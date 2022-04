Photo : D.Boshouwers Hyundai Veloster N 2022, avant

Auto123 met à l’essai la Hyundai Veloster N 2022.

Une drôle d’histoire, celle de la Hyundai Veloster. Elle est arrivée sur le marché en étant attendue de pied ferme. Cette compacte (très compacte) au style atypique comprenant une configuration à trois portières latérales se pointait, assemblée sur le châssis de l’Accent de l’époque.

Ce n’était rien pour écrire à sa mère. Cependant, sa boîte de vitesse automatique était plus intéressante et au volant, c’était un tantinet plus probant. Elle a connu du succès en raison de sa différence, mais surtout de rapport qualité-prix-équipement. Une version de base à quelque 19 000 $ et une proposition toute garnie à 22 000 $. Une dotation impressionnante.

Une version à moteur turbo s’est greffée à la famille quelques années plus tard. Une bonne idée, une mauvaise exécution.

Puis, la débandade de la voiture en général s’est accélérée, si bien que la Veloster a été sacrifiée ; la Veloster régulière, on s’entend, car Hyundai a décidé de conserver au catalogue la variante née de la division sportive N. Voilà une excellente idée, et cette fois, doublée d’une excellente exécution.

Photo : D.Boshouwers Hyundai Veloster N 2022, profil

Premier contact

Mon premier contact avec la Veloster N a eu lieu à l’été 2019, à l’arrivée de cette variante chez nous. Une variante à boîte manuelle a transformé ma semaine d’essai en pur plaisir. On a beau conduire de tout, il y a des semaines où l’on s’amuse plus que d’autres. Et c’est encore plus vrai lorsqu’on fait une belle découverte.

Et la Veloster N en avait été une. J’avais trouvé le modèle bien né et surtout, capable de transmettre de réelles sensations à son conducteur. Ça devient malheureusement trop rare de nos jours.

Un premier contact probant, donc.

Et le deuxième ?

Mon deuxième contact s’est déroulé en ce début d’année 2022, cette fois aux commandes d’une version à transmission automatique (huit rapports et double embrayage), question de faire le tour de la question.

Les impressions de 2019 se sont transportées en 2022. La Veloster N est une sacrée belle sportive, capable d’amener ailleurs celui ou celle qui en prend le volant.

Et quel est le secret de son succès ? L’équipe de la division N pourrait vous entretenir longuement avec une ennuyeuse description de la fiche technique, mais en gros, le châssis est très rigide, le débattement de la suspension est minimal et la direction est précise et bien calibrée, tout comme le freinage.

Photo : D.Boshouwers Hyundai Veloster N 2022, intérieur

Si le tout n’est pas un secret en tant que tel, c’est le travail de l’ensemble qui se montre à la hauteur. Et ça plaît. Mieux, avec 275 chevaux et 260 lb-pi de couple à sa disposition, fruit du boulot d’un 4-cylindres turbo de 2 litres, on n’est jamais en reste. La Veloster N ne fait que 1428 kilos, faut-il le rappeler. Le rapport poids-puissance est intéressant. Et le tout est bien géré par la boîte de vitesse, qu’on la laisse travailler comme une grande où qu’on la guide en utilisant les palettes au volant.

Et tout cela est épaulé, rehaussé par la position de conduite que l’on réussit à se dégoter une fois qu’on est bien installé dans le fauteuil du pilote. En fait, tout l’environnement intérieur nous met dans l’ambiance. La Veloster N respire la sportivité, même à l’arrêt.

Mon comportement

On a l’habitude de décrire le comportement routier des modèles que l’on met à l’essai. C’est attendu et souvent nécessaire, approprié. Ici, c’est mon comportement qui est d’intérêt, car lors de ma semaine avec la Veloster N, un élément qui me frappe souvent à l’essai de différents véhicules est revenu sur la table ; à quel point la façon dont on se comporte avec un produit dépend de la vocation de ce dernier. Et à l’inverse, comment le caractère d’un véhicule réussit-il à nous faire sortir de notre zone de confort, à changer notre façon de nous comporter au volant ?

La chose a été frappante avec la sportive coréenne. Partout où j’en avais l’occasion, je me suis surpris à avoir le pied au plancher pour exploiter les étalons de l’écurie et entendre la mécanique jouer sa symphonie. Bien sûr, j’ai l’habitude de pousser chaque véhicule testé pour voir ce qu’il a dans le corps, mais là, c’était constant. Chaque accélération, chaque amorce et chaque sortie de virage ; c’était intense tout le temps, de façon hors norme. Ce véhicule nous donne envie de vivre. Un remède contre la déprime, c’est garanti.

Or, l’envie n’est pas la même avec chaque sportive. Du moins, ce n’est pas toujours constant. Voilà qui en dit long sur la Veloster N et sur ce qu’elle exerce comme attrait sur son conducteur. Dire que la séduction opère est un euphémisme.

Et, pendant que j’entends quelques voix me traiter de jeune écervelé, rassurez-vous, tout s’est fait dans les règles de l’art et du respect du Code de la route… dont les limites sont aussi exploitables.

Photo : D.Boshouwers Hyundai Veloster N 2022, trois quarts arrière

Tout ça pour vous dire que lorsqu’un véhicule réussit à modifier notre comportement, il y a lieu de s’y intéresser. La Mazda MX-5 a le même pouvoir, soit dit en passant. Comme une Porsche Boxster. Et pour vous donner une idée, à l’autre bout du spectre, mon essai de la Mercedes-Benz Classe E décapotable l’été dernier m’a quasiment transformé en chicane mobile ; j’ai emprunté la voie de droite et je me suis laissé bercer par le grand confort offert par cette voiture. Un modèle électrique, de même, nous invite à la douceur et à la recherche d’efficacité énergétique.

Conclusion

Un petit chef-d’œuvre, la Hyundai Veloster N, pas de blague. Attention toutefois, car ce modèle n’est pas pour tout le monde. Une semaine, oui. Cependant, mon dos préfère la douceur au quotidien.

Pour celui ou celle à la recherche d’une sportive qui va lui en donner pour son fric, là, c’est une autre affaire. Et hiver comme été, car avec une configuration à traction et un vrai frein à main, on cherche des raisons de sortir lorsqu’il tombe un centimètre de neige.

Photo : D.Boshouwers Hyundai Veloster N 2022, arrière