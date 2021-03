Comparaison : Ford Edge 2019 vs GMC Terrain 2019

Voici deux véhicules américains qui se font la lutte dans le segment des VUS 5-places. Sur papier les deux ont beaucoup de points en commun. Toutefois, l’Edge offre la version ST, une variante plus sportive pour ceux qui recherchent encore de la performance sous le pied droit. Est-ce assez pour démarquer ce modèle ? Nous verrons bien.

Ford Edge 2019

Comme Ford ne vend presque plus de voitures, à l’exception de la Mustang et de la Fusion, il fallait bien donner une nouvelle orientation à la division ST, axée sur la sportivité. Ford a donc décidé de se tourner vers les camions. Il faudra maintenant convaincre les gens que ce type de véhicules peut susciter un intérêt en configuration sportive. De notre côté, nous ne sommes pas convaincus. Toutefois, tous les constructeurs allemands le font ; alors pourquoi pas Ford ?

Modèles disponibles

La famille du Ford Edge est passée à une gamme de moteurs entièrement suralimentés en 2019. L’ancienne mécanique V6 de 3,5 litres n'est plus, de sorte que toutes les versions, à l’exception de la ST, utilisent désormais un moteur 4-cylindres turbo de 2 litres qui développe 250 chevaux et 280 livres-pieds de couple. Il est livré avec une transmission automatique à huit vitesses.

Les niveaux de finition se compte au nombre de quatre, soit SE, SEL, Titanium et ST. La version ST utilise un moteur V6 EcoBoost de 2,7 litres que l’on retrouve aussi dans la camionnette F-150. Il produit 335 chevaux et 380 livres-pieds de couple, une augmentation de 20 chevaux et 30 livres-pieds par rapport au Edge Sport 2018.

Photo : D.Heyman Ford Edge ST 2019

Bien vieillir

La dernière évolution du Edge remonte à 2016. Le style a bien vieilli, ce qui explique en partie sa popularité. Tous les modèles offrent d’office l'entrée sans clé passive, les rétroviseurs latéraux avec détecteurs pour angle mort grand-angle intégrés, la climatisation manuelle, les réglages manuels des sièges du conducteur et du passager à quatre sens, le système multimédia SYNC et les roues de 18 pouces.

Vous obtenez avec la version ST une maniabilité et un freinage améliorés, une suspension réglée plus sportivement, ainsi qu’un mode sport qui permet d’adapter le comportement du moteur et de la transmission automatique à huit vitesses afin qu’ils offrent plus de vie. Toutes offrent le rouage intégral de série, sauf pour la livrée SEL qui s’avance en version à roues motrices avant.

Les fonctions de sécurité de série incluent un avertissement de collision avant avec assistance au freinage dynamique, l’assistance précollision avec détection des piétons, la surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal, l’alerte de sortie de voie et l’assistance au maintien dans celle-ci, les feux de route automatiques et l’aide au démarrage en pente.

Également, vous pouvez désormais obtenir votre Edge avec un système de freinage après collision et un régulateur de vitesse adaptatif.

Sur la route

Conçu d’abord pour les besoins familiaux, le Edge offre une conduite plus intéressante qu’une fourgonnette, mais moins bonne qu’une berline. En ce qui concerne la déclinaison ST, franchement, nous avons été déçus. Ce n’est pas le genre d’offre qui convient à ce véhicule. C’est comme un modèle qui se veut sportif sans vraiment l’être, car Ford a voulu le prix accessible. Conséquemment, elle a donc travaillé en effectuant beaucoup de compromis qui, en bout de piste, ne sont pas convaincants. Si vous voulez une conduite sportive, allez vous chercher une voiture sport, pas un camion.

Reste à savoir si le Edge ST va inciter d’autres constructeurs nationaux à proposer des utilitaires de taille moyenne axés sur les performances, une tendance qui jusqu’à présent se limitait aux constructeurs comme BMW, Audi et Mercedes-Benz. Mais, sachez-le, nous sommes très loin de ça avec l’Edge ST.

Photo : GMC GMC Terrain 2019

GMC Terrain 2019

GMC n’a jamais eu à se demander quels modèles de voitures allaient quitter la route pour faire plus d’espace aux camions ; la division ne vend que des camions. Le Terrain, qui est le frère plus distingué du Chevrolet Equinox, offre une image un peu plus cossue.

Pour l’année en cours, les changements notables passent presque sous silence. Vous avez par exemple désormais droit à un régulateur de vitesse adaptatif avec freinage en marche avant. Il existe également de nouvelles caméras de recul haute définition, une de série pour les modèles d'entrée de gamme et une version à vision panoramique pour les déclinaisons plus haut de gamme. Ces dernières débutent avec le modèle SLE et grimpe jusqu’à la version Denali, en passant par la SLT.

Que des moteurs 4-cylindres

Les moteurs avancés sont tous des 4-cylindres turbo. Les versions de base utilisent un petit 1,5 litre pour 170 chevaux et un couple de 203 livres-pieds. L’autre solution est un moteur de 2 litres produisant 252 chevaux et 260 livres-pieds. On retrouve aussi un moteur diesel de 1,6 litre assurant 136 chevaux et 236 livres-pieds. Le Diesel seul utilise une boîte automatique à six vitesses, tandis que les moteurs à essence ont droit à une transmission automatique à neuf rapports. Le plus petit moteur à essence et le Diesel peuvent être configurés à deux (traction) ou à quatre roues motrices. Avec le moteur 2-litres, seule la traction intégrale est possible.

Bien équipé

Les modèles SLE sont livrés de série avec des roues de 17 pouces, des phares DHI automatiques avec feux de circulation à DEL, un éclairage de signature arrière à DEL, un écran d’information du conducteur de 3,5 pouces, une chaîne stéréo à 6 haut-parleurs, ainsi qu’un écran tactile d’informations de 7 pouces. Vous avez aussi des sièges avant à réglages manuels, un rétroviseur à atténuation automatique, une climatisation automatique à deux zones, le télédéverrouillage passif, un volant gainé de cuir et un démarrage à distance du moteur.

Le modèle SLT offre des roues de 19 pouces, des phares antibrouillard, un hayon électrique mains libres, une prise de courant de 120 volts, un siège passager avant à réglage électrique en six sens, un écran multimédia de 8 pouces, un volant chauffant et des sièges en cuir. La version Denali ajoute une chaîne audio Bose et des aides électroniques pour la conduite supplémentaire.

Sur la route

L’expérience au volant est étroitement reliée au moteur qui se trouve sous le capot. Si le Diesel est très économique, sa boîte à six vitesses est un peu paresseuse et incite à une conduite plus coulée. Le moteur 1,5 litre est correct si vous êtes un conducteur exemplaire. Les reprises manquent de punch. Le moteur 2 litres demeure le plus intéressant et il faut donner une bonne note au châssis qui est solide et ne craque pas, contribuant à une belle sensation derrière le volant.

Avantage Ford Edge

Avec sa version ST, le Edge offre encore de la performance à ceux qui en recherchent, chose impossible à trouver chez GMC. Il faut aussi donner un avantage en conduite plus intéressante chez Ford et un espace plus généreux pour les passagers et les bagages.

Avantage GMC Terrain

Le GMC Terrain a plus fière allure que le Ford Edge, particulièrement dans sa version Denali, très réussie. C’est aussi le seul à offrir une version Diesel pour ceux qui veulent tirer le maximum d’un plein de carburant. Le Terrain est aussi moins cher que le représentant de Ford.

Similitudes

Les deux offrent un espace suffisant pour quatre personnes. Vous avez aussi des consommations de carburant comparables avec les moteurs 4-cylindres. Finalement, les garanties sont aussi très semblables.

Verdict

Une décision difficile à prendre, car les deux véhicules ont beaucoup de points en commun. On doit cependant donner un léger avantage au Ford Edge pour son contenu technologique plus poussé. Ses moteurs offrent aussi une meilleure réponse et, par conséquent, une conduite plus agréable. Le Ford Edge l’emporte donc, et ce, même si son prix est un peu plus élevé.

Ford Edge 2019

On aime

- Style intemporel

- Conduite plus engagée de la version ST

- Un espace généreux

On aime moins

- Fiabilité perfectible

- Visibilité arrière réduite

- Poids important

GMC Terrain 2019

On aime

Choix de mécaniques

Fiabilité en progression

Version diesel économique

On aime moins

Conduite sans relief

Transmission intégrale manuelle

Fiabilité à prouver

Fiches techniques

... Ford Edge 2019 GMC Terrain 2019 Transmission Auto à 8 vit Auto à 9 vit (6 diesel) Rouage 2 ou 4 RM 2 ou 4 RM 2,0 l 4RM 2,0 l 4RM Consommation (ville) 11,9 l / 100 km 11,2 l / 100 km Consommation (route) 8,7 l / 100 km 8,7 l / 100 km 9,0 l / 100 km ST 1,5 l T Consommation (ville) 12,6 l / 100 km 9,6 l / 100 km Consommation (route) 9,2 l / 100 km 8,3 l / 100 km 1,6 l diesel Consommation (ville) 8,5 l / 100 km Consommation (route) 6,1 l / 100 km Moteur Type 2,0 l T 2,0 l T Puissance 250 ch 250 ch Couple 275 lb-pi 260 lb-pi Cylindres 4 4 Moteur Type 2,7 l 1,5 l T Puissance 335 ch 170 ch Couple 380 lb-pi 203 lb-pi Cylindres 6 4 Moteur Type 1,6 l Diesel Puissance 136 ch Couple 240 lb-pi Cylindres 4 Capacités Espace cargo 1111 l, 2078 l 846 l, 1798 l Réservoir de carburant 68 l 55 à 59 l Capacité de remorquage 1587 kg 1,5 T 680 kg 2,0 T 1 585 kg