• Auto123 a mis à l’essai le GMC Acadia 2023.

Le GMC Acadia se positionne entre le Terrain et le Yukon dans la gamme de GMC. Il offre une solution idéale pour les familles grâce à sa troisième rangée. L’Acadia est équipé de série d’un moteur 4-cylindres ou, en option, d’un V6.

Voici vos questions au sujet du GMC Acadia 2023.

Quelles sont les options de motorisation pour le GMC Acadia ?

Deux moteurs sont livrables avec l’Acadia 2023. Un 4-cylindres turbo de 2,0 litres développant 228 chevaux et 258 lb-pi de couple, ainsi que le bon vieux V6 de 3,6 litres qui offre 310 chevaux et 271 lb-pi de couple. Les deux sont mariés à une boîte de vitesses automatique à 9 rapports.

Quelle est la capacité de remorquage du GMC Acadia ?

La capacité de remorquage est de 1814 kg ou 4000 livres.

GMC Acadia SLT Photo : GMC

Quelle est la consommation de carburant du GMC Acadia ?

Lors de notre essai de 776 km, réalisé avec une version à moteur V6, nous avons enregistré une consommation moyenne de 9,4 litres aux 100 km.

Les données officielles sont de 10,8 et 8,7 litres aux 100 km, en ville et sur autoroute, avec le bloc 4-cylindres. Quant au V6, les cotes sont respectivement de 12,6 et 9,2 litres aux 100 km.

Quelles sont les caractéristiques de sécurité intégrées du GMC Acadia ?

On retrouve toutes les caractéristiques de sécurité essentielles avec un modèle 2023. On mentionne sans s’y limiter le maintien et l’alerte en cas de changement de voie, l’alerte de circulation arrière, l’alerte de prévention de collision et le freinage d’urgence automatique, qui sont livrés dès la version de base.

La variante Denali en offre encore plus avec des bonifications des options mentionnées, ainsi qu’un radar pour le stationnement, un régulateur de vitesse adaptatif, de même qu’un rétroviseur intérieur qui affiche une image captée par une caméra située à l’arrière.

GMC Acadia AT4 Photo : GMC

Quelles sont la taille et la capacité d’accueil du GMC Acadia ?

Le GMC Acadia est long de 491,36 cm, largeur de 191,5 cm, haut de 191,5 cm, alors que sa garde au sol est de 18,29 cm. Il peut accueillir jusqu’à sept personnes.

Quels sont les niveaux de finition et les options offertes avec le GMC Acadia ?

En 2023, il y a quatre niveaux de finitions du GMC Acadia 2023. La version de base, SLE est livrable avec le moteur 4-cylindres, des roues de 18 pouces et les éléments de sécurité de base précités.

La version SLT ajoute des phares antibrouillards, un groupe multimédia plus évolué qui comprend un écran de huit pouces avec navigation et une chaîne audio Bose. Les sièges sont également garnis de cuir perforé et la suite de sécurité est un peu plus complète et élaborée.

La finition AT4, qui offre un style plus aventurier, inclut le moteur V6, des roues de 17 pouces en aluminium peint en noir, un système à traction intégrale avec mode tout terrain, ainsi qu’une calandre exclusive.

Pour la déclinaison supérieure, la Denali, on retrouve des roues de 20 pouces, un dispositif d’affichage tête-haute et le rétroviseur à affichage numérique. La finition intérieure est également plus haut de gamme et plus raffinée.

Intérieur du GMC Acadia Denali Photo : GMC

Le GMC Acadia offre-t-il des fonctionnalités de connectivité avancées ?

Oui, essentiellement dans la version Denali, mais l’offre demeure très en retrait par rapport aux autres véhicules de la catégorie.

Quelle est l’expérience de conduite offerte par le GMC Acadia ?

Le GMC Acadia se conduit très bien et offre une belle douceur de roulement. Nous avons testé le moteur V6 que GM continue heureusement d’offrir. Il est doux, puissant, et sa sonorité est agréable pour les oreilles. Le confort à bord est convenable et les passagers peuvent monter à bord très facilement. L’utilisation des différentes fonctionnalités ne pose pas de problèmes particuliers.

Avant du GMC Acadia SLT Photo : GMC

Quels modèles du GMC Acadia 2023 choisir ?

Nous opterions pour le modèle SLT à 51 147 $. Ce niveau de finition offre un ensemble d’équipements tout à fait acceptable. Côté motorisation, le V6, même s’il est moins économique que le 4-cylindres, a fait ses preuves et procure une souplesse très appréciée.

Quels sont les prix du GMC Acadia 2023 ?

Tous les GMC Acadia sont à traction intégrale. La différence entre le moteur 4-cylindres et le V6 n’est que de 545 $. Les prix ci-dessous sont pour les versions à moteur à 4-cylindres et incluent les frais de concessionnaires :

Acadia SLE 2023 : 45 847 $

Acadia SLT 2023 : 51 147 $

Acadia AT4 2023 : 53 147 $ (V6)

Acadia Denali 2023 : 58 202 $

GMC Acadia Denali, sur la route Photo : GMC

Comment se compare le GMC Acadia à d’autres véhicules similaires sur le marché ?

Comparé aux autres véhicules, le GMC Acadia est en retrait par rapport aux modèles japonais et coréens. Il manque de connectivité multimédia et l’habitacle pourrait être plus soigné et adapté aux familles.

Quels sont les concurrents du GMC Acadia 2023 ?

Ford Explorer : ce modèle est similaire au GMC Acadia en matière de taille et de capacité. Il offre également plusieurs options de motorisations et dispose d’un intérieur spacieux.

Honda Pilot : ce produit fort populaire offre une bonne combinaison d’espace intérieur, de confort de conduite et de caractéristiques de sécurité.

Toyota Highlander : dans son cas, il est apprécié pour sa fiabilité, son confort et ses choix de motorisations hybrides.

Jeep Grand Cherokee : ce VUS polyvalent et robuste offre de bonnes capacités tout terrain, en plus de ses qualités sur route. Bien qu’il puisse être légèrement plus cher que le GMC Acadia, il est considéré comme un concurrent en raison de son attrait pour les amateurs de conduite hors route.

Kia Telluride : cet utilitaire a reçu de nombreux éloges pour son design audacieux, son intérieur spacieux et ses performances solides. Il est considéré comme un concurrent direct et sérieux du GMC Acadia.

Hyundai Palisade : le cousin du Telluride offre un intérieur luxueux, une conduite confortable et une longue liste de caractéristiques technologiques avancées.

Mazda CX-90 : le tout nouveau VUS à trois rangées de Mazda est plus gros, mieux fini et offre une motorisation hybride en option.

GMC Acadia Denali, profil Photo : GMC

GMC Acadia AT4, intérieur Photo : GMC