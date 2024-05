• Auto123 effectue un premier essai du Ford F-150 2024 en versions Powerboost et Tremor.

Palm Springs, Californie - Comme le dit le proverbe, il vaut mieux ne pas changer une formule gagnante. Par contre, dans le cas du F-150, qui doit faire face à une concurrence féroce de la part de Ram, Chevrolet et Toyota, l’inertie n’est pas une option.

C’est dans cet esprit que le F-150 a reçu un certain nombre d’améliorations à travers sa famille de modèles pour 2024.

Ford F-150 2024, hayon Pro Access | Photo : D.Heyman

Ford F-150 2024 – quoi de neuf ?

Si le nouveau design de la calandre (qui conserve la garniture cuivrée avec la version Tremor) et les phares modifiés sont les éléments qui vous accueillent lorsque vous vous approchez du F-150 2024, c’est ce qui se passe à l’arrière qui change la donne.

Deux rainures à environ un tiers de la longueur du hayon. Plus visibles sur les modèles pâles, elles indiquent la présence du nouveau hayon Pro Access. Celui-ci permet une ouverture plus traditionnelle, comme une porte de grange, de sorte que vous puissiez accéder au hayon même avec une remorque attelée à l’arrière. Cela permet aussi d’atteindre plus facilement les objets situés à l’intérieur de la boîte, sans avoir à passer par-dessus le hayon.

Ce système fait partie d’un ensemble d’options qui comprend également des taquets, des feux de caisse, un hayon à ouverture et fermeture électrique et une surface de travail à l’intérieur de ce dernier. Il y a également un nouveau système de marchepieds qui ne nécessite plus plusieurs étapes pour se déployer, comme c’était le cas auparavant. L’ancien système est toujours livrable, cependant, et serait le choix le plus judicieux avec les versions tout-terrain, car il garantit une meilleure garde au sol.

Autre nouveauté pour 2024, un écran tactile de 12 pouces est livré de série. Et pour la première fois avec un F-150, l’affichage tête-haute est proposé en option à partir de la version Lariat.

Ford F-150 Tremor 2024, trois quarts avant | Photo : D.Heyman

Design du Ford F-150 2024 - 8,5/10

En configuration Tremor, le F-150 ressemble à s’y méprendre au méchant Raptor, mais en moins exagéré. Le Tremor est équipé de pneus plus larges de 35 pouces, d’une hauteur de caisse plus élevée et d’éléments de design en cuivre sur la calandre, les écussons d’ailes et certains éléments de l’habitacle. Associés à la nouvelle calandre foncée, ces éléments cuivrés contribuent à différencier son intérieur de celui des autres modèles.

D’un point de vue pratique, la surface du hayon est équipée de toutes sortes d’éléments pour faciliter le travail. Vous y trouverez une règle, des emplacements pour votre iPad, des porte-gobelets et, au-delà du hayon, sur la paroi de la caisse, le générateur embarqué Pro Power. Il est offert avec une puissance de 2,0 kW, de 2,4 kW et de 7,2 kW (seuls l’hybride PowerBoost et la variante électrique Lightning bénéficient de la version la plus puissante), assez pour faciliter le travail sur un chantier.

Pour le prouver, Ford a branché un modèle Powerboost à un certain nombre de ventilateurs, de climatiseurs, d’appareils de cuisine, etc. Il permet de générer de l’énergie à tout moment et vous évite de gaspiller de l’espace de chargement ou de la capacité de charge utile sur un générateur diesel lourd.

Ford F-150 Tremor 2024, intérieur | Photo : D.Heyman

Ford F-150 Tremor 2024, première rangée | Photo : D.Heyman

L'intérieur

Pour le reste, l’habitacle du F-150 offre toujours un excellent niveau de confort. Souples et bien rembourrés, les sièges sont bien conçus, et la forme des portières est telle que leurs accoudoirs sont au même niveau que l’accoudoir central.

Le levier de vitesses escamotable est également de retour pour 2024. Il permet de disposer d’une grande surface plane au-dessus du tunnel de transmission, que l’on peut utiliser pour travailler, manger ou regarder sa série préférée sur son iPad. À l’instar de la console centrale, le plancher arrière peut également être complètement plat, ce qui laisse beaucoup d’espace pour le matériel.

Ford F-150 Tremor 2024, caméra | Photo : D.Heyman

La technologie du Ford F-150 2024 - 8,5/10

L’inclusion de série d’un écran de 12 pouces, même sur les variantes de base, est un « gros plus ». Il est beau et offre des fonctions qui vont de pair avec le pick-up en tant que véhicule de travail. C’est là que vous pouvez voir ce que le système Pro Power Onboard utilise comme énergie, ainsi qu’une fonction qui agit comme une balance, afin de voir de quelle façon est répartie la charge utile.

En plus de servir à l’affichage de la traditionnelle caméra de recul, l’écran peut également être utilisé pour aligner votre attelage, et une nouvelle fonction permet d’aligner automatiquement le véhicule avec l’attelage. Il s’arrête juste avant le point de contact pour que vous puissiez vous assurer que les hauteurs sont correctes, mais il fait tout le travail par la suite. Pensez également à la fonction Pro Trailer Backup Assist qui permet de faire marche arrière avec une remorque en tournant simplement une molette (dans la direction où l’on veut envoyer l’attelage) au lieu du volant. Ford a une fois de plus facilité le remorquage, pour les novices comme pour les habitués.

Autre nouveauté pour 2024 : la conduite semi-autonome Ford BlueCruise. Une fois que vous avez activé l’aide au centrage dans la voie en appuyant sur un bouton situé sur le volant, puis sur « Cruise », le F-150 peut se conduire tout seul sur environ 250 000 kilomètres de routes aux États-Unis et au Canada, des autoroutes à chaussées séparées, sans passages à niveau.

D’ailleurs, Ford a intégré cette année la version BlueCruise 2.1, qui permet le changement de voie automatique à condition que vous l’indiquiez d’abord. Il fonctionne bien, mais, contrairement au système Super Cruise de GM, il n’emprunte pas de sorties d’autoroutes à votre place et fonctionne sur moins de routes. Bien sûr, les autoroutes à chaussées séparées sur lesquelles il fonctionne sont probablement l’endroit le plus probable où un conducteur utilisera cette technologie, mais j’ai testé le Super Cruise sur des routes à deux voies avec des passages à niveau et son efficacité est étonnante.

Ford F-150 Tremor 2024, moteur | Photo : D.Heyman

Motorisations du Ford F-150 2024 - 8/10

Le F-150 Tremor est équipé de série du V6 EcoBoost de 3,5 litres, une mécanique qui développe 400 chevaux et 500 lb-pi de couple, la deuxième solution la plus puissante (à l’exception du modèle Raptor) derrière celle du moteur Powerboost (même V6), qui développe 430 chevaux et 570 lb-pi grâce à l’apport électrique. Le moteur de base est un V6 EcoBoost de 2,7 litres développant 325 chevaux et 400 lb-pi. À l’autre extrémité, un V8 de 5,0 litres (en option avec la variante Tremor) complète la gamme (il développe 400 chevaux et 410 lb-pi).

À noter que le moteur EcoBoost de 3,5 litres offre la plus grande capacité de remorquage, soit 6123 kg (13 500 livres), selon la version.

Ford F-150 Tremor 2024, trois quarts arrière | Photo : D.Heyman

Conduite du Ford F-150 2024 - 8/10

Sur les routes pavées, la conduite du F-150 est très douce. Certes, nous avions droit à une suspension pneumatique, mais cela n’affecte en rien le silence de roulement ni la rapidité avec laquelle le train avant réagit aux sollicitations de la direction.

Pour 2024, Ford a modifié certains éléments de la direction et de l’essieu avant afin d’obtenir une crémaillère plus réactive, ce qui se ressent lorsque les routes deviennent plus sinueuses. La conduite du F-150 ressemble pour une première fois à celle d’une voiture. C’est important, car les propriétaires utilisent de plus en plus leur camion pour autre chose que le transport de gravier et d’outils. Cela peut sembler anodin, mais pour quelqu’un qui n’a pas l’habitude de conduire un gros véhicule, la sensation et la réponse de la direction sont des facteurs importants.

En ce qui concerne la puissance, qu’importe la version, il y en a beaucoup. Peut-être pas tant avec le 2,7 litres (qui est plus à l’aise avec le plus petit Ranger), mais quand même. Et avec un couple qui peut atteindre 500 lb-pi avec le moteur le plus puissant, il s’agit d’un atout additionnel dans les cartes de Ford.

Pour ce qui est de la conduite, l’accélération est très douce et, à vide, vous n’aurez aucun mal à suivre le rythme de la circulation sur l’autoroute.

Ford F-150 Tremor 2024, avant | Photo : D.Heyman

Prix du Ford F-150 2024 au Canada

Voici la structure de prix du F-150 2024 au Canada, y compris les modèles Tremor et Lariat Powerboost que nous avons conduits :

Cabine régulière

- F-150 XL 4x2 : 49 955

- F-150 XL 4x4 : 54 455

Cabine double

- F-150 XL 4x2 : 55 850

- F-150 XL 4x4 : 60 350

- F-150 STX 4x2 : 58 260

- F-150 STX 4x4 : 62 760

- F-150 XLT 4x2 : 60 895

- F-150 XLT 4x4 : 65 395

Super Équipage

- F-150 XL 4x2 : 59 030

- F-150 XL 4x4 : 62 180

- F-150 STX 4x2 : 61 440

- F-150 STX 4x4 : 64 590

- F-150 XLT 4x2 : 64 075

- F-150 XLT 4x4 : 67 225

4x4 seulement

- F-150 Tremor : 75 980

- F-150 Lariat : 80 495

- F-150 King Ranch : 92 790

- F-150 Platinum : 101 590

- F-150 Platinum Plus : 108 740

Ajout du système hybride Powerboost:

- 4575 $ pour le remplacement du moteur EcoBoost de 2,7 litres (XLT)

- 2500 $ pour le remplacement du moteur EcoBoost de 3,5 litres (Lariat, King Ranch, Platinum)

- 1900 $ pour le remplacement du V8 de 5,0 litres (XLT 4 x 4 à empattement long)

Ford F-150 Tremor 2024, de profil | Photo : D.Heyman

Quelques-unes de vos questions concernant le Ford F-150 2024

Combien de longueurs de caisse et de styles de cabines y a-t-il ?

Selon les spécifications, vous pouvez choisir une caisse de 5,5, 6,5 ou 8 pieds. Trois cabines sont offertes : normale à deux portes, double à quatre portes avec portes arrière à charnières inversées ou cabine double à quatre portes.

Le modèle Raptor est-il toujours offert en 2024 ?

Pour 2024, le Raptor revient sous deux formes : avec un V6 turbo de 3,5 litres à haut rendement développant 450 chevaux et 510 lb-pi, tandis que la variante Raptor R est équipée d’un V8 suralimenté développant une puissance époustouflante de 720 chevaux et 640 lb-pi.

Le mot de la fin

Grâce à sa conduite feutrée, à ses nouvelles technologies et à son nouveau hayon, le F-150 est bien équipé pour rester dans la course dans son segment, mais aussi de le dominer une fois de plus. Il n’est pas banal qu’un véhicule à l’histoire aussi riche soit mis à jour tout en conservant intact ce qui a fait sa popularité, mais c’est précisément ce que nous constatons dans le cas du F-150 2024.

Ford F-150 Tremor 2024, hayon | Photo : D.Heyman

Les concurrents du Ford F-150 2024

- Chevrolet Silverado 1500

- GMC Sierra 1500

- Ram 1500 Laramie Longhorn

- Toyota Tundra

Ford F-150 Tremor 2024, bac de rangement | Photo : D.Heyman

Ford F-150 Tremor 2024, prises | Photo : D.Heyman

Ford F-150 Tremor 2024, écran multimédia | Photo : D.Heyman