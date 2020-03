Comparaison : Genesis G80 2020 vs Lincoln Continental 2020

Dans la vie, tout le monde tente de se faire une place au soleil, mais ce n’est pas tout le monde qui y parvient. Nos deux voitures d’aujourd’hui en sont le parfait exemple. Dans un cas comme dans l’autre, ce n’est pas faute d’un manque de qualité, mais d’une très forte adversité.

Se présenter dans la même arène que Mercedes-Benz, BMW et Audi demande une forte dose de préparation et, il faut le dire, du courage. Depuis des décennies, ce trio allemand domine le segment des berlines de luxes en laissant à la concurrence quelques miettes en guise de compensation. Il s’est vendu 393 Genesis G80 au Canada en 2018 et 438 Lincoln Continental. Pendant le temps, Mercedes a vendu plus de 3500 Classe E…

Genesis G80 2020

Il faut admettre que la stratégie de Genesis est discutable. Cette division de luxe qui est né du nom d’une berline vendue chez Hyundai à partir de 2009 sème un peu la confusion. Pourquoi avoir renommé une division du nom d’une berline qui existait auparavant chez Hyundai. Bien des gens, cinq ans plus tard ne comprennent toujours pas que la G80 n’est plus une Hyundai, mais bien une Genesis. Ce modèle nous revient d’ailleurs en 2020 sans réel changement.

Trois différents modèles

Au catalogue, on retrouve trois versions, chacune animée par une mécanique différente. La variante 3.8 Technologie 4RM, la livrée 3.3T Sport, ainsi que la 5.0 Ultimate 4RM. La première met à profit un moteur V6 de 3,8 litres, la deuxième un V6 turbo de 3,3 litres et la dernière, un V8 de 5 litres.

Une des grandes qualités des voitures coréennes est d’offrir beaucoup d’équipement pour le prix demandé. Dans la version d’entrée de gamme de la G80 on retrouve de série : des phares bixénon, des phares de jour et des feux à DEL, des roues de 18 pouces, un volant chauffant avec ajustements électriques, des boiseries à pores ouvertes, un écran d’informations de sept pouces au bloc d’instruments, l’affichage tête-haute et un éclairage à DEL à l’intérieur.

En matière de sécurité, on trouve un dispositif pour l’attention du conducteur, les alertes pour les angles morts et la circulation transversale arrière, les assistances au changement de voie et au maintien dans celle-ci, l’avertisseur de sortie de voie, le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons, ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif.

Le modèle offre aussi un toit ouvrant panoramique, l’entrée sans clef, l’ouverture mains libres du coffre, un rétroviseur à atténuation automatique, 16 et 12 ajustements pour les sièges avant (conducteur et passager), un cuir Nappa, des sièges avant et arrière chauffants, des sièges avant ventilés, un écran tactile de 9,2 pouces pour la navigation, de même qu’une chaîne audio à 17 haut-parleurs.

En passant à la variante 5.0 Ultimate, on ajoute des phares à DEL, des roues de 19 pouces, une voûte en microsuède, ainsi qu’une clef de proximité qui prend la forme d’une carte.

Le modèle 3.3T Sport hérite d’un niveau d’équipement similaire, mais ses sièges sport sont ajustables en 16 positions.

Au volant

La compétition allemande peut dormir sur ses deux oreilles, ce n’est pas la G80, pas même la version sport, qui menacera son expertise pour extirper l’adrénaline d’une machine. Le modèle Sport a beau profiter d’une suspension raffermie et d’un freinage plus mordant, la direction reste peu communicatrice et c’est le confort qui est mis de l’avant. Modèle parfait pour digérer avec douceur les grands tronçons d’autoroute avec agrément.

Lincoln Continental 2020

Cela fait plusieurs années que Lincoln tente de sortir la tête hors de l’eau. Beaucoup d’énergie et des sommes importantes ont été investies pour tenter de remettre des fonds dans les caisses de la marque. Mais comme on dit en cuisine : la sauce n’a pas encore levé. Question d’ajouter du prestige, Lincoln a ramené la Continental dans la famille, mais est-ce que cela sera suffisant pour retrouver la route de la rentabilité, rien n’est moins sûr.

Lincoln souhaite que l’apparence élégante de cette voiture donne une nouvelle vie non seulement au segment des berlines, mais également aux ventes de Lincoln. Mais dans le contexte actuel, Lincoln est mieux de mettre ses énergies sur les nouveaux utilitaires comme le Nautilus et l’Aviator. Car, au regard des chiffres de ventes depuis le retour du Continental, il n’y a pas de quoi pavoiser.

Pas de gros changements

Cette année la Continental amène de nouvelles fonctionnalités de sécurité active de série comme le régulateur de vitesse adaptatif, la surveillance des angles morts, système de maintien de la voie et de l'assistance avant de la collision avec détection des piétons. Des items qui faisaient partie de la liste des options l’an dernier.

Pour le reste, cette berline de luxe est inchangée pour 2020. Sous le capot, le moteur de base est un V6 turbo de 2,7 litres (335 ch / 380 lb-pi de couple). Dans les versions haut de gamme, on retrouve un V6 turbo de 3,0 litres produisant 400 chevaux et 400 lb-pi.

Pour les voitures de fonctions et les limousines, il y a aussi un V6 3,7 litres de 305 chevaux. Les trois moteurs sont livrés de série avec une transmission automatique à six vitesses et une transmission intégrale.

Équipement

Vous retrouvez dans la version Signature des commandes de transmission à bouton-poussoir, qui sont agaçantes, même si elles permettent une console centrale plus spacieuse. Une suspension à commande électronique est incluse de série avec suppression active du bruit, tout comme des réglages de la colonne de direction électriques.

Comme toute voiture de luxe qui se respecte, on retrouve aussi des options comme les fonctions de massage multifonctions et de supports avant et sous la cuisse à commande électrique. Les passagers des sièges arrière bénéficient de réglages de chauffage, de ventilation, ainsi que d'un accoudoir en option avec écran LCD intégré.

Conduite

Derrière le volant, on se sent un peu comme dans les grandes berlines des années 70 en raison du poids élevé du véhicule. Force est d’admettre que le moteur 3,0 litres, s’est avéré à la hauteur du défi avec des accélérations vivantes et rigoureuses, mais toujours dans un confort très ouaté. La transmission intégrale fait du bon boulot. Les caractéristiques de conduite s’apparente à la Genesis. Vous ne trouverez pas dans la Lincoln une direction acérée, une suspension réactive et un coup de volant énergique. Vous êtes sur un nuage avec une conduite qui met clairement l’emphase sur le confort.

Avantage Genesis G80

La Genesis offre une meilleure garantie, un prix de départ plus abordable et un modèle tout équipé moins dispendieux. Il faut aussi saluer la qualité des matériaux et de la fabrication qui se trouve un cran devant Lincoln, même si l’exécution est sans relief.

Avantage Lincoln Continental

L’impression de luxe est plus forte dans la Lincoln. Les matériaux sont plus flatteurs et la Continental profite d’une réputation qui a commencé dans les années 60.

Similitudes

Les moteurs de base et les moteurs haut de gamme offrent une puissance similaire. La traction intégrale est disponible sur les deux modèles et dans les deux cas l’accent est placé sur le confort de conduite. Les deux berlines incluent beaucoup de caractéristiques de série à un prix réaliste.

Verdict

Vous avez ici deux modèles qui touchent à la même clientèle, celle qui recherche avant tout une expérience confortable. Pour ceux qui veulent plus de discrétion dans cette approche, la Genesis est sans doute le meilleur choix. Pour ceux qui veulent se flatter l’égo un peu plus, la Lincoln saura vous faire plaisir, mais vous payerez le prix fort. La raison nous porte à vous suggérer la G80 qui en offre plus pour votre dollar.

Genesis G80 2020

On aime

Silhouette agréable

Choix de moteurs et traction intégrale

Comportement onctueux

On aime moins

Poids un peu lourd

Présentation intérieur un peu terne

Peu de reconnaissance de la marque

Lincoln Continental 2020

On aime

Style réussi

Moteur performant (3,0-litres)

Confort princier

On aime moins

Conduite peu engageante

Transmission lente et vétuste

Consommation de carburant élevée

Fiches techniques