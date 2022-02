Des améliorations pour le Chevrolet Blazer 2023

Photo : Chevrolet Chevrolet Blazer 2023, calandre

Au début de l’année, dans le cadre des activités entourant le CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, Chevrolet a annoncé qu’elle allait commercialiser une version électrique de son VUS Blazer.

Avant l’apparition de cette déclinaison au catalogue, le modèle actuel, qui a fait ses débuts en 2018 pour l’année 2019, va profiter de petites mises à jour pour 2023, comme c’est la coutume lorsqu’un modèle arrive à la mi-parcours de son cycle de production.

En gros, on a retouché des éléments de style, tout en modernisant l’habitacle, notamment pour lui incorporer un écran multimédia de plus grande dimension.

Esthétiquement, donc, on retrouve des feux de position à DEL à l’allure plus élégante. Ils s’intègrent à une nouvelle ouverture au sein de la calandre, ouverture qui comprend une moulure en forme de fer à cheval. Cette dernière rejoint la partie inférieure du phare, pour un coup d’œil réussi.

À l’arrière, les feux à DEL jouissent de nouvelles signatures lumineuses. De nouveaux design de jantes (18, 20 et 21 pouces) sont offerts de série et de nouvelles couleurs sont proposées : Fountain Blue, Sterling Gray Metallic, Copper Bronze Metallic et Radiant Red Tintcoat.

Photo : Chevrolet Chevrolet Blazer 2023, intérieur

À l’intérieur, tous les Blazers 2023 vont recevoir un écran multimédia dont la taille va faire 10 pouces, soit 2 de plus que ce que l’on retrouvait avec le modèle jusqu’à maintenant. La recharge sans fil pour appareils cellulaires sera aussi de la partie.

Avec le modèle RS, il sera possible d’opter pour un intérieur dont la teinte dominante sera le bleu.

Mécaniquement, le Blazer sera toujours proposé avec le choix d’un 4-cylindres turbo de 2 litres, un bloc développant 228 chevaux et 258 livres-pieds de couple, ou le moteur V6 de 3,6 litres de la marque. Celui-ci développe 308 chevaux et 270 livres-pieds de couple. Les deux moteurs sont toujours associés à une transmission automatique à neuf rapports. Des modèles à traction ou à rouage intégral sont toujours à l’index.

Le Blazer 2023 sera livrable un peu plus tard en cours d’année et les prix de la gamme nous seront partagés à l’aube des débuts du modèle.