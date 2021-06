Top 12 des VUS compacts au Canada 2019-2020

Alors que les modèles 2020 s’apprêtent à se pointer, faisons le tour de la catégorie en observant les gros joueurs dans le créneau des VUS compacts au Canada en 2019 et 2020. Pour ce qui est de l’ordre, allons-y avec les meilleurs vendeurs au cours des six premiers mois de la présente année.

Entièrement repensé pour 2019, le RAV4 est toujours roi et maître dans son segment. À la fin de 2018, le modèle vieillissant qui était au catalogue s’est pointé au sommet des ventes de sa catégorie. Il a même terminé en quatrième position aux États-Unis, derrière les trois camionnettes des constructeurs américains. La nouvelle mouture en remet en matière de raffinement et continue de séduire les acheteurs.

Près de 38 000 exemplaires ont déjà été réclamés au cours des six premiers mois de 2019, une hausse de 23,25 % par rapport à l’année dernière à pareille date.

On doit cependant apporter un bémol dans son cas. On a récemment appris qu’il avait échoué à un test effectué par un magazine suédois. Ce dernier mesurait la capacité du véhicule à éviter de grands obstacles en changeant brusquement de direction pour ensuite revenir sur sa trajectoire. Toyota assure que ses résultats à ce même test sont concluants et elle est présentement en contact avec la publication pour y voir plus clair.

De notre essai :

« La qualité d’exécution est en hausse, surtout à l’intérieur où la planche de bord marque un pas de géant au niveau de la présentation et des matériaux utilisés, tout comme la conduite générale. Et avec cette offensive hybride, le RAV4 essence-électrique risque d’être aperçu plus souvent sur nos routes, ce que souhaite évidemment la direction de l’aile canadienne. »

