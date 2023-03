Photo : D.Rufiange Jeep Gladiator Willys 2022 - Profil

• Auto123 met à l’essai le Jeep Gladiator Willys 2022.

• Le Gladiator Willys est offert à un prix qui frise les 60 000 $.

• Un moteur V6 de 3,6 litres est livré de série avec ce modèle.

• Quelques éléments sont ajoutés à l’offre de série pour 2023, dont l’accès sans clef ou un ouvre-porte de garage intégré.

Avant l’année 2007, celle où la variante Unlimited à quatre portes du Jeep Wrangler a été introduite, il existait essentiellement un seul Jeep, celui qui avait traversé l’épreuve du temps, le bon vieux modèle à deux portes. Oui, il y avait des niveaux de finition, nommément les Sport, Sahara et Rubicon, mais la gamme était plus simple.

Depuis, les choses ont explosé avec l’arrivée de déclinaisons toutes aussi particulières les unes que les autres. Puis, à l’automne 2019, Jeep nous présentait le Gladiator, la version camionnette du Wrangler. Elle adopte également quantité de signatures, si bien qu’il est facile de s’y perdre.

On assiste, littéralement, à la multiplication des pains, preuve que la famille de modèles est rentable. En tout, en incluant le Wrangler, on compte 22 variantes au menu pour 2023. Malheureusement, le buffet n’est pas gratuit pour le consommateur. L’offre est salée et si l’amateur de produit du genre en a pour son argent en matière de capacité, il paie cet accès très cher.Nous avons récemment pris le volant d’un Jeep Gladiator 2022, en configuration Willys, un modèle qui demeure identique pour 2023.



Photo : D.Rufiange Jeep Gladiator Willys 2022 - Intérieur

Positionnement

La famille du Gladiator compte six propositions en 2023. Le Willys se situe au deuxième échelon au début de la gamme, devant le modèle Sport S et derrière la variante Overland. Les autres prennent les noms Rubicon, Mojave et High Altitude. Je faisais référence à des prix salés plus tôt. Celui de la version qui repose au sommet de la hiérarchie est à 71 480 $ avec les frais de transport et de préparation. Ça commence à faire cher pour un jouet de la sorte.Quant à notre modèle, n’espérez pas de miracles en raison de son positionnement plus bas dans la pyramide. Toujours avec les frais précités, sa facture s’élève à 59 930 $.



Photo : D.Rufiange Jeep Gladiator Willys 2022 - Volant

Le prix

Est-ce trop pour ce véhicule ? À mon humble avis, oui. Beaucoup trop, en fait. C’était la première impression que nous avions à la sortie du Gladiator et notre opinion n’a pas changé depuis. Comment expliquer ses bons résultats au chapitre des ventes, dans ce cas ? À l’instar du Wrangler, il a le mérite d’offrir quelque chose de différent. Pour ceux qui aiment s’aventurer hors des sentiers battus et qui carburent aux randonnées de plein air le week-end, cheveux au vent, le Gladiator demeure unique en son genre.

Notamment, aucune autre camionnette ne peut voir son toit et ses portes être retirés. Mis à part la version ZR2 du Chevrolet Colorado, aucun autre pickup intermédiaire ne peut suivre un Jeep Gladiator loin de la civilisation. Évidemment, aucun ne présente une gueule aussi singulière que celle proposée par le Jeep. Dans un monde où il y a trop de gris, il est facile de comprendre l’attrait pour ce type de modèle. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si d’autres constructeurs introduisent des variantes axées sur la conduite hors route à travers leur gamme ; le public en redemande. Et c’est sans oublier Ford qui a fait de son Bronco un adversaire de taille pour la proposition de Jeep. Il n’y a pas de camionnettes Bronco pour le moment, toutefois, ce qui laisse le champ libre à Jeep.

Photo : D.Rufiange Jeep Gladiator Willys 2022 - Écran tactile

Et si le prix salé ne semble pas trop effrayer les acheteurs, il faut s’intéresser à la valeur de revente pour comprendre. Parce que celle-ci est très élevée, ça permet d’obtenir des mensualités « raisonnables » (en tenant pour acquis qu’un pickup à 70 000 $ est désormais « raisonnable »).

Le Willys

Et que propose la variante Willys ? De série, elle est servie par un moteur V6 de 3,6 litres, lequel livre 285 chevaux et 260 lb-pi de couple. Certains seront surpris d’apprendre que c’est une boîte manuelle à six rapports qui est d’office, avec l’option d’y aller pour une transmission automatique à huit vitesses. Autrement, cette version est proposée avec des roues de 17 pouces en aluminium (finis noir), une grille sport finie noire, des amortisseurs ultras robustes à l’avant et à l’arrière, ainsi que des jantes de 17 pouces ceinturées de pneus tout-terrain BF Goodrich de 32 pouces. Voilà qui vend la mèche quant au côté aventurier du produit, mais cela se traduit par un comportement moins agréable sur la route. Le pneu offrant un compromis parfait entre la conduite hors route et le grand confort sur route n’existe toujours pas ; il faut donc s’en accommoder.

Photo : D.Rufiange Jeep Gladiator Willys 2022 - Levier de boite à vitesse

Pour 2023, la version Willys profite désormais de série d’un système d’accès sans clé, d’un écran d’informations de sept pouces au bloc d’instruments pour le conducteur, ainsi que du démarrage à distance et d’un ouvre-porte de garage intégré.

Fait qui pourra intéresser les acheteurs, le programme de fidélisation des propriétaires Jeep Wave s’étend pour la première fois au Jeep Gladiator 2023. Il offre aux consommateurs des avantages précis. Par exemple, le programme d’adhésion de trois ans inclut jusqu’à six vidanges d’huile et rotations de pneus, l’assistance téléphonique en cas de pépin, de l’aide advenant une panne, ainsi que les frais reliés à une première journée de location d’un autre véhicule lors d’un voyage.

Évidemment, si le Gladiator est dans votre mire, vous savez probablement déjà quelle mouture vous intéresse. Ce qui est certain, c’est que vous allez en trouver une qui va répondre davantage à vos besoins. En cas d’hésitation, faites l’essai de variantes préparées et chaussées différemment. L’une plus que l’autre va vous aller comme un gant.

Pour ce qui est de la conduite, c’est unique, mais c’est aussi tout sauf raffiné. Le Ford Bronco fait un peu mieux à ce chapitre. Ça fait néanmoins partie du charme de ce véhicule. On aime ou l’on n’aime pas et ça ne laisse personne indifférent. Vous le saurez dès les premiers kilomètres passés derrière le volant. Personnellement, j’adore, mais à petites doses.

Photo : D.Rufiange Jeep Gladiator Willys 2022 - Trois quarts arrière

Le mot de la fin

Le Jeep Gladiator ne s’adresse pas à tout le monde et sa clientèle est bien souvent déjà gagnée d’avance. Le seul conseil réside dans le choix de la bonne version pour vous, ce qui exige une rigueur lors de l’étape du magasinage.

Ce qui n’est pas facile avec un véhicule dont l’achat n’a rien de rationnel.

On aime

Style et conduite uniques

Capacité de remorquage

Compétence hors des sentiers battus

Une décapotable, au besoin

On aime moins

Un comportement routier très brouillon

Une consommation qui demeure élevée

Une fourchette de prix très salée

La concurrence principale

Chevrolet Colorado / GMC Canyon

Ford Ranger

Nissan Frontier

Toyota Tacoma

Photo : D.Rufiange Jeep Gladiator Willys 2022 - Roue

Quelques-unes de vos questions concernant le Jeep Gladiator Willys :

Est-ce que le Jeep Gladiator offre une bonne tenue de route ?

Non. On ne peut pas dire que c’est une référence. Il faut conduire ce modèle en tenant compte de cette réalité. Il est amusant à conduire, mais ses qualités routières n’ont rien d’athlétique.

Quels sont les autres moteurs livrables avec le Jeep Gladiator Willys ?

Il est possible d’opter pour le V6 EcoDiesel de 3 litres avec ce modèle, une mécanique qui propose une puissance de 260 chevaux et un couple de 442 livres-pieds.

Est-ce que le Jeep Gladiator est un véhicule fiable ?

Le Gladiator est sur la liste des 10 modèles les moins fiables du magazine Consumer Reports. Ce résultat est grandement basé sur les résultats du cousin Wrangler. Disons que sous la garantie, on a l’esprit plus tranquille.

Photo : D.Rufiange Jeep Gladiator Willys 2022 - Arrière