Comparaison : Chevrolet Trax 2024 vs Kia Seltos 2024

• Auto123 compare les Chevrolet Trax 2024 et Kia Seltos 2024.

Alors que le segment des VUS sous-compacts poursuit sa croissance, Chevrolet et Kia sont au cœur de l’action avec les Trax et Seltos, respectivement. Le premier a été entièrement redessiné pour cette année, tandis que le second bénéficie d’un rafraîchissement de son design extérieur et de son habitacle, ainsi que de quelques modifications sous le capot.

Les deux sont proposés à des prix compétitifs, les deux proviennent de fabricants qui ont fait leurs preuves dans le segment et les deux valent la peine d’être considérés si vous envisagez un véhicule moderne, confortable et efficace pour transporter votre petite famille.

Le Chevrolet Trax 2024 Photo : D.Heyman

Design du Chevrolet Trax 2024 - 7,5/10

Le Trax est un utilitaire, ce qui signifie une hauteur de caisse un peu plus élevée. Mais sa posture est aussi plus large, et la version Activ ici présentée, avec ses jantes noires de 18 pouces, a une allure un peu plus écrasée, semblable à celle d’une voiture. Ce VUS donne l’impression d’être légèrement incliné vers l’avant, un truc de style attribuable aux concepteurs.Un cliché ? Peut-être, mais les phares de jour minces (situés au-dessus des phares, logés plus bas), les accents latéraux, la calandre et les rétroviseurs de couleur contrastée, ainsi que les vitres arrière de teinte foncée, lui confèrent une allure étonnamment mature. Outre le blanc, il existe d’autres choix tels que le vert Cacti et le jaune Nitro, si vous recherchez quelque chose d’un peu plus vif ou d’un peu plus jeune.

Le nouveau Kia Seltos 2024 Photo : D.Heyman

Design du Kia Seltos 2024 - 7/10

Il ne fait aucun doute qu’avec la forme intéressante des phares, les barres lumineuses (redessinée à l’avant, nouvelle à l’arrière), la calandre de style nez de tigre, les jantes noires de 18 pouces avec accents chromés et le becquet de toit, le Seltos attire les regards.

Cependant, on semble en avoir trop fait pour essayer le lui donner une allure flyée. À nos yeux, le style moderne du VUS de Chevrolet est plus naturel. Chez Kia, on a l’impression qu’on a cherché à ajouter des éléments à la dernière minute pour moderniser le tout.

Comme le Trax, le Seltos est proposé avec un certain nombre de couleurs vives, comme le bleu Neptune ou le vert Valais.

L'habitacle du Chevrolet Trax 2024 Photo : D.Heyman

Intérieur du Chevrolet Trax 2024 - 7,5/10

Le mot d’ordre ici, surtout à l’arrière, c’est l’espace. À l’avant comme à l’arrière, il y a suffisamment de place pour les personnes de grande taille (bien que le levier de vitesse soit près de la cuisse du conducteur), mais l’espace à l’arrière est généreux. Vous n’aurez aucun mal à y installer deux sièges pour enfants et même à y inviter un adulte ou deux.

Le modèle perd des points pour l’absence d’un accoudoir central à l’arrière. Il y a deux ports USB à cet endroit (USB-A et USB-C), ce qui facilite la recharge des appareils de la famille. Les sièges sont également rabattables en proportion 60/40, mais il n’y a pas de trappe centrale. Celle-ci aurait permis de transporter des objets plus longs et… de profiter d’un accoudoir.

L'habitacle du Kia Seltos 2024 Photo : D.Heyman

Intérieur du Kia Seltos 2024 - 7,5/10

La banquette arrière du Seltos propose moins d’espace pour les jambes, mais elle offre un dégagement généreux pour la tête des passagers. Et même si notre modèle d’essai (version SX) profitait d’un toit ouvrant en option, l’espace pour la tête à l’avant est amplement suffisant. L’habitacle du Seltos est légèrement plus aéré que celui du Trax. Et oui, vous profitez d’un accoudoir central à l’arrière, avec deux porte-gobelets. Le siège est cependant divisé en proportion 60/40, ce qui fait qu’on ne peut transporter des objets plus longs sans perdre une place entière.

À l’avant, outre l’espace accru pour la tête, le levier de vitesses est moins gênant et la vue vers l’avant a été améliorée grâce à un nouveau design du tableau de bord. Auparavant, le bloc d’instruments et les écrans étaient disposés à l’intérieur de nacelles séparées, plus haut sur le tableau de bord. On retrouve maintenant deux écrans de 10,25 pouces, placés plus bas. La version SX ajoute le système audio Bose, des sièges en cuir synthétique et un toit ouvrant.

Écran multimédia du Chevrolet Trax 2024 Photo : D.Heyman

Technologie et sécurité avec le Chevrolet Trax 2024 - 8/10

Le Trax est livré avec de nombreux équipements, notamment la recharge sans fil (la plaque est facile d’accès juste devant le levier de vitesses), Apple CarPlay et Android Auto (sans fil) et le WiFi. Google n’a pas encore été intégré au Trax, mais on se doute que cela pourrait changer un peu plus tard.

L’écran tactile de 11 pouces (livrable à partir de la version LT, les autres étant équipées d’un écran de 8 pouces) présente des graphiques nets et offre une bonne réactivité. Mieux, il n’est pas nécessaire d’utiliser l’écran tactile pour accéder au système de climatisation, puisqu’un ensemble de boutons est prévu à cet effet. Contrairement à d’autres produits de General Motors (GM), il y a un bouton traditionnel pour les phares, ce qui est beaucoup plus logique que de retrouver cette fonction à l’écran tactile. Le modèle Activ que nous avons testé était équipé de sièges chauffants à l’avant, ainsi que d’un volant chauffant.

Écran multimédia du Kia Seltos 2024 Photo : D.Heyman

Technologie et sécurité avec le Kia Seltos 2024 - 7,5/10

Le Seltos hérite du plus récent système (plus rapide) multimédia de Kia, mais la connexion sans fil aux applications Apple CarPlay ou Android Auto n’est toujours pas possible. Et comme les ports USB (A et C) sont placés derrière le levier de vitesses, vous allez avoir des fils dans les jambes si vous voulez utiliser ces applications. Ça jette un peu d’ombre sur l’utilisation de ces fonctions. On retrouve toutefois un pavé pour la recharge sans fil.

Je préfère la caméra de recul du Seltos à celle du Trax, car elle offre deux angles vers l’arrière et conserve une section droite, afin de ne pas perdre de vue la carte du système de navigation ou d’autres informations. Et si l’on apprécie le fait que le bloc d’instruments à affichage numérique propose trois styles différents en fonction du mode de conduite choisi, l’interface multimédia native est dépourvue de couleurs, elle qui n’a pas beaucoup évolué au fil des ans.

Chevrolet Trax 2024, feu Photo : D.Heyman

Conduite du Chevrolet Trax 2024 - 7/10

La puissance du Trax provient d’un petit 4-cylindres turbo de 1,2 litre développant 137 chevaux et 162 lb-pi de couple. Elle est uniquement transmise aux roues avant par l’intermédiaire d’une boîte de vitesses automatique à six rapports. Il existe un mode manuel, mais il faut changer les vitesses à l’aide d’un minuscule bouton situé sur le côté du sélecteur de rapports. Le Trax profiterait-il de palettes de changement de vitesse ? Bien sûr, mais ce genre d’équipement aurait fait grimper la facture, et les acheteurs dans cette catégorie recherchent surtout l’abordabilité.

Bien que les chiffres de puissance soient corrects pour ce petit VUS léger (il ne pèse qu’environ 3000 livres), il est dommage que la transmission et le moteur ne soient pas capables de se mettre plus rapidement sur la même longueur d’onde, à la fois lors du départ et entre les changements de vitesse. Lorsqu’ils sont en symbiose, la puissance livrée vous mènera là où vous le souhaitez, et bien que le son du moteur soit un peu grognon, le Trax est tout de même un véhicule vif quand tout se met en place.

Alors que les dimensions intérieures impressionnantes sont un bon début pour le confort de conduite, tout cela serait inutile si la sensation de conduite elle-même était trop molle ou trop ferme. Heureusement, ce n’est pas le cas. Même avec les grandes roues de 18 pouces et les pneus d’hiver, et malgré les imperfections courantes des routes canadiennes, tout est très bien géré, au point qu’on a l’impression de conduire un véhicule plus gros — dans le bon sens du terme.

Nous avons également trouvé que la direction était réactive, ce qui permet des manœuvres rapides en zones urbaines. Par contre, pour le conducteur, la visibilité n’est pas extraordinaire vers l’extérieur. Les piliers avant sont assez larges, ce qui crée des angles morts vers la gauche, mais surtout vers la droite. Il faut donc redoubler de prudence en présence de piétons et de cyclistes, surtout par une nuit d’hiver pluvieuse à Vancouver, par exemple.

Kia Seltos 2024, calandre Photo : D.Heyman

Conduite du Kia Seltos 2024 - 8/10

Contrairement au Trax, le Seltos offre des configurations à traction ou à transmission intégrale. Il peut aussi recevoir deux moteurs : un 4-cylindres de 2,0 litres développant 147 chevaux et 132 lb-pi de couple — comme l’an dernier — et un 4-cylindres turbo de 1,6 litre développant 195 chevaux et 195 lb-pi (un gain de 20 chevaux).

Tous les modèles 2,0 sont équipés d’une boîte automatique à variation intelligente (CVT), tandis qu’on retrouve une boîte automatique à huit rapports (très rapide à l’exécution) avec le moteur de 1,6 litre. Avec ces chiffres de puissance, le Seltos 1,6 — comme notre SX — est un VUS rapide. En effet, ces données ne sont pas très éloignées de celles de compactes performantes comme la Honda Civic Si ou la Volkswagen Golf GTI, et cela se traduit par une conduite amusante. Nous avons souvent été surpris par la rapidité avec laquelle le groupe motopropulseur réagissait à nos sollicitations ; les dépassements sur autoroute ne sont jamais un problème, même avec le poids supplémentaire du système de traction intégrale de notre modèle d’essai.

En parlant de rouage intégral, notre essai, en conduite mixte, s’est soldé par la même moyenne de consommation de carburant pour les deux véhicules : 9,4 litres/100 km. Le Seltos fait donc mieux, lui qui est plus puissant que le Trax à traction.

En revanche, pour la tenue de route, le Seltos s’est montré un peu plus sautillant que le Trax, peut-être parce qu’il est un peu plus haut que ce dernier.

Les Chevrolet Trax 2024 et Kia Seltos 2024, de profil Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

Bien que le Seltos, en version 1,6 turbo, soit plus puissant que le Trax, c’est en fait le Trax qui offre la conduite qui se rapproche le plus de celle d’une voiture, avec une direction plus réactive, une position de conduite et une hauteur plus basses. Si vous sortez d’une berline compacte ou d’un modèle à hayon et que vous souhaitez passer à ce segment, le Trax pourrait être la solution.

Il est juste dommage que le Chevrolet ne soit pas équipé de la traction intégrale (il faut passer au Trailblazer pour cela). C’est donc un autre avantage pour le Seltos, étant donné que vous pouvez obtenir la traction intégrale pour environ le même prix qu’un Trax de milieu de gamme. A-t-on besoin de la traction intégrale au Canada ? Pas nécessairement — surtout pour les citadins, qui sont en quelque sorte le public cible de ces modèles — mais les Canadiens l’apprécient tout de même.

Aperçu de Chevrolet Trax 2024 et Kia Seltos 2024, de l'avant Photo : D.Heyman / D.Boshouwers

Nos verdicts

Lequel est le plus beau ? Chevrolet Trax

Lequel est le plus performant ? Kia Seltos

Lequel offre le meilleur système multimédia ? Chevrolet Trax

Lequel offre l’intérieur le plus luxueux ? Kia Seltos

Les concurrents des Chevrolet Trax 2024 et Kia Seltos 2024

– Honda HR-V

– Hyundai Kona

– Mazda CX-30

– Mitsubishi Eclipse Cross

– Nissan Kicks

– Subaru Crosstrek

– Toyota Corolla Cross

– Volkswagen Taos

Design extérieur des Chevrolet Trax 2024 et Kia Seltos 2024 Photo : D.Heyman / D.Boshouwers

Arrière des Chevrolet Trax 2024 et Kia Seltos 2024 Photo : D.Heyman