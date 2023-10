Le Mercedes-AMG GLC Coupé 2024 est dévoilé.

Mercedes-AMG a présenté aujourd’hui le nouveau GLC Coupé, élargissant ainsi sa gamme GLC avec un nouveau modèle - enfin, deux - dans le but d'offrir à ses clients un mélange parfait d'élégance et de caractéristiques AMG. Cette annonce intervient après le dévoilement du Mercedes-Benz GLC Coupé 2024 en mars, et celui du Mercedes-AMG GLC il y a quelques semaines.

Voir : Mercedes-Benz GLC Coupé 2024 : le VUS sportif révisé fait son entrée

Voir : Les Mercedes-AMG GLC 43 2024 et Mercedes-AMG GLC 63 2025 sont présentés

Deux modèles de GLC Coupé AMG sont proposés :

1) Le GLC 43 4MATIC Coupé d'entrée de gamme, qui développe 416 chevaux.

2) Le GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé, doté d'un groupe motopropulseur hybride développant 671 chevaux et 752 lb-pi de couple.

Les deux modèles sont dotés de caractéristiques telles :

la direction par essieu arrière;

la transmission intégrale AMG Performance 4MATIC;

la boîte de vitesses AMG SPEEDSHIFT MCT 9G;

l'amortissement adaptatif AMG RIDE CONTROL.

Le GLC Coupé affiche un design distinctif avec des proportions proéminentes, un habillage de radiateur spécifique à AMG, une jupe avant en forme d'aile de jet et des arêtes latérales précises.

Le Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé 2024, intérieur Photo : Mercedes-Benz

L'intérieur propose des sièges AMG, une sellerie cuir et le système d'infodivertissement MBUX avec des affichages et des fonctions spécifiques à AMG.

Sous le capot, les deux modèles sont équipés du moteur AMG 4 cylindres de 2,0 litres avec turbocompresseur électrique à gaz d'échappement, une combinaison inédite au monde. Le moteur électrique améliore la réponse sur toute la plage de régime, ce qui se traduit par une accélération dynamique et une efficacité accrue.

Dans le GLC 63 S E PERFORMANCE, ce moteur est associé à une unité d'entraînement électrique montée à l'arrière et à une batterie haute performance pour une puissance totale de 671 chevaux et un couple de 752 lb-pi, permettant d'atteindre le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes. Le GLC 43 4MATIC développe 416 chevaux et dispose d'un système hybride léger avec un système électrique embarqué de 48 volts. La transmission AMG Speedshift MCT 9G et la transmission intégrale AMG Performance 4MATIC contribuent à ses performances sportives.

Le Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé 2024 Photo : Mercedes-Benz

La différence AMG

Les deux modèles sont dotés des programmes de conduite AMG DYNAMIC SELECT, de la suspension AMG RIDE CONTROL avec amortissement adaptatif et de la stabilisation active du roulis avec AMG ACTIVE RIDE CONTROL (de série sur le GLC 63 S E PERFORMANCE). Ils sont également équipés de la direction à essieu arrière AMG, qui améliore l'agilité et la maniabilité à faible vitesse et la stabilité à vitesse élevée.

Les modèles AMG sont équipés de systèmes de freinage hautes performances : le GLC 43 est doté de disques de frein ventilés et perforés avec des étriers fixes à 4 pistons à l'avant et des disques de 360 x 26 mm à l'arrière, tandis que le GLC 63 S E PERFORMANCE bénéficie du système de freinage composite hautes performances AMG avec des étriers fixes à 6 pistons à l'avant et des disques de 370 x 26 mm à l'arrière.

Des packs d'équipements optionnels permettent aux clients de personnaliser leurs modèles GLC (notamment les ensembles AMG Exterior Night, AMG Stealth, AMG Exterior Carbon and AMG Optics).

Le GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé 2024 et le GLC 43 4MATIC Coupé 2024 sont attendus chez les concessionnaires Mercedes au Canada en 2024.

Le Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé 2024, de haut Photo : Mercedes-Benz