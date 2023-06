Description complète de Chevrolet Trax RS 2024 avec 𝘽𝙚𝙣𝙤𝙞̂𝙩 𝘾𝙝𝙖𝙧𝙚𝙩𝙩𝙚 Photo : Auto123

• Auto123 a réalisé un premier essai du Chevrolet Trax 2024. Voici ce qu’il faut savoir.

Québec, Québec - Le Chevrolet Trax a été introduit sur le marché en 2013 comme un modèle d'entrée de gamme dans la famille des VUS chez Chevrolet.

En termes de positionnement de son prix, le Chevrolet Trax à un prix de vente moins cher et le plus abordable de la gamme Chevrolet.

Le Chevrolet Trax est conçu pour les conducteurs qui recherchent un VUS compact, maniable en ville, mais capable également d’attaquer le bitume pour les longues fins de semaine.

Nous l’avons conduit en première Canadienne dans la région de Charlevoix au Québec, en mixant ville et route vallonnée.

Le tout nouveau Chevrolet Trax RS 2024 Photo : Auto123

Quoi de neuf pour la version 2024 ?

En 2024, Chevrolet offre un rafraîchissement bien nécessaire au Trax. Cette deuxième génération du modèle présente des proportions globales plus grandes, ainsi qu’un style attrayant qui partage de nombreux éléments de conception avec ses grands frères le TrailBlazer et le Chevrolet Blazer.

Cette version 2024 reçoit également une multitude de nouvelles fonctionnalités et un prix de vente mis à jour qui rend ce petit multisegment plus abordable.

De plus, le Trax a bénéficié d'une mise à jour de son groupe motopropulseur, alors qu’il reçoit un moteur à trois cylindres également utilisé sur le Trailblazer.

Avec son nouveau minois, ses nombreuses fonctionnalités, son groupe motopropulseur économique et un prix de départ canon, le Trax est désormais plus convaincant que jamais. Ceux et celles qui recherchent un joli multisegment sous-compact pour la ville ou comme premier véhicule devront en tenir compte.

Le nouveau Chevrolet Trax Activ 2024 Photo : Auto123

L’extérieur du chevrolet trax 2024

L’ancien Trax n’avait vraiment pas la vie facile. Il n’était pas beau ou excitent et ne suscitait pas le coup de cœur. Avec cette nouvelle version 2024, Chevrolet a fait du très bon travail. Le carénage avant est plus carré que dans la précédente génération avec une calandre nettement plus grande et des feux de position à deux niveaux, ainsi qu’un capot nervuré.

De profil les courbes et la posture globale du véhicule donnent l’envie de se jeter dans la jungle urbaine. À l'arrière, des feux arrière de bonne dimension et un hayon offrant une grande lunette laissent présager une très bonne visibilité intérieure.

Outre l’apparence globale plus attrayante que l’ancien modèle, le nouveau Trax bénéficie d’un autre ajustement plus important encore : il est maintenant plus long de 279 mm et plus large de 51 mm.



Intérieur de Chevrolet Trax RS 2024 Photo : Auto123

L’intérieur du chevrolet trax 2024

Évidemment, le gain d’espace extérieur impact également l’intérieur. Ainsi, on gagne 161 litres de plus dans le coffre pour un grand total de 725 litres derrière la deuxième rangée et 1 532 litres avec les sièges rabaissés. Les passagers arrière ont également 76 mm de plus pour leurs jambes.

À l’avant, le sentiment d’espace s’en ressent également. Attention, on ne va pas quand même tout de suite le comparer à un Suburban, mais, pour le type de véhicule, c’est impressionnant.

En plus de l’espace supplémentaire, on note également une mise à jour impressionnante au niveau technologie. Ceux et celles qui ont déjà pris le volant d’un Blazer verront une similitude.

Devant le conducteur se trouve un écran d’affichage de 8 pouces analogiques ; plus à droite, un écran de 11 pouces tactile donne accès à l’interface multimédia, et surtout à Apple CarPlay qui est de série dès la version d'entrée de gamme.

L’assise Evotex des deux modèles que nous avons essayés, les 2RS et Activ, offre un confort acceptable même après plusieurs heures de conduite. Le sélecteur de vitesse se prend bien en main bien et on a très facilement accès aux porte-gobelets ou encore à l’espace téléphone qui contient un socle de recharge sans fil.

À l’arrière du levier de vitesse, vous trouverez un petit vide-poche ainsi qu’un rangement aussi compact que le véhicule sous l’accoudoir central.

Écran tactile de Chevrolet Trax RS 2024 Photo : Auto123

Sécurité et technologie



Le Trax offre un vaste éventail de caractéristiques de sécurité, dont l’aide à la sécurité Chevrolet de série qui inclut l’alerte de prévention de collision et freinage d’urgence, la détection de piéton et le freinage d’urgence au besoin et l’aide au maintien de voie.

Rajouter un témoin de distance du véhicule qui vous précède ainsi que l’aide aux feux de route qui allument, bien entendu les feux de route la nuit venue, mais également lorsque les conditions routières ne sont pas bonnes et que le véhicule se déplace au-delà de 40 km/h.

Plus on monte dans la gamme du modèle – il y a cinq variantes du Trax en 2024 - plus le système se bonifie. Mais retenons tout de même qu’en version de base, le Trax en offre déjà pas mal.

Arrière de Chevrolet Trax RS 2024 Photo : Auto123

La conduite

Ce multisegment sous-compact offre une conduite équilibrée et maniable, ce qui en fait une option attrayante pour ceux qui cherchent une voiture pratique, abordable et surtout économique. Le véhicule est équipé d'un petit moteur trois cylindres en ligne turbocompressé de 1,2 litre, qui délivre 137 chevaux à 5000 tr/min et un couple de 162 lb-pi à 2500 tr/min. La transmission automatique à six vitesses, rare pour ce segment, est réactive et offre une conduite fluide.

Lors de notre essai dans la région de Charlevoix, nous avons tout d’abord parcouru les routes sinueuses de cette belle région. Le constat est que le Trax est capable de franchir les côtes sans broncher, même lorsqu'on appuie fermement sur l'accélérateur. Nous avons effectué des dépassements et même en écrasant l’accélérateur le véhicule prenait de la vitesse de façon linéaire. De la même manière, la boîte à six vitesses réagit sans problème à la sollicitation du pied droit en rétrogradant d’une vitesse afin d’aider le plus possible le petit moteur.

À aucun moment avons-nous ressenti un manque de puissance.

Sur autoroute, même constat, nous avons été impressionnés par la capacité du Trax à maintenir une vitesse de croisière constante sur les autoroutes, même lors des dépassements au-dessus de la vitesse permise. Le petit moteur 1,2 litre a ses limites, certes, mais il fait le boulot de façon plus que compétente !

Feux de Chevrolet Trax RS 2024 Photo : Auto123

Les versions du chevrolet trax 2024



Chaque finition du Trax présente un design distinctif, avec des caractéristiques spécifiques telles que des calandres et des jantes uniques ainsi qu'un décor particulier selon le modèle choisi. Les modèles canadiens rajoutent même quelques spécifiés que les modèles américains n’auront pas.

Les versions LS et LT arborent un design épuré et direct, avec des garnitures brillantes supplémentaires sur le modèle LT. Les jantes en acier de 17 pouces sont incluses de série sur la LS, tandis que les jantes en aluminium usiné de 17 pouces sont proposées de série sur la LT. La LS ajoute également des sièges chauffants au Canada tandis que la LT offre un volant chauffant, un régulateur de vitesse adaptatif ainsi que l’alerte de circulation transversale.

Les versions RS, quant à elles, se distinguent par leur look sportif, avec une calandre unique, des accents supplémentaires et un écusson RS placé sur la calandre. La version 1RS est équipée de jantes uniques de 18 pouces en aluminium usiné tandis que la version 2RS dispose de jantes de 19 pouces également en aluminium usiné.

Enfin, la nouvelle finition Activ présente un aspect monochrome avec des accents de chrome titane et un motif de plaque de protection arrière à l'allure agressive, accompagnée de jantes noires uniques de 18 pouces. L’option du (tout petit) toit ouvrant à 1095 $ inclut également la recharge sans fil. Selon Chevrolet, les Canadiens optent beaucoup plus souvent pour l’option du toit ouvrant qu’au sud de la frontière.

Combien on demande pour tous ces changements?

Au niveau du prix de vente, le Trax LS se vend à partir de 24 498 $, le Trax 1RS 25 998 $ et le Trax LT 28 698 $. Les versions Activ et 2RS débutent toutes deux à 30 798 $.

Design extérieur de Chevrolet Trax RS 2024 Photo : Auto123

Le mot de la fin

Avec son nouveau design, ses fonctionnalités accrues, son groupe motopropulseur économique et un prix de vente intéressant, le Chevrolet Trax 2024 est désormais plus convaincant. Ces changements répondent à la demande, pour ceux qui recherchent un multisegment sous-compact pour la ville ou comme premier véhicule.

Quelques-unes de vos questions au sujet du Chevrolet Trax 2024 :

Quelle est la consommation de carburant du Chevrolet Trax ?

La consommation selon Chevrolet est de 8,3 litres / 100 km en ville et 7,4 sur autoroute pour un combiné de 7,9 litres / 100km.

Les principaux concurrents du Chevrolet Trax 2024 :

Ford EcoSport

Honda HR-V

Hyundai Kona

Jeep Renegade

Kia Soul

Mazda CX-30

Mitsubishi RVR

Nissan Kicks

Subaru Crosstrek

Conditions de l’essai

Les conditions météo : 22 degrés ensoleillés

Type de route : Sinueuse et autoroute

La vitesse : Entre 70 et 110 km/h

La durée de l'essai : 2 jours

ÉVALUATION 79 % Performance 7,5/10 Design 8/10 Espace à bord 7/10 Technologie/Sécurité 8/10 Économie d’essence 8,5/10 Rapport qualité/prix 8,5/10

L'avant de Chevrolet Trax RS 2024 Photo : Auto 123