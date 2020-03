On a l’impression de jouer au perroquet en vous disant que la popularité des VUS ne démord pas, et ce, au détriment des voitures. Quoi qu’on fasse, c’est une réalité avec laquelle on doit composer. Une réalité qui affecte certains produits beaucoup plus que d’autres.

Prenez par exemple la Toyota Corolla. Oui, c’est une voiture, mais c’est la Corolla. Une icône. Un modèle que les gens achètent les yeux bandés.

Pour traverser une crise comme celle que vit la voiture, il est important de compter sur un produit établi. La Toyota Corolla, la Honda Civic, etc.

Ce n’est pas le cas pour Kia avec la Forte, car ce modèle a connu jusqu’ici une carrière en dents de scie.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Rédemption

Si on parle de rédemption, c’est parce que la troisième génération de la Forte doit réparer les pots cassés de la deuxième. Rappelons-nous les faits.

En 2010, Kia présente la Forte en grande pompe. Ses débuts se font sur les chapeaux de roues. Le véhicule est intéressant, offre un excellent rapport qualité/prix et il se vend très bien. À ce moment, Kia progressait de façon incroyable et tous les espoirs étaient permis.

En 2014, on nous présentait la suite des choses. Si le produit était amélioré en tout point, il n’avait rien pour se démarquer face à ses rivaux. Or, c’est là que Kia a manqué d’agressivité. Elle aurait dû oser davantage pour se placer à la hauteur de ténors comme ceux mentionnés ci-haut, mais aussi de la Mazda3 et de la cousine Elantra chez Hyundai.

Conséquence, la Forte a plafonné.

L’an dernier pour la berline et cette année avec la version 5-portes, elle profite d’une refonte complète et se présente meilleure que jamais. Le hic, c’est que la voiture est délaissée. Pire, Kia possède un petit VUS du nom de Niro et s’apprête à en introduire un autre avec le Seltos.

Non, ce ne sera pas facile pour la Forte.

De bons arguments

Si on prend le modèle de troisième génération qui nous est proposé, on ne peut pas dire qu’on ne se trouve pas en bonne compagnie. Dans le cas de la version essayée, la Forte5, la ligne est superbe, le niveau d’équipement est généreux avec chacune des variantes avancées et la qualité est en progression, une fois de plus.

Au volant du modèle, la position de conduite est sans reproche, le dégagement est bon, tout comme l’ergonomie, et l’espace est suffisant aux places arrière ainsi que pour le volume du coffre.

Du travail bien fait

Les bons arguments se poursuivent lorsqu’on jette un coup d’œil à la fiche technique. Selon la version, vous allez retrouver un 4-cylindres de 2 litres et 147 chevaux ou un 4-cylindres turbo de 1,6 litre et 201 chevaux entre les roues avant. Dans le premier cas, on y va pour l’efficacité et la meilleure économie de carburant. Avec le deuxième, l’accent est mis sur la performance. Pour avoir testé les deux, là aussi, les éloges sont plus nombreux que les critiques.

Avec le premier moteur, la boîte de vitesse est une mécanique à six rapports ou une transmission à variation continue. Avec la mécanique turbo de la version GT, on a droit à une boîte automatique à sept rapports et double embrayage. Les palettes au volant sont même d’office.

Une fois au volant, on apprécie rapidement ce que la Forte5 nous propose en matière d’agrément de conduite. Cette puce est maniable, sa direction offre une bonne rétroaction et le niveau de confort est fort acceptable pour un véhicule de cet acabit. Les fonctions chauffantes (volant et sièges), en passant, sont dignes de ce nom, car promptes à s’activer ; ce n’est pas le cas partout à travers l’industrie.

Une offre bien définie

La Forte5 est déclinable de trois façons, soit EX, GT et GT Limitée. Le plus petit moteur avec la première, l’autre avec les deux dernières. Dès la livrée EX, l’équipement est généreux avec les applications Apple CarPlay et Android Auto, la recharge sans fil pour appareils cellulaires, ainsi qu’un volant et des sièges avant chauffants.

Avec la variante GT, la taille des roues en alliage passe de 16 à 18 pouces, des sièges sport sont greffés à bord, les phares sont à DEL, le toit ouvrant est fourni et on profite de l’accès sans clef et du démarrage à bouton-poussoir.

En ajoutant le suffixe Limitée au modèle, on en remet avec des sièges avant ventilés, des sièges arrière chauffants, la navigation, le régulateur de vitesse intelligent et quantité d’aides à la conduite.

C’est cette dernière que nous avions à notre disposition. Son prix : 29 995 $. L’offre s’amorce à 22 245 $ avec la mouture EX.

Sécurité et technologie

Du reste, si la technologie est votre dada, vous allez trouver chaussure à votre pied, notamment avec les fonctionnalités du système UVO de Kia. Si vous souhaitez relier votre véhicule à votre vie, vous pouvez le faire. Pour ce qui est des caractéristiques de sécurité, l’offre se bonifie en grimpant dans la gamme.

Suffisant ?

Malgré des qualités indéniables, la nouvelle Forte5 tombe dans cette catégorie de véhicules qui fait tout bien, mais qui ne procure pas d’émotion. Du moins, pas l’émotion nécessaire pour s’élever dans son segment. Lorsqu’on ne domine pas son créneau, il faut se réinventer en provoquant, en choquant à la limite, mais en offrant un produit certain de faire parler de lui.

La Forte5 ne fera rien de cela. Elle va se vendre, mais sa carrière va se poursuivre dans l’ombre. Les ténors du segment peuvent dormir en paix.

Conclusion

La nouvelle génération de la Forte5 offre une certaine forme de rédemption, mais ça va en prendre plus pour lui assurer un avenir à long terme et, surtout, pour l’amener au rang de ses principales rivales.

Cela dit, si vous la considérez, vous ne ferez pas un mauvais achat. À vous de voir.

On aime

Lignes réussies

Rapport qualité/prix

Conduite équilibrée

On aime moins

Pas de boîte manuelle avec le moteur turbo

Présentation intérieure fade

Une réputation à bâtir

La concurrence principale

Honda Civic

Hyundai Elantra

Mazda Mazda3

Subaru Impreza

Toyota Corolla Hatchback

Volkswagen Golf