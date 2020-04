La Honda Civic Type R a finalement atterri en sol canadien l’an dernier après une attente interminable de la part des amateurs de l’écusson. Seule voiture à roues avant motrices de la catégorie, la Type R demeure malgré ce détail une redoutable bombe à piloter au quotidien.

Cette année, la seule modification à la fiche technique canadienne du modèle se trouve dans l’onglet des couleurs de carrosserie. Pour 2018, la Civic Type R est enfin disponible avec le Rouge rallye, une teinte qui ajoute un brin d’agressivité à une voiture qui en met déjà plein la vue!

J’ai récemment pu reprendre le volant de la voiture un an presque jour pour jour après mon premier contact. Voyons si le rouge a influencé mes impressions du modèle le plus aiguisé de l’alignement Honda.

Un look infernal

Le choix d’un coloris pour une carrosserie est propre à chaque individu. Certains aiment se faire remarquer – c’est pour cette raison que le jaune existe –, tandis que d’autres préfèrent se fondre à la masse avec les blancs, gris et noirs de ce monde. Pour ma part, je fais partie du deuxième groupe, mais dans certains cas, une carrosserie éclatante réussit à me convaincre. La nouvelle couleur de la Type R lui va à merveille, probablement parce qu’elle atténue les multiples détails peints en rouge un peu partout sur la caisse. C’est peut-être aussi à cause de l’écusson… rouge!

Toutefois, cette nouvelle couleur ne change pas la silhouette tarabiscotée de la Civic phare. Le bouclier ultra chargé est toujours en place, idem pour l’entrée d’air sur le capot, tandis que le diamètre des jantes est toujours de 20 pouces! Les bas de caisse contribuent également au caractère spécial du modèle, tandis que le petit aileron surplombant la lunette arrière et l’immense aileron juché au bout du coffre annoncent à tout le voisinage que vous êtes un adepte de l’appui aérodynamique à haute vitesse. Finalement, ce tour du propriétaire serait incomplet sans les trois tuyaux – oui trois ! – qui servent de système d’échappement à la voiture.

Photo : Honda Honda Civic Type R 2018

Honda, motoriste de renom

Même si le retour de Honda en Formule Un ne se passe pas comme prévu – l’union avec McLaren ne donne pas les résultats escomptés –, il n’en demeure pas moins que les moteurs de la marque ont cette réputation d’être increvables en plus d’être à la fine pointe de la technologie. Le bloc 4-cylindres turbo de 2,0-litres de cylindrée qui prend place entre les deux roues avant motrices de la Type R développe la bagatelle de 306 chevaux à 6500 tr/min, tandis que le couple optimal de l’engin plafonne à 295 lb-pi. Et contrairement à la Volkswagen Golf R par exemple, le constructeur limite le choix de boîte de vitesses à une seule : une bonne vieille manuelle à 6 rapports!

Pour répondre aux attentes – et celles-ci sont élevées –, la Type R fait confiance à un système de freinage conçu par la firme Brembo. À l’avant, les étriers à quatre pistons mordent dans un disque ventilé de 350 mm de diamètre, tandis qu’à l’arrière, les disques de 305 mm sont plus larges que sur l’ancienne génération du modèle.

La suspension ajustable fait également son possible pour faire oublier la taille des pneumatiques combinée à l’état pitoyable de nos routes. En mode Comfort, la Type R absorbe relativement bien les crevasses du bitume, mais lorsque le conducteur sélectionne le mode +R, l’aspect confort disparaît au profit d’une voiture qui réagit au moindre geste du pilote. Comme c’est souvent le cas, le compromis se trouve avec le mode Sport qui donne juste assez de sportivité à la conduite, sans rendre la voiture inconfortable.

Assis dans une voiture de course… pour la rue!

Bon, je l’avoue, la Civic Type R n’est pas une voiture homologuée pour une série de sport motorisé en particulier. Mais, elle s’en approche drôlement. Les sièges enveloppants à la première rangée procurent suffisamment de support pour les virages abordés à vive allure. Ils sont très confortables d’ailleurs. Tristement, la banquette arrière est plus sobre, mais bon, on parle ici d’une Civic, pas d’une Bentley! De toute manière, malgré son caractère sportif, la Type R est aussi pratique que n’importe quelle autre Civic à hayon.

Photo : Honda Honda Civic Type R 2018

Le volant est également très plaisant à tenir en main, mais la pièce de résistance demeure le levier de vitesses en aluminium brossé. Son maniement est précis, léger et sa position est tout simplement parfaite. J’ai récemment essayé une Porsche 911 Carrera T munie d’un levier raccourci qui, selon moi, est probablement le meilleur « bâton » à malmener au quotidien sur une piste. La Civic Type R n’est pas dans la même catégorie que la 911, mais la boîte manuelle de cette compacte est, à mon avis, juste derrière dans l’échiquier automobile en termes de précision et de facilité.

À l’accélération, le train avant de la Type R est encore portée à se tortiller à cause d’un minime effet de couple, mais ça n’a rien à voir avec les « tractions avant » du passé qui obligeait le conducteur à tenir fermement le volant. La Civic Type R est rapide, très rapide même! La sonorité n’est peut-être pas aussi musclée que dans une Focus RS par exemple (qui amplifie le tout à l’aide de ses haut-parleurs), mais demeure tout de même plus gutturale que celle de la Civic Si. Si le comportement de la Type R à haute vitesse est à la hauteur de l’écusson, ce qui impressionne encore plus, c’est sa docilité en conduite urbaine. La Civic Type R se conduit comme… une Civic!

Le mot de la fin

Malgré le fait qu’elle soit facile d’utilisation, la Civic Type R n’est (vraiment) pas pour tout le monde. Ses performances sont celles d’une véritable voiture sport et un conducteur novice pourrait facilement être dépassé par les capacités de la voiture. Quant au prix demandé, qui est de 41 090 $ avant les frais de livraison, disons qu’il ne s’adresse pas à toutes les bourses non plus.

Au final, la Honda Civic Type R demeure tout de même l’une des plus excitantes voitures sur le marché, toute catégorie confondue, une excellente nouvelle pour les puristes!

