Photo : Auto123 Mercedes-Benz GLE 450 Coupé 2022, profil

Auto123 met à l’essai le Mercedes-Benz GLE 450 Coupé 2022.

Le Mercedes-Benz GLE est imposant, c’est le cas de le dire. Le modèle actuel de troisième génération a été lancé sur le marché début 2019. Il est destiné à concourir dans la cour des grands VUS de luxe face aux Audi Q7, Volvo XC90, Land Rover Discovery, Range Rover Sport et BMW X5, pour ne nommer que ceux-là.

Mercedes GLE Coupé, pour être différent

Le Mercedes-Benz GLE Coupé est la version un peu plus sportive du GLE. La différence avec le Mercedes GLE « régulier » est apparente notamment au niveau de sa carrosserie qui adopte une forme beaucoup plus agressive à l'arrière, sacrifiant une certaine hauteur aux places arrière, un certain volume de coffre et de la polyvalence en échange d'une allure plus agressive.

Le GLE Coupé est, pour faire simple, la réponse au BMW X6 pour se battre dans un segment où l'apparence et l'exclusivité l'emportent sur l'aspect pratique. Les autres rivaux sont l'Audi Q8 et le Porsche Cayenne Coupé.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Auto123 Mercedes-Benz GLE 450 Coupé 2022, avant

Conception du Mercedes-Benz GLE

Le design du Mercedes GLE suit la conception générale des VUS chez le manufacturier allemand. En gros, il n’y a pas de doute, on reconnait bien son appartenance à la famille. Le lien avec le GLC est clair et net, même si ses dimensions plus imposantes lui confèrent beaucoup plus de prestance. D'une longueur très proche des cinq mètres de long, le GLE se distingue par une immense calandre arrondie avec l'étoile Mercedes surdimensionnée en plein centre, une esthétique latérale musclée et sportive qui cache très bien ses grandes dimensions et ambitions, et une portion arrière qui définit bien notre modèle GLE coupé.

Les « plus petites » jantes ont un diamètre de 20 pouces et le véhicule peut être équipé d'énormes rouleaux de 22 pouces sur les versions AMG. Attention tout de même de faire le bon compromis entre look et confort. Si vous roulez en Allemagne, pas de problèmes, mais étant donné l’état de nos routes ici au Canada, c’est un pensez-y-bien.

Sous le capot

Nous avons conduit le GLE 450 équipé d’un moteur 6-cylindres en ligne développant une puissance maximale de 362 chevaux et secondée d'un système hybride léger de 48 volts « EQ Boost ». La boîte de vitesses automatique compte neuf rapports (9G-TRONIC) et la transmission intégrale (4MATIC) est également de série, comme dans le reste de la gamme.

L’ensemble est très homogène et le véhicule se conduit avec une douceur digne du prestige qui s’associe à la marque.

Photo : Auto123 Mercedes-Benz GLE 450 Coupé 2022, calandre

Un hybride? Techniquement, oui

La microhybridation chez Mercedes, et l’appellation EQ-Boost que l’on voit sur plusieurs modèles, souligne la volonté du manufacturier de travailler sur l’amélioration de la consommation d’essence tout en favorisant les performances. Un petit moteur électrique livrant 21 chevaux vient donc assister le moteur à combustion sur de courtes périodes.

En pratique, on est bien sûr loin d’un véhicule électrique, ni même proche d’un réel système hybride, mais ce système permet de déplacer le véhicule sur de très courtes distances – quelques centimètres ou même plus ! – sans l’intervention du moteur thermique. Surtout, il rend les arrêts/démarrages beaucoup plus fluides et doux que chez la compétition. Les accélérations sont également plus vigoureuses.

Mais malgré sa petitesse, ce moteur électrique aide au grand et gros GLE 450 à maintenir une consommation plus que raisonnable. Durant notre essai d’un peu plus de 400 km, qui s’est quand même déroulé en plein hiver avec des températures atteignant parfois -28 °C et affrontant deux tempêtes de neige dans la même semaine, notre GLE Coupé n’a consommé qu’un faible 13,1 L/100 km. Bien des VUS à quatre cylindres, moins puissants et moins lourds auraient de quoi rougir de honte ! Nous sommes persuadés d’ailleurs qu’en été, la consommation pourrait tourner autour des 10 litres. Pour une telle motorisation et gabarit de véhicule, c’est une prouesse.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE 450 Coupé 2022, intérieur (version AMG)

L’habitacle

À l'intérieur du GLE, on retrouve l'habituel double écran (tactile au centre seulement) de Mercedes-Benz, qui s’intègre bien dans l’habitacle et qui se manipule très bien grâce au pavé tactile qui se situe entre les deux sièges et le pavé tactile qui est sur la droite du volant.

Côté technologie, les occupants profitent du système MBUX (Mercedes-Benz User Experience) à commande vocale. On le devine, ce système a été bâti pour rehausser l’expérience à l’intérieur du véhicule. Durant notre semaine d’essai, nous nous sommes beaucoup amusés à lui parler et pour résumé, il nous aide, au même titre que Siri chez Apple, à accéder à presque toutes les fonctions du véhicule. Demandez-lui de régler vos sièges, la température, la musique ou de rechercher des destinations, le système s’exécutera. Il est d’un grand service, d’autant plus que naviguer physiquement dans les systèmes Mercedes est plutôt complexe et vous demande de souvent quitter les yeux de la route, ce qui n’est absolument pas conseillé.

La polyvalence est un autre point fort du Mercedes-Benz GLE, qui dispose d'une deuxième rangée de sièges divisée en 60/40. Avec le modèle coupé, la courbure du toit ne gêne pas particulièrement les entrées et sorties du véhicule. Une fois installés, les passagers arrière trouvent facilement leur place … du moins beaucoup plus facilement que dans un BMW X6.

La taille du coffre du GLE est un autre de ses atouts, parce qu’avec une capacité impressionnante comprise entre 655 et 1790 litres, il y a de la place. La version traditionnelle affiche un volume encore plus généreux, entre 855 et 2 055 litres en fonction de la configuration du positionnement des sièges arrière.

Photo : Auto123 Mercedes-Benz GLE 450 Coupé 2022, trois quarts avant

La conduite

Le style du coupé, on aime ou pas; c’est selon vos goûts et vos besoins. Au niveau de la motorisation, nous avons eu la chance de conduire plusieurs versions, du 350 aux versions AMG 43, 53 et 63 et, selon nous, si bien entendu vous recherchez un véhicule doux pour les routes d’ici, la version 350 suffirait amplement. C’est le moteur le moins puissant, mais il déplace le GLE avec suffisamment d’assurance et de confort, tout en étant frugal, pour que notre choix s’arrête sur cette version.

Bien entendu, avec Mercedes-Benz, vous n’êtes pas tiré d’affaire même si vous prenez la version avec la motorisation la moins dispendieuse, car la longue liste d’option vous attendra au tournant et n’épargnera pas votre compte bancaire.

À ce sujet, la version régulière GLE 350 débute à 72 600 $ alors qu’en version coupé, le GLE 450, débute quant à lui à 86 600 $ – et le volant chauffant n’est même pas de série. Mais bon, si vous savez à quoi vous attendre, si vous êtes prêts à jouer le jeu de Mercedes, vous serez comblé, car le véhicule est vraiment agréable à vivre.

Comme je l’ai mentionné plus haut, nous avons affronté deux tempêtes de neige dans la même semaine alors que la première bordée nous avait laissé plus de 25 cm de neige au sol. Malgré le travail exemplaire du système à quatre roues motrices, nous avons détesté conduire le GLE sur la neige! Le véhicule n’était pas en cause, mais les Pirelli Scorpion qui chaussaient notre véhicule d’essai pourrissaient toute notre expérience. Ces pneumatiques n’étaient pas adaptés à notre véhicule qui, dès qu’il le pouvait, dérapait. Même lors des freinages en ligne droite, alors que le véhicule roulait à moins de 40 km/h, l’ABS s’activait à la seule pression de la pédale de frein. Bref, preuve que la pneumatique sur un véhicule n’est vraiment pas à prendre à la légère.

Photo : Auto123 Mercedes-Benz GLE 450 Coupé 2022, roue

On aime

Luxe à bord

Moteur doux et agréable

Cabine riche en technologie

Confort à bord

On aime moins

Technologie parfois compliquée à manipuler

Il faut cocher des options pour un minimum de confort

La concurrence principale

Audi Q8

Volvo XC90

Land Rover Discovery

Range Rover Sport

BMW X6

Genesis GV80

Porsche Cayenne