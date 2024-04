• Auto123 met à l’essai la Honda Accord Sport 2024, en configuration hybride.

De nos jours, les berlines, même la vénérable et mature Accord de Honda, ont besoin de toute l’aide possible pour s’attirer une clientèle. Cette version hybride de l’Accord offre une très bonne économie de carburant grâce à un système qui ne demande ni temps, ni énergie, ni effort mental de la part de l’utilisateur. Le système fait tout le travail et vous vous retrouvez avec une consommation de carburant semblable à celle de 5,7 litres avec lequel nous avons récemment terminé notre semaine d’essai. En voilà un argument de vente qui pourrait convaincre.

Honda Accord Hybride Sport 2024, mise à l'essai | Photo : D.Boshouwers

Honda Accord 2024 — quoi de neuf ?

Le modèle hybride a fait ses débuts pour l’année-modèle 2023, alors que la onzième génération de l’Accord entrait sur le marché ; il n’y a donc pas de changements majeurs pour la nouvelle année. L’Accord reste une voiture très perfectionnée, spacieuse et pratique, qui a fait preuve au fil des années et de sa bataille incessante contre la Toyota Camry pour la suprématie dans le segment des berlines intermédiaires.

Pour 2024, l’Accord se décline en version de base EX (moteur à essence) et en deux configurations hybrides : Sport et Touring.

Honda Accord Hybride Sport 2024 rouge | Photo : D.Boshouwers

Design de la Honda Accord Hybride Sport 2024 - 8/10

La génération actuelle de la Honda Accord est porteuse d’une calandre simplifiée, d’un long capot et d’une ligne de toit inclinée pour une disposition plutôt élégante dans l’ensemble. Ce n’est pas un design destiné à séduire les masses, mais il est agréable à l’œil, disons-le. C’est aussi le style de prédilection dans le segment des berlines intermédiaires.

Volant de la Honda Accord Hybride Sport 2024 | Photo : D.Boshouwers

Intérieur

Le design extérieur est élégant, sans qu’on ne le remarque pas trop. L’Accord demeure une grosse voiture et en s’installant à bord, on s’en rend compte. La refonte effectuée l’année dernière a été la bienvenue, car l’habitacle est plus moderne et accueillant. De plus, Honda a écouté les commentaires de sa clientèle en disposant les principales commandes à portée de main, via des boutons physiques (ou des commutateurs, comme dans le cas des modes de conduite).

L’écran multimédia de 12,3 pouces (le modèle de base EX se contente d’un écran de 7,0 pouces) est perché sur le tableau de bord (il n’y a malheureusement pas ici d’intégration innovante de l’écran dans le design du tableau de bord), et il offre une bonne résolution et une réactivité vive lors de la navigation dans les menus, qui sont intelligemment disposés pour faciliter l’utilisation. J’ai vécu un petit problème avec le bouton de volume audio sur le tableau de bord. Ce dernier ne fonctionnait pas. Heureusement, le volume était bloqué à un niveau plutôt faible.

L'intérieur de la Honda Accord Hybride Sport 2024 | Photo : D.Boshouwers

Pour le reste, la visibilité vers l’extérieur est excellente, les sièges sont confortables et la position optimale pour la conduite est facile à trouver. Ces détails et d’autres encore témoignent de la maturité de l’Accord, dont l’édition actuelle bénéficie grandement des nombreuses années d’ajustements, de perfectionnements et de mises au point.

Sièges de la Honda Accord Hybride Sport 2024 | Photo : D.Boshouwers

La deuxième rangée de sièges est digne du segment, avec suffisamment d’espace pour deux adultes de grande taille et une troisième personne en cas de besoin.

Derrière, le coffre est de très bonne dimension (473 litres), avec de la place pour toutes sortes d’objets, à condition qu’ils passent dans l’ouverture du coffre — la seule réalité avec laquelle les berlines resteront toujours en deçà des VUS, des familiales et des véhicules à hayon.

L’équipement de série de cette version Sport hybride comprend un écran de 10,2 pouces pour les données du conducteur, un volant et des sièges avant chauffants, des sièges en tissu, un toit ouvrant et la connexion sans fil aux applications Apple CarPlay et Android Auto, pour n’en citer que quelques-unes. En d’autres termes, il s’agit d’un modèle bien équipé et vous pourriez bien estimer qu’il n’est pas nécessaire de payer plus pour la variante Touring, au sommet de la gamme.

Cette version ajoute l’affichage tête-haute, une caractéristique à laquelle on prend goût. Vous bénéficiez également d’essuie-glaces qui détectent la pluie, de la recharge sans fil pour téléphone cellulaire, de sièges avant à réglages électriques, d’une fonction de mémorisation pour les sièges, d’une chaîne audio améliorée comptant 12 haut-parleurs, d’une sellerie en cuir et de sièges avant ventilés.

Honda Accord Hybride Sport 2024, console centrale | Photo : D.Boshouwers

La technologie de la Honda Accord Hybride Sport 2024 - 8/10

Une certaine quantité de technologies avancées de sécurité et d’assistance à la conduite est indispensable dans une voiture dans ce segment, et Honda en est bien consciente. On retrouve une foule de caractéristiques de sécurité, des feux de croisement automatiques au freinage avec atténuation des collisions, en passant par la reconnaissance des panneaux de signalisation, etc. Encore une fois, vous n’avez probablement aucune raison de passer à la version Touring, à moins que vous ne souhaitiez vraiment bénéficier d’équipements supplémentaires non essentiels.

Design extérieur de la Honda Accord Hybride Sport 2024 | Photo : D.Boshouwers

Motorisation de la Honda Accord Hybride Sport 2024 - 8,5/10

Comme mentionné, l’Accord est offerte en configuration à moteur à essence seulement, soit en configuration hybride (Sport et Touring). Les deux utilisent un 4-cylindres de 2,0 litres, combiné à un moteur électrique pour produire 204 chevaux et 247 lb-pi de couple, en conjonction avec une transmission à variation continue (E-CVT). Toutes les Honda Accord sont à roues motrices avant.

Consommation de carburant

La configuration hybride permet de réduire considérablement la consommation de carburant. Si vous parcourez beaucoup de kilomètres avec votre berline, ça vaut la peine d’être considéré.

Selon Ressources naturelles Canada, les chiffres officiels sont les suivants :

- 5,0 litres/100 km (en ville)

- 5,7 litres/100 km (route)

- 5,3 litres/100 km (combiné)

Notre semaine de conduite, sous des conditions et des environnements variés, s’est soldée par une moyenne de 5,7 litres/100 km, ce qui est un peu élevé par rapport aux chiffres annoncés, mais tout à fait satisfaisant pour un système qui n’exige aucune attention de la part du conducteur.

La Honda Accord Hybride Sport 2024, avant | Photo : D.Boshouwers

Conduite de la Honda Accord Hybride Sport 2024 - 8/10

L’Accord n’est pas vraiment sportive à conduire, soyons honnêtes. La direction est sédentaire, la suspension offre une sensation de mollesse, et le passage en mode Sport n’y remédie que partiellement. La voiture attaque les virages avec confiance et une certaine capacité à bien coller à la route. Les masses semblent aussi bien réparties.

Dans l’ensemble, il s’agit d’une voiture solidement construite, très agréable à conduire et qui répond à toutes les attentes. Cela inclut une conduite très silencieuse ponctuée que par des plaintes du moteur lorsque vous mettez trop de pression sur la CVT. La seule chose qui manque, c’est le caractère plus sportif que proposait jadis ce modèle. D’un autre côté, l’économie de carburant est à 5,7 litres/100 km, donc…

Honda Accord Hybride Sport 2024, logo | Photo : D.Boshouwers

Prix de la Honda Accord 2024 au Canada

Voici la structure de prix de l’Accord 2024 au Canada, y compris le modèle hybride Sport de milieu de gamme que nous avons conduit :

– Accord EX 2024 - 37 500 $

– Accord Sport hybride 2024 - 41 500 $

– Accord Touring hybride 2024 - 45 000 $

Le mot de la fin

Confortable et économe à la pompe, la version hybride de la nouvelle génération de l’Accord est, comme on peut s’y attendre, une solide proposition dans le segment des berlines intermédiaires. Le problème, c’est que sa principale rivale est son éternelle ennemie, la Toyota Camry, et qu’elle offre un rapport qualité-prix, une fiabilité et une économie d’essence équivalents, voire supérieurs.

Les concurrentes de la Honda Accord Hybride Sport 2024

– Toyota Camry hybride

– Hyundai Sonata hybride