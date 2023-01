• Auto123 met à l’essai le Cadillac XT6 2022.

• Ce VUS de luxe partage son architecture avec le GMC Acadia.

• Les nouveaux freins Brembo changent la donne.

• La silhouette du XT6 est assez générique.

La gamme utilitaire du côté de Cadillac s’est élargie il y a trois saisons déjà avec le XT6. Ce multisegment à trois rangées est venu combler un besoin au sein de la marque la plus prestigieuse de l’empire GM.

Si le XT6 n’est pas encore reconnu comme le fer de lance de Cadillac – il y a l’Escalade, après tout - il n’en demeure pas moins qu’il s’adresse à cette clientèle qui, il n’y a pas si longtemps, lorgnait du côté des minifourgonnettes. De nos jours, les automobilistes préfèrent être aperçus derrière le volant de véhicules à l’apparence plus robuste.

Et même si le virage électrique est commencé chez Cadillac avec l’arrivée prochaine du Lyriq, la marque aura besoin d’un véhicule pratique comme le XT6 pour continuer à financer cette révolution électrique prescrite par la haute direction de General Motors.

Car oui, qu’on le veuille ou non, les véhicules plus « traditionnels » comme le XT6 font partie de la solution à court terme, et ce, même si le réchauffement climatique est sur toutes les lèvres en ce moment.

Place à cet essai d’un multisegment qui roule sa bosse dans l’ombre de l’Escalade, véritable symbole de l’opulence américaine.

Photo : V.Aubé Cadillac XT6 2022 - Profil

Un design effacé, malgré l’écusson Sport

On ne peut pas dire que le XT6 est ce genre de VUS qui se démarque dans la circulation lourde, surtout lorsqu’il est habillé de cette carrosserie Argent métallisé et ces jantes de 20 pouces. Pourtant, avec ces étriers de freins rouges aux quatre coins, le XT6 montre (un peu) ses couleurs.

À ce propos, l’ajout de ce système de freinage Brembo à l’avant est assurément la plus grande nouvelle pour le XT6 en 2022, l’utilitaire qui peut désormais se permettre des distances de freinage plus courtes… et plus convaincantes!

Cette livrée Sport est tout de même la plus attrayante de la gamme avec ses grillages noirs et plusieurs autres détails assombris ici et là. Les deux autres livrées (Luxe et Luxe haut de gamme) sont plus « chromées ».

Le bouclier du XT6 est très réussi en revanche, un compliment qui ne s’applique pas nécessairement au postérieur du VUS, plus sobre. Au final, le Cadillac XT6 ne brise absolument pas les conventions avec sa silhouette conventionnelle, mais bon, pour certaines familles, cette sobriété est parfaite.

Photo : V.Aubé Cadillac XT6 2022 - Sièges

Et à l’intérieur alors?

C’est le même constat à l’intérieur avec cette planche de bord déjà âgé malgré l’introduction du modèle pour l’année-modèle 2020. Il faut dire que les planches de bord les plus récentes de la division sont à coupler le souffle, tout le contraire de cet arrangement plus conventionnel, et ce, malgré la présence de cette finition « fibre de carbone ».

La jauge d’information logée derrière le volant comporte toujours des cadrans traditionnels, un indice qui trahit l’âge de cette plateforme, tandis que la largeur de l’écran n’est pas au sommet de la catégorie avec ses huit pouces de diagonale.

La bonne nouvelle, c’est que le XT6 n’est pas dépourvu en matière de connectivité avec les versions sans fil des dispositifs Apple CarPlay et Android Auto et son excellent système d’infodivertissement facile à utiliser au quotidien.

En revanche, toutes ces commandes tactiles sur le tableau de bord ne sont pas très conviviales, notamment sur les routes bosselées de la belle province où les sautillements de la suspension font glisser le doigt qui sélectionne l’application désirée. Notez qu’il y a aussi l’option d’utiliser la molette et les boutons-raccourcis entre les deux occupants, mais personnellement je les trouve trop bas. Peut-être qu’un lever de vitesses plus petit permettrait d’avancer ce troupeau de boutons plus près du tableau de bord, une position plus ergonomique à mon avis.

Sinon, la position de conduite se trouve aisément, avec les ajustements électriques du siège et de la colonne de direction. Le volant cependant pourrait être plus « sport », mais quand on repense à la vocation de cet autre multisegment à trois rangées, disons que ce volant générique – et chauffant – fait amplement le boulot.

Photo : V.Aubé Cadillac XT6 2022 - Intérieur

Au volant

Cette livrée Sport est assurément la meilleure de l’alignement, et non pas juste parce qu’il est plus joli. Non, la simple présence d’une suspension sport – qui n’est pas trop ferme soit dit en passant – et de ces gros freins à l’avant ajoute du mordant. Certainement, ce VUS s’avère un peu plus amusant que ses confrères basés sur la même plateforme (Buick Enclave, Chevrolet Traverse, GMC Acadia).

Bon, le Cadillac XT6 n’a pas atteint le même niveau que la concurrence allemande, mais force est d’admettre qu’il s’agit d’un véhicule qui joue son rôle de véhicule familial de luxe à la perfection avec juste assez de sportivité sous le pied droit pour s’amuser le moment venu.

En effet, le V6 atmosphérique de 3,6 litres est le meilleur choix pour ce véhicule. On semble être servi par un véhicule plus agile que le Buick Enclave, par exemple. Pourtant, un simple coup d’œil à la fiche technique du Buick et du Cadillac révèle que les deux accusent un poids très similaire. Mais le XT6 remporte quelques points de tenue de route grâce à sa plateforme plus courte. L’empattement réduit améliore un brin la prestation du multisegment en ville par exemple.

En bon véhicule utilitaire à caractère familial, le Cadillac XT6 2023 supplante ses pairs par son confort relevé. Bien insonorisé, l’habitacle est également très douillet, surtout grâce à sa sellerie en cuir.

Derrière, les passagers peuvent choisir l’inclinaison désirée pour piquer une sieste… ou admirer le paysage. Ça peut paraître anodin, mais le fait que les sièges arrière sont tous repliables via une série de boutons simplifie grandement le maniement de ceux-ci, même s’il est plus long!

Photo : V.Aubé Cadillac XT6 2022 - Trois quarts arrière

Le mot de la fin

J’ai pu conduire plusieurs multisegments fabriqué par GM au fil des années et mes préférés demeurent les représentants de GMC et de Cadillac, tout simplement par leur maniabilité supérieure. Bon d’accord, on ne parle pas d’une différence énorme, mais derrière le volant, cette facilité se ressent.

Et lorsqu’il est question d’un véhicule qui commande plus de 65 000 $ (avant les frais de préparation et les taxes en vigueur), disons que l’agrément de conduite doit au moins faire sourire celui ou celle qui tient le volant, et ce, même si telle n’est pas sa mission première.

On aime

Le silence de roulement

La nouvelle puissance de freinage

La tenue de route supérieure (modèle Sport)

On aime moins

Le design effacé

La taille de l’écran central

Encore trop de composantes empruntées à d’autres divisions de GM

La concurrence principale

Acura MDX

Audi Q7

BMW X5

Buick Enclave

Genesis GV80

Land Rover Discovery

Lexus RX

Lincoln Aviator

Mercedes-Benz GLE

Tesla Model Y

Volvo XC90

Quelques-unes de vos questions concernant le Cadillac XT6 2023 :

Quelle est la puissance du V6 de 3,6 litres?

310 chevaux.

Y a-t-il une autre option mécanique?

Oui, il s’agit du 4-cylindres turbo de 2,0 litres de 237 chevaux, ce dernier étant réservé à la livrée de base Luxe.

L’espace est-il plus juste dans le XT6 lorsque comparé au Buick Enclave par exemple?

La réponse est oui, mais la perte de volume est tout de même minime.