faut atteindre une version LTZ pour commencer à profiter de certaines technologies et d’équipements intéressants. Vous avez droit au moteur V8 de 5,3 litres, un des plus pertinents dans ce segment, à un système de remorquage avancé, à un différentiel arrière verrouillable, à des refroidisseurs de liquide de transmission et d’huile-moteur, à des poignées de porte, des pare-chocs et des capuchons de rétroviseur chromés, ainsi que des rétroviseurs latéraux à atténuation automatique et à repliement électrique.

À l’intérieur de cette version, vous avez droit à des sièges avant à réglage électrique, à une prise de courant de 120 volts montée dans la boîte, à un écran de 8 pouces, à la climatisation automatique à deux zones, à la radio HD, à des sièges avant et à un volant chauffant, à un rétroviseur intérieur à atténuation automatique, à un volant gainé de cuir inclinable et télescopique, de même qu’à un revêtement en cuir perforé et à la radio satellite.

Photo : Chevrolet Chevrolet Silverado 1500 High Country 2020

Enfin, la version High Country reçoit le groupe motopropulseur V8 de 5,3 litres, la boîte automatique à 10 rapports, une boîte de transfert à deux vitesses, des roues et des pneus tout terrain de 20 pouces, des crochets de récupération chromés, des phares à DEL améliorés, un hayon électrique, une chaîne stéréo Bose, un système de navigation, une aide au stationnement avant et arrière, des sièges arrière chauffants, une alerte de changement de voie avec surveillance des angles morts, une lunette arrière coulissante électrique, une alerte de trafic croisé à l’arrière, des sièges avant ventilés et un système de recharge sans fil pour téléphone intelligent.

Vous avez également des modèles pour mieux paraître comme le RST avec des roues peintes en argent, un logo noir sur la calandre, un pare-chocs arrière couleur carrosserie, des phares antibrouillard et des feux à DEL, des coques de rétroviseurs peintes, et le verrouillage électrique du hayon qui donne un style plus cool. Ou bien allez-y pour les groupes hors route Trail Boss qui ajoutent une boîte de transfert à deux vitesses pour les quatre roues motrices, un différentiel arrière verrouillable, un contrôle de descente en pente, des plaques de protection, des roues de 18 pouces avec pneus tout terrain, des crochets de récupération, un récepteur et le précâblage pour l’attelage de remorque, de même qu’une suspension relevée.

Photo : Chevrolet Chevrolet Silverado 1500 Trail Boss 2020

Quel moteur choisir

Nous avons eu l’occasion de faire l’essai de tous les moteurs offerts depuis un an et notre choix va vers le 5,3 litres qui s’est avéré fiable depuis des années et aussi économe pour un V8. Notre préféré qui se pointe seulement dans les versions haut de gamme est le V8 de 6,2 litres avec la boîte à 10 rapports. Il est à la fois souple et puissant. Chose surprenante, il ne consomme pas vraiment plus que le 5,3 litres. Il propose aussi 420 chevaux au lieu de 355, sans compter que son rendement est plus souple.

Mais, si nous avions un modèle à choisir en considérant un budget réaliste et des équipements décents, nous irions vers une variante LTZ avec le 5,3 litres. Nous avons fait l’essai du moteur turbo de 2,7 litres qui ne manque pas de puissance avec 310 chevaux, mais un 4-cylindres n’est pas à sa place dans une camionnette de cette taille ; on le sent travailler dès que le camion doit fournir un effort. Le V6 est de son côté un peu dépassé par les événements. Quant au moteur Diesel, il fait du bon travail, mais la prime exigée pour en faire l’acquisition, combinée à un coût du carburant Diesel plus élevé que celui de l’essence ordinaire, fera en sorte qu’il vous faudra plusieurs années avant de réaliser de réelles économies.

Photo : Chevrolet Chevrolet Silverado 1500 Diesel 2020, moteur

Sur la route

Les sièges avant ne sont pas très confortables. Ils sont fermes et plats, avec un minimum de soutien, mais le réglage lombaire sauve un peu les meubles. La banquette arrière est énorme, ce qui permet d’accueillir trois adultes sans problème. La plus grande différence avec l’ancienne génération est le confort de roulement. Pour le modèle 2020, diverses modifications de la suspension ont permis d’améliorer considérablement cet aspect. On n’est pas encore à niveau avec ce que propose le Ram 1500, mais c’est mieux qu’avec le F-150 de Ford.

La tenue de route est bonne et même si vous brassez la soupe un peu, le tangage est contrôlé et la réponse de la direction est bonne considérant la taille du véhicule. Nous aimons le fait que le système à quatre roues motrices dispose d’un mode automatique qui peut être laissé en marche indéfiniment, ce qui évite au conducteur d’avoir à y penser.

Le niveau de bruit dans l’habitacle est bien contenu et le travail du moteur Diesel est quasi imperceptible. Le freinage est performant avec des arrêts courts et bien contrôlés, sauf pour le Diesel.

Photo : Chevrolet Chevrolet Silverado 1500 LTZ 2020, intérieur

Selon les options et groupes de remorquages, vous pouvez tirer près de 10 000 livres avec le moteur 5,3 litres et près de 13 400 livres avec le 6,2 litres. Chevrolet propose quelques ensembles de remorquage en option avec guidage de l’attelage et des capteurs supplémentaires pour la surveillance de la pression des pneus de la remorque.

Conclusion

La question qui revient est toujours la même : quel est le meilleur camion ? La réponse simple est : celui qui convient à vos besoins. Il y a beaucoup de choix dans la gamme Silverado comme chez Ram et Ford et c’est en grande partie ce qui explique leur popularité. S’il s’agit de votre seul véhicule et que vous voulez un minimum de confort, le modèle LTZ offre sans doute le meilleur équilibre. C’est notre préféré.

Il faut cependant être prêt à mettre entre 65 000 $ et 70 000 $ sur la table pour avoir quelque chose de bien. Il faut donc prendre le temps de bien magasiner.

Photo : Chevrolet Chevrolet Silverado 1500 RST 2020, trois quarts arrière

On aime

Suspension bien calibrée

Bonne tenue de route

Beaucoup d’espace intérieur

On aime moins

Versions de base dénudées

Freinage perfectible (Diesel)

Accès plus difficile à la cabine en raison de son niveau élevé

La concurrence principale

Ford F-150

GMC Sierra

Nissan Titan

Ram 1500

Toyota Tundra

Photo : Chevrolet Chevrolet Silverado 1500 Trail Boss 2020, trois quarts avant

