• Auto123 met à l’essai le Chevrolet Blazer RS 2023.

Chevrolet Blazer RS 2023 - quoi de neuf ?

Il ne s'agit pas d'un nouveau modèle, mais d'un rafraîchissement mineur du Blazer qui marque sa cinquième année de vie dans sa forme actuelle.

Voir : Des améliorations pour le Chevrolet Blazer 2023

Chevrolet Blazer RS 2023 mise à l'essai Photo : K.Soltani

Les prix du Chevrolet Blazer RS 2023 au Canada

- Blazer LT 2023 - 44 374 $

- Blazer Grand Expedition (True North) 2023 - 48 547 $

- Blazer RS 2023 - 53 447 $

- Blazer Premier 2023 - 54 074 $

Meilleure version qualité / prix

Nous recommandons le niveau de finition RS, principalement en raison des nombreuses options livrées avec le véhicule, ainsi que de son aspect sportif.

Chevrolet Blazer RS 2023 rouge Photo : K.Soltani

Les moteurs du Chevrolet Blazer 2023

- Moteur de base: Un 4 cylindres turbo (228 chevaux et 258 lb-pi de couple)

- Moteur optionnel (de série sur les trois autres modèles): Un V6 (308 chevaux et 270 lb-pi de couple)

Les deux motorisations sont jumelées à une boîte de vitesses automatique à neuf rapports.

Consommation (ville/autoroute) :

- Version turbo 4 cylindres: 10,8 litres / 100 km et 8,7 litres / 100 km

- Version V6 : 12,6 litres / 100 km et 9,2 litres / 100 km

Durant notre essai nous avons enregistré une moyenne de 11,5 litres/100 km après un parcours en conduite mixte de près de 500 km.

Garantie

La garantie limitée couvre une période de 3 ans ou 60 000 km

La garantie du groupe motopropulseur couvre une période de 5 ans ou 100 000 km

Le nouveau Chevrolet Blazer RS 2023 Photo : K.Soltani

Conduire le Chevrolet Blazer RS 2023

Le Chevrolet Blazer RS 2023, équipé du moteur V6, offre une expérience de conduite dynamique et sportive, surtout en comparaison avec la version à moteur 4-cylindres. L’accélération est robuste, et le passage des rapports se fait de manière fluide. Le freinage est particulièrement efficace et la précision de la direction renforce le sentiment de contrôle et de sécurité.

Toutefois, cette performance vient au détriment de la consommation de carburant. Le VUS est loin d’être économique, surtout en conduite urbaine. Pour ceux qui sont prêts à faire ce sacrifice en faveur de la puissance et du plaisir de conduire, le choix du V6 est justifié.

Le mot de la fin

Bien qu’il profite d’un design attrayant et d’un moteur puissant, le Blazer RS 2023 ne surpasse pas complètement ses concurrents en matière de qualité intérieure et de valeur globale. C’est un choix solide pour ceux qui valorisent la performance et le style, mais avec quelques réserves.

Points forts Style sportif et distinctif

Style sportif et distinctif Option de deux moteurs

Grande capacité de remorquage avec le V6

Grande capacité de remorquage avec le V6 Grande capacité de chargement de 1816 litres Points faibles Matériaux intérieurs parfois bon marché

Matériaux intérieurs parfois bon marché Pas d'option hybride

Pas d'option hybride Coûteux, par rapport aux concurrents

Coûteux, par rapport aux concurrents Conduite moins engageante que le style ne le suggère

Conduite moins engageante que le style ne le suggère Avec les roues de 21 pouces, le confort est moindre sur les routes bosselées

Chevrolet Blazer RS 2023, logo Photo : K.Soltani

Les concurrents du Chevrolet Blazer 2023