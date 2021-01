Rappelez-vous, dans les années 90, lorsque la popularité des utilitaires a commencé à croître, on retrouvait presque uniquement des modèles à cinq places sur la route. On n’a qu’à penser aux Ford Explorer, Chevrolet Tahoe, Toyota 4Runner et Jeep Grand Cherokee de ce monde.

Petit à petit, les modèles à cinq places ont vu ceux en offrant sept se pointer, question de combler les besoins des familles qui recherchaient plus d’espace sans devoir aller faire l’achat d’une fourgonnette. Ce fut l’avènement des multisegments. Les Honda Pilot, Chevrolet Traverse, Dodge Durango et Ford Flex, par exemple, offraient tous sept places.

Premier VUS chez Honda, le Passport était une version réaménagée de l'Isuzu Rodeo, alors vendu par Honda aux États-Unis.

Honda le ramène pour 2019 et ajoute ainsi un quatrième utilitaire à sa famille. Après le petit HR-V, le Passport vient se glisser entre le CR-V et le plus grand Pilot dans la gamme.

Fiche technique du Honda Passport 2019

Peu coûteux à développer

Pour expliquer ce que représente le Passport de manière simple, il s’agit d’un Pilot raccourci de 15 cm et qui offre deux rangées de sièges au lieu de trois. La plateforme et le moteur proviennent directement du Pilot. L’empattement est exactement le même ; les gens de Honda ont simplement raccourci la partie arrière.

Le Passport profite aussi d’une suspension légèrement surélevée pour aller faire de la conduite hors route légère. Sa suspension est aussi plus dynamique que celle du Pilot. Avec des pneus de 20 pouces plus larges que ceux de son grand frère et une calandre plus agressive, Honda donne un style plus sportif à cet utilitaire intermédiaire.

Trois choix de configurations

Arrivé en concession depuis peu, le Honda Passport 2019 est offert en trois versions ; Sport, EX-L et Touring. Même s’il est plus court qu’un Pilot, le volume de l’habitacle est plus que généreux et se veut parmi les plus grands des VUS à cinq places. L’espace de chargement derrière la deuxième rangée est de 1430 litres. C’est plus d’une fois et demie celui du CR-V, et si vous rabattez tous les sièges, vous avez 2854 litres ; il y a de l’écho dans le camion.

Vous profitez en plus d’un plancher de coffre qui se soulève pour cacher des objets dans un espace à l’abri des regards.

Vous avez droit à un équipement de série assez complet avec l'alerte de collision avant et le freinage automatique, l'alerte de sortie de voie avec assistance de maintien de voie, le régulateur de vitesse adaptatif ainsi que la caméra pour angle mort LaneWatch.

Tous les modèles profitent de sièges chauffants et des systèmes Apple CarPlay et Android Auto. Ceux qui ont l’habitude de boire café et thé dans la voiture trouveront 14 porte-gobelets à leur disposition, de même qu’une console centrale caverneuse qui peut engloutir sac et main et tablette électronique sans effort.

Si vous optez pour une version EX-L, Honda ajoute un hayon électrique, des capteurs de stationnement arrière, des sièges en cuir, un siège passager à commande électrique en quatre directions et une radio par satellite.

Les modèles Touring bénéficient du moniteur d'angles morts et de l'alerte de trafic transversal arrière. Des phares à mise à niveau automatique, des essuie-glaces sensibles à la pluie, un système de navigation, la recharge sans fil pour votre téléphone, un hayon mains libres, des sièges avant ventilés et une chaîne stéréo à 10 haut-parleurs habillent aussi la liste des commodités.

Finalement, mentionnons que l’ambiance à bord est un peu glauque avec tout le décor peint en noir brillant qui demande de l’entretien ; les traces de doigt s’invitent partout, un détail à revoir pour les gens de Honda.

Mécanique connue

Rien de compliqué pour la partie mécanique. Honda a repris tout ce qu’il y a dans le Pilot et l’a envoyé directement dans le Passport. Vous avez donc un V6 de 3,5 litres qui donne 280 chevaux et 262 livres-pieds de couple. Honda a aussi glissé une nouvelle génération de sa boîte à neuf vitesses qui démarre maintenant au 2e rapport. Les modèles vendus au Canada arrivent de série avec un rouage intégral alors que les États-Unis offrent un modèle de base avec roues motrices avant.

Plus d’attitude au volant

Sans être sportive, la conduite du Passport est plus inspirée que celle du Pilot. On sent tout de même une certaine lourdeur dans le volant qui manque de précision et de rapidité de réaction. Le rouage intégral est efficace et assez réactif, car il laisse en permanence 5 % d’adhérence aux roues arrière. Si vous vous retrouvez sur des chaussées glissantes, le système réagit rapidement pour vous remettre sur la bonne voie.

La position de conduite est excellente et vous pouvez également profiter de palettes au volant pour les changements de rapports... ce qui est profondément inutile. Il est préférable, si vous voulez un peu plus de pep, d’appuyer deux fois sur le bouton D pour sélectionner le mode Sport « S ».

Honda a aussi travaillé le son du moteur qui est plus « méchant » quand on le pousse. Au sujet de la consommation de carburant, elle approche celle du Pilot, ce qui n’est pas surprenant, avec une moyenne d’un peu plus de 10 litres aux 100 km.



Conclusion

Avec un prix de départ de 41 990 $ pour une version Sport, en passant par 45 590 $ pour le modèle EX-L et 48 990 $ pour le Touring, le Passport se place à la hauteur de la concurrence qui regroupe des modèles comme le nouveau Blazer de Chevrolet, le Ford Edge, ainsi que le Jeep Grand Cherokee. Le Passport offre plus d’espace que ses concurrents, une fiabilité éprouvée, et sa valeur de revente sera sans doute excellente.

On aime

Espace généreux

Équipement assez complet

Bonne mécanique

On aime moins

Direction un peu lourde

Trop de noir dans l’habitacle

Système de précollision trop sensible

