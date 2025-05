• Auto123 effectue un premier essai du Lincoln Navigator 2025

Rancho Santa Fe, Californie - Dire que le Navigator est un monument au sein de la gamme Lincoln, voire de toute la famille de produits de Ford, est un euphémisme. Ce modèle est venu créer une mode à son arrivée sur le marché, forçant même la main de l’éternel rival, Cadillac, qui a répondu avec son Escalade.

Le modèle a toujours représenté le nec plus ultra au sein de la gamme, mais ce n’est que depuis sa refonte de 2018 qu’il est devenu un peu plus sérieux avec une qualité digne de la facture exigée. Pour ce renouvellement de 2025, Lincoln en remet avec un produit encore plus riche et offrant quelque chose d’unique à travers l’industrie, soit une expérience axée sur les sens ; on y revient.

Ce qui ne change pas, cependant, c’est l’approche mécanique. Rien d’électrifié pour ce modèle qui offre essentiellement une version légèrement retravaillée du moteur qu’il propose depuis 2015.

Si le produit ne déçoit pas, cet immobilisme mécanique, lui, laisse pantois. Nous verrons bien si Lincoln a des plans à moyen terme, ce qu’on garde bien de nous confier lors de ce genre d’événement.

Le Lincoln Navigator 2025 révisé | Photo : D.Rufiange

Lincoln Navigator 2025 : quoi de neuf ?

Évidemment, avec une nouvelle génération, les nouveautés sont nombreuses. Ce qui est à retenir outre un design revu, c’est que Lincoln intègre à l’intérieur ce qu’elle a déjà introduit avec l’Aviator, soit un écran horizontal et incurvé qui est positionné à la base du parebrise et de l’extrémité du tableau de bord.

L’autre grande nouvelle, c’est l’arrivée au Canada de la variante Black Label, qui était déjà au menu chez nos voisins du Sud. Cette approche met l’accent sur le grand luxe, avec des boiseries plus raffinées, des cuirs plus chics, ainsi que des combinaisons de couleurs qui ajoutent des touches uniques au modèle. Deux thématiques sont proposées, soit Enlighten et Atmospheric.

Et, première pour l’approche, elle marque aussi l’extérieur du véhicule avec, par exemple, des touches de cuivre à la calandre et sur les ailes, ainsi que par la présence de jantes en aluminium de 24 pouces de couleur cuivre.

Le Lincoln Navigator 2025, trois quarts arrière | Photo : D.Rufiange

Design du Lincoln Navigator 2025 : 7,5/10

Œuvrant dans la plus massive des catégories de l’industrie, on se demande bien si ce genre de véhicule peut toujours grossir. Et bien non. En posant la question, on a su que les dimensions étaient essentiellement les mêmes, à des millimètres près. Même qu’en fait de largeur, le modèle est près de transgresser les normes. Autrement dit, on a atteint la limite, ce qui est somme toute rassurant. Le Navigator est massif, c’est le moins que l’on puisse dire.

Son design demeure classique. Lincoln n’a pas trop voulu brasser la sauce. Cela dit, c’est bien fait, tant à l’avant qu’à l’arrière où l’on retrouve pour la première fois avec ce produit un hayon divisé, qui peut donc s’ouvrir de différentes façons. Pensez au BMW X5… La partie qui se rabat peut supporter 500 livres, soit dit en passant.

Et comme c’est à la mode, la grille avant intègre une bande lumineuse, qui propose bien sûr une séquence pour l’accueil. Idem à l’arrière. Un ensemble d’apparences mettant l’accent sur le noir est aussi livrable.

Lincoln Navigator 2025, roue | Photo : D.Rufiange

Pour ce qui est des roues, ce sont des jantes de 22 pouces qui sont livrées de série, alors que des unités de 24 pouces sont livrables. Notez également qu’une version allongée (L) est aussi au menu, elle qui profite d’un empattement étendu de 9,0 pouces (131,5 contres 122,5 pouces) pour offrir une longueur hors tout de 221,9 pouces plutôt que de 210,0 pouces.

Lincoln Navigator 2025, intérieur | Photo : D.Rufiange

Lincoln Navigator 2025, sièges | Photo : D.Rufiange

Intérieur

Sans surprise, la qualité domine à bord, que ce soit avec les matériaux ou le design général à l’avant. À la deuxième rangée, le confort est princier, alors qu’il est décent à la troisième, avec un espace plus que respectable pour les jambes. Vous pouvez même vous faire chauffer le popotin à cet endroit.

À l’avant, les sièges sont hyper confortables, et proposent le massage, au besoin. Et ce dernier ne s’arrête pas après un certain nombre de minutes. Vous pouvez vous faire masser de Montréal à Toronto si ça vous chante.

Mais ce qui retient l’attention, c’est la nouvelle présentation de la planche de bord, hyper moderne. L’écran de 48 pouces, franchement, est impressionnant, et pour plusieurs raisons.

Lincoln Navigator 2025, écran | Photo : D.Rufiange

D’abord, puisque toute l’information est en retrait de ce à quoi nous sommes habitués, on a tout dans notre champ de vision, ce qui est assez extraordinaire en soi. On n’a pas à bouger les yeux pour voir notre vitesse, c’est devant nous, même si l’on regarde la route. Idem pour la navigation et tout le reste qui peut s’afficher à l’écran. Ça inclut des images des flancs du véhicule lorsqu’on active les clignotants.

Ensuite, cedit écran est hautement configurable. La partie droite peut abriter trois sections que l’on choisit à partir de l’écran du système multimédia, intégré à la console centrale. Et la clarté est impressionnante (nos photos en témoignent).

Quant à la chaîne audio Revel, elle vient mettre la première cerise sur le gâteau avec ses 28 haut-parleurs. Et la deuxième cerise ? Motivée par le souci de toujours en offrir plus, Lincoln propose le mode Rejuvenate (se rafraîchir, se revitaliser) qui permet, à l’arrêt, de profiter d’un moment de détente unique. À l’activation le volant se rétracte, le siège du conducteur se couche et selon l’ambiance choisie (la forêt, la mer, etc.) un parfum vient bercer nos sens et nous aider à relaxer.

Un bémol, toutefois. Vous remarquerez que les boutons sont peu nombreux. Les touches tactiles dominent et il faut jouer dans les menus pour ajuster, à partir des touches du volant, rétroviseurs et volant, notamment. On comprend qu’une fois ajusté, on n’y pense plus, mais la quantité de contrôles qui exigent différentes étapes aux écrans n’est rien de bon.

Lincoln Navigator 2025, avant | Photo : D.Rufiange

Motorisation du Lincoln Navigator 2025 : 7,5/10

La « déception » avec ce Navigator, comme nous y faisions allusion en introduction, c’est l’absence de réelles nouveautés sous le capot, voire d’une forme d’électrification. Plutôt, le même V6 turbo de 3,5 litres, un moteur qui autrement n’a rien à se reprocher en matière de rendement avec une puissance de 440 chevaux et un couple de 510 livres-pieds. Une boîte automatique à 10 rapports fait le lien avec les quatre roues. Elle a profité de légères révisions pour un rendement plus efficace, plus fluide.

Autrement, notons la présence d’une suspension adaptative. La capacité de remorquage est au maximum de 8700 livres (on perd jusqu’à 300 livres avec les roues de 24 pouces).

Lincoln Navigator 2025, de profil | Photo : D.Rufiange

Conduite du Lincoln Navigator 2025 : 9,0/10

Au volant, aucune surprise, alors que le Navigator nous livre exactement le genre d’expérience que l’on anticipe, axée sur le grand confort. Au fil des générations, ce VUS s’est drôlement raffiné, si bien qu’on n’a plus l’impression de conduire une semi-remorque, mais plutôt un autobus de luxe.

La position de conduite, dominante, nous donne l’impression de survoler la route, ce qui n’est pas loin de la vérité. Il faut en être conscients au volant d’une telle masse (5229 et 6044 livres) qui peut devenir une arme.

La puissance du V6, cela dit, est renversante, car lorsqu’on écrase l’accélérateur, on a l’impression d’être au volant d’un modèle qui pèse 3000 livres.

Lincoln Navigator 2025, phare | Photo : D.Rufiange

Le mot de la fin

Hormis le fait que la mécanique demeure la même, Lincoln a offert une refonte en profondeur à son Navigator. Plus moderne et plus distinct que jamais, il vient offrir quelque chose de singulier dans sa catégorie.

Ce qui est peut-être le plus fascinant, c’est qu’on n’a vraiment pas l’impression que l’acheteur de ce modèle s’intéresse au grand rival, le Cadillac Escalade, et vice versa. Les deux produits ont des images très fortes, mais différentes, s’adressant à des clientèles qui le sont tout autant.

Le Lincoln Navigator 2025 est déjà en concession et est offert à partir de 127 495 $, pour ceux qui sont intéressés et qui ont les moyens de leurs ambitions.

Compétiteurs du Lincoln Navigator 2025

- BMW X7

- Cadillac Escalade

- Infiniti QX80

- Jeep Grand Wagoneer

- Land Rover Range Rover

- Lexus LX

- Mercedes-Benz GLS