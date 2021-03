L’Explorer est un des pionniers dans le segment des utilitaires intermédiaires. Il est également un des plus vendus depuis plus de 20 ans. Sa dernière refonte remontait à 2011. Il était donc grand temps de passer à autre chose, car le camion commençait à montrer son âge.

Entièrement repensé

Pour 2020, Ford n’a pas fait dans la demi-mesure et a repensé son modèle à tous les niveaux. Il dispose d’une nouvelle plateforme à propulsion au lieu de la traction, ce qui autorise une meilleure capacité de remorquage. Si les Américains ont droit à une version à deux roues motrices, seules les variantes à traction intégrale seront vendues au Canada. Ces dernières proposent 5600 livres de capacité de remorquage.

Physiquement, le nouvel Explorer revêt une allure plus athlétique et fait un clin d’œil à son grand frère, l’Expedition. Le style est aussi relié à la version choisie. La livrée XLT offre, avec le modèle hybride, une allure plus sobre. La variante Platinum avance des couleurs qui lui sont propres et des jantes chromées qui lui sont uniques. La nouvelle proposition ST se distingue grâce à sa calandre à grillage noir, à l’applique sur le hayon, ainsi qu’aux éléments qui ornent le bas de caisse et les brancards de pavillon. Les roues noires servent aussi à camoufler la poussière créée par les freins plus performants.

Plusieurs moteurs, dont un hybride

Ce nouvel Explorer offre pas moins de trois moteurs en quatre saveurs. Vous avez une mécanique à 4 cylindres EcoBoost de 2,3 litres qui développe 300 chevaux et 310 livres-pieds de couple. C’est le moulin d’entrée de gamme sur les modèles XLT et Limited.

Vient ensuite le nouveau modèle hybride avec un moteur V6 de 3,3 litres qui, en collaboration avec le moteur électrique, développe une puissance de 318 chevaux. L’autonomie est quant à elle estimée à 800 kilomètres, selon les chiffres de L’EPA (Environmental Protection Agency).

L’autre moteur est un V6 turbo de 3 litres. Ce bloc, emprunté à la Lincoln Continental, produit 365 chevaux et 380 livres-pieds de couple dans la version Platinum. Sa puissance est poussée à 400 chevaux et 415 livres-pieds de couple dans la nouvelle solution ST.

Tous les moteurs sont associés à une boîte automatique à 10 rapports qui a fait ses premiers pas dans le F-150. Tous les modèles vendus au Canada auront le système 4RM (4 roues motrices). Notons en terminant que la puissance annoncée pour les moteurs turbo s’obtient uniquement par le biais de carburant à indice d’octane 93.

Intérieur à la carte

Ford offre depuis longtemps le plus important contenu de technologie chez les constructeurs américains. L’Explorer vient de série avec l’ensemble de technologies d’aide au conducteur Ford Co-Pilot360 qui offre l’assistance précollision avec freinage d’urgence automatique. Cela comprend la détection de piéton, l’avertisseur de collision avant et l’assistance de freinage dynamique.

Vous avez aussi le système d’informations sur les angles morts avec alerte de trafic transversal, le système de maintien de voie, la caméra de recul avec lave-lentilles intégré et la commande automatique des phares avec feux de route aussi automatiques.

Parmi les options que l’on peut ajouter sur des versions plus haut de gamme, on retrouve l’aide à la direction lors de manœuvres d’évitement et le freinage après collision.

Les trois rangées de sièges peuvent accueillir sept personnes, voire six, si on opte pour les sièges de type capitaine à la deuxième rangée.

Peu importe la rangée sur laquelle ils prennent place, les occupants pourront profiter du FordPass Connect, une caractéristique de série qui fournit la connectivité sans fil à un maximum de 10 appareils mobiles par l’entremise du réseau 4G LTE (sur abonnement). FordPass Connect permet aux conducteurs de se connecter à distance à leur Explorer. À l’aide de leur téléphone intelligent, ceux-ci peuvent ainsi verrouiller, déverrouiller, localiser et démarrer leur véhicule, tout comme surveiller en temps réel ses principaux diagnostics.

Vous avez aussi droit à des roues de 18 pouces, des phares à DEL, une vitre de sécurité à l'arrière, un hayon à commande électrique, des capteurs de stationnement arrière, de même qu’une caméra de recul. La climatisation automatique à deux zones est aussi incluse, tout comme l’affichage des informations relatives au conducteur. Un siège du conducteur réglable électriquement en huit sens, une banquette de deuxième rangée divisible en proportion 40-20-40 (troisième rangée : 50-50) font également partie de l’offre.

Le système SYNC 3, mis à jour, prend en charge les applications Apple CarPlay et Android Auto, sans oublier l’outil de navigation Waze. L’écran central de base fait 8 pouces et, en option, un écran de 10,1 pouces monté à la verticale est livrable. Les modèles haut de gamme ont droit à une chaîne audio Bang & Olufsen qui compte de 12 à 14 haut-parleurs et fournit jusqu’à 980 watts de puissance.

Une conduite plus inspirée

L’ambiance à bord est silencieuse. Ford a investi dans cette quiétude avec trois technologies d’annulation du bruit, soit le tableau de bord à double paroi (une première pour Ford), le verre acoustique, de même que le contrôle actif du bruit sur les modèles hybrides. Vous avez donc un endroit empreint de silence pour faire de la route.

Parlant de route, L’Explorer n’a rien perdu de ses capacités hors des sentiers battus. Le conducteur a le choix entre sept modes de conduite réglables pour s’adapter, à la demande des conditions routières. Les modes se déclinent comme suit ; normal, sport, sentier, surface glissante, neige et sable profonds, ainsi qu’un mode « eco » pour le modèle hybride qui est aussi très compétent hors route.

Pour ceux qui veulent plus de sensations, la nouvelle version ST est pour vous. Avec au départ 400 chevaux, ce modèle donne du muscle. Mais Ford a voulu aller plus loin en offrant deux mises à niveau ; les ensembles route et piste. Dans chaque cas, vous avez des roues de 21 pouces quatre saisons plus mordantes, gâtées de freins hautes performances. Ces derniers sont composés de disques ventilés plus grands, d’étriers peints en rouge et assortis de pistons en acier inoxydable, de même que de plaquettes plus larges pour des résultats encore plus efficaces.

L’ensemble performance, qui arrivera plus tard au Canada, va pousser un peu plus loin le diamètre et l’efficacité des freins.

En mode Sport, la version ST offre une pédale d’accélérateur plus nerveuse. Les rapports restent engagés plus longtemps et les changements sont plus rapides, tandis que le bourdonnement du moteur dans l’habitacle se fait plus présent.

La nouvelle architecture, qui sera partagée avec le Lincoln Aviator, est saine et exempte de bruits insolites, tout en offrant une tenue de route supérieure. Les ingénieurs de Ford qui ont fait des tests avec le modèle ST affirment que l’on peut atteindre une vitesse maximale à 143 miles à l’heure, soit plus de 225 kilomètres-heures.

Conclusion

La production de l’Explorer est déjà en marche à l’usine de Chicago et les premiers modèles 2020 arriveront en concession vers la fin de l’été. Les prix commencent autour de 45 000 $ pour un modèle de base. Une version ST soulage de 60 000 $ sans qu’on aille jouer dans le catalogue d’options. C’est la version Platinum qui remporte la palme avec une facture de 65 000 $.

En somme, l’Explorer fait mieux à tous les chapitres et va continuer de bâtir sur sa bonne réputation.

On aime

Grande variété de modèles

Espace généreux

Habitacle silencieux

Beaucoup de technologies embarquées

On aime moins

Difficile de prendre un camion de deux tonnes pour en faire une voiture sport (ST)

Il faut rouler avec de l’essence super pour obtenir la puissance annoncée

Dispendieux

Consultez notre inventaire de véhicules Ford d'occasion disponibles dans votre région du Canada

Essais routiers et évaluations Experts 2 essais routiers Consommateurs