• Auto123 met à l’essai le Chevrolet Trax 2RS 2024.

Par souci d'équité, si j'avais conduit ce petit VUS quelques semaines plus tard, lorsque les premières vraies chutes de neige ont commencé à frapper mon coin de pays, je n’aurais peut-être pas eu autant de plaisir. Car il n’y a pas de versions à quatre roues motrices dans l’offre du Trax, bien qu’il ait été redessiné pour 2024.

Cela dit, la plupart du temps, même nous, Canadiens, passons beaucoup plus de temps à conduire sur des routes qui ne sont pas enneigées ou glacées que sur celles qui le sont. Et dans ce contexte, ce nouveau Trax, plus gros qu’avant et mieux nanti, est un petit bijou.

Par « plus gros », j’entends qu’il ne s’agit pas vraiment d’un modèle sous-compact, même si techniquement, c’est le cas. Il est en fait un peu plus gros que le Kia Seltos, lui-même plus gros que le sous-compact Kia Niro. Simple, non ? Ce qu’il faut savoir, c’est que vous bénéficiez d’un environnement assez spacieux pour un petit utilitaire ; le Trax va bien s’acquitter de sa tâche pour transporter une famille de quatre personnes.

Fiche technique du Chevrolet Trax 2RS 2024

Le nouveau Chevrolet Trax 2RS 2024 Photo : D.Boshouwers

Motorisation du Chevrolet Trax 2024

Les roues avant du Trax répondent au travail d’un moteur 3-cylindres turbo de 1,2 litre qui, associé à une boîte de vitesses automatique à six rapports, délivre 137 chevaux et 162 lb-pi de couple. Ce sont des données modestes qui vous inciteront à faire attention lors d’une forte accélération en grimpant une côte, par exemple. Mais encore une fois, vous ne passerez pas la majeure partie de votre temps à faire cela avec ce Trax, et ses meilleures qualités se révèlent dans les endroits où il est le plus susceptible d’être utilisé (voir plus bas) ; en outre, vous bénéficiez d’une annulation active du bruit en équipement de série, ce qui aide à réduire les hurlements …

Chevrolet Trax 2RS 2024 bleu Photo : D.Boshouwers

Versions du Chevrolet Trax 2024

L’offre du Trax 2024 commence avec le modèle de base LS (21 699 $), pour grimper ensuite à la variante 1RS (23 199 $), puis à la LT (26 099 $), et enfin à la 2RS et à l’Activ (28 199 $, chacune).

Le prix du modèle de base est particulièrement attrayant, bien qu’il faille accepter une simplicité plus volontaire. Malgré tout, le modèle offre les sièges avant chauffants, un écran tactile de huit pouces et l’intégration sans fil d’Apple CarPlay et d’Android Auto, ainsi que l’habituelle suite de fonctions de sécurité et d’assistance à la conduite.

Avec la version LT, la taille de l’écran tactile du tableau de bord passe à 11 pouces (avec un bloc d’instruments à écran à affichage numérique de huit pouces pour le conducteur) et l’on ajoute des ports de recharge USB, la climatisation automatique et un cache-bagages. Les variantes 2RS et Activ sont évidemment les plus équipées, mais elles diffèrent entre elles, la RS se voulant plus sportive tandis que l’Activ joue la carte de la robustesse (deux adjectifs qui n’ont qu’un sens très relatif ici, soyons clairs).

Si vous préférez les jantes de 19 pouces, un volant plus sportif et des accents uniques à l’intérieur, la livrée RS est votre choix. Sinon, le modèle Activ vous offre un siège conducteur à réglages électriques.

L'intérieur du Chevrolet Trax 2RS 2024 Photo : D.Boshouwers

L'intérieur

Notre modèle d’essai était une déclinaison 2RS. Je me garderai donc de porter un jugement sur le modèle de base, mais notre version offrait un intérieur confortable, relativement spacieux et intelligemment conçu, sur lequel je n’ai pas trouvé grand-chose à redire — surtout si l’on tient compte de la fourchette de prix. Il ne s’agit pas d’un intérieur sophistiqué ou qui a la prétention de rivaliser avec les habitacles raffinés d’autres modèles. Mais la plupart des surfaces sont agréables au toucher, et la disposition du tableau de bord et de la console centrale est logique et n’irrite pas nos sens. Il n’y a pas une tonne de place pour déposer les petits objets devant le levier de vitesses, mais au pire, vous pouvez soulever le couvercle de l’accoudoir et y placer vos affaires.

Vous ne vous enfoncerez pas exactement dans les sièges recouverts de similicuir, mais leur niveau de confort est tout à fait satisfaisant, si l’on peut dire. Les sièges sont les mêmes à l’arrière, et même si vous n’y trouverez pas l’espace d’un VUS compact, sachez qu’il y a trois pouces de plus de dégagement à la deuxième rangée que dans l’ancien Trax.

Chevrolet Trax 2RS 2024, de profil Photo : D.Boshouwers

Conduire le Chevrolet Trax 2024

Il s'agit d'un petit véhicule doté d'un petit moteur, mais pas d'un petit véhicule doté d'un petit moteur et d'une boîte de vitesses CVT. La transmission automatique à six rapports permet à ce modèle de bien se comporter dans son environnement naturel. Le Trax se faufile habilement en ville et convient parfaitement aux banlieues et aux petits trajets quotidiens, le petit nombre de chevaux étant partiellement camouflé par le travail doux et efficace de la boîte de vitesses. Ainsi, vous pouvez profiter de la maniabilité et de l’agilité du VUS… et subir ses quelques hurlements sur l’autoroute avec bonne humeur. Surtout si l’on garde à l’esprit le prix abordable de cet utilitaire dans un paysage où les produits accessibles sont une espèce de plus en plus menacée.

La consommation de carburant est l’un des points sur lesquels j’ai provisoirement placé un astérisque. Les estimations officielles d’ÉnerGuide au Canada sont de 8,3 litres / 100 km (en ville) et de 7,4 litres / 100 km (sur l’autoroute), ce qui est convenable, sans être révolutionnaire. Mais même par temps préhivernal, je n’ai obtenu qu’une consommation combinée de 9,1 litres / 100 km. Certes, j’ai beaucoup roulé en ville et peu sur autoroute, mais j’ai tout de même dépassé la moyenne sur autoroute, et de beaucoup. Un essai plus long pourrait donner une idée plus juste de la consommation de ce modèle. N’oublions pas qu’il existe désormais des options hybrides dans ce segment, à commencer par le Corolla Cross hybride.

Chevrolet Trax 2RS 2024 mise à l'essai Photo : D.Boshouwers

Le mot de la fin

Il s’agit probablement du meilleur produit que Chevrolet possède actuellement dans son écurie, si l’on tient compte du rapport qualité-prix qu’il offre. Sur le marché des véhicules abordables, il est difficile de trouver un autre modèle qui surpasse celui-ci. Je n’ai pas parlé du design, mais vous pouvez en juger par vous-même. Personnellement, j’aime beaucoup son nouveau style ; l’augmentation de la longueur, de la largeur et de l’empattement a vraiment fait du bien, tout comme les changements du design à l’avant et à l’arrière. Il a fière allure sur la route. En outre, il est plus performant en ville et dans les environs grâce à son agilité et à sa vivacité. Ce modèle s’avère un de mes coups de cœur en ce début d’année.

Les concurrents du Chevrolet Trax 2024

- Buick Envista

- Hyundai Venue

- Kia Seltos

- Mazda CX-30

- Toyota Corolla Cross

- Volkswagen Taos

Chevrolet Trax 2RS 2024, de l'arrière Photo : D.Boshouwers