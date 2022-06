Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC 2023, profil

L'un des modèles les plus populaires de la gamme actuelle de Mercedes-Benz, tant au Canada qu'à l'échelle mondiale, reçoit une révision majeure pour 2023, et aujourd'hui le nouveau GLC a eu droit à sa présentation officielle, avant son lancement commercial au printemps 2023.

Dans un premier temps, une seule version sera proposée : le GLC 300 4MATIC, équipé d'un moteur 4 cylindres turbo de 2,0 litres développant, une fois de plus, 255 chevaux, bien que le couple soit passé à 295 lb-pi (contre 273 auparavant). Le système hybride léger de 48 volts que nous avons récemment vu utilisé dans la nouvelle berline Classe C 2022 est également présent ici et comme pour la berline, il permet un couple supplémentaire de 148 lb-pi, tout en optimisant l'économie de carburant. La transmission automatique à 9 rapports et, bien sûr, le système de transmission intégrale 4MATIC sont les mêmes que sur le GLC précédent. Le VUS est équipé de roues de 19 ou 20 pouces.

Mercedes a doté l'édition 2023 d'une nouvelle suspension avant à quatre bras et d'amortisseurs qui s'adaptent à la route, entre autres améliorations. Assis sur des voies élargies, le nouveau GLC adopte une nouvelle posture plus aérodynamique et gagne 60 mm en longueur. Les changements extérieurs comprennent des modifications des phares, de la calandre et des accents plus bas sur le châssis. Mercedes promet une conduite plus silencieuse grâce notamment à l'amélioration de l'aérodynamisme et de l'insonorisation.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC 2023, intérieur

Les changements sont plus substantiels à l'intérieur, le modèle recevant bon nombre des modifications apportées à la nouvelle Classe C, par exemple de nouveaux sièges plus confortables, cinq bouches d'aération rondes (trois au-dessus de la console, une à chaque extrémité du tableau de bord), un grand écran multimédia incliné (11,9 pouces) sur la console centrale qui n'est plus rattaché à l'écran de données du conducteur de 12,3 pouces, et un certain nombre d'autres touches conçues pour augmenter le quotient luxe et raffinement. L'espace de chargement passe de 550 à 600 litres avec les sièges en place. Le hayon électrique est inclus de série.

Le système MBUX est mis à jour, comme nous l'avons vu avec la Classe C, et le constructeur promet une meilleure interaction entre humain et système, avec plus de fonctionnalités à distance possibles depuis l'intérieur de la maison ou du bureau. Et de manière générale, il y a plus d'équipements de série avec cette édition 2023 et une offre simplifiée en matière d'équipements, d’ensembles et d'options.

Le GLC 300 4MATIC 2023 sera rejoint dans la gamme, à terme, par des versions performance AMG ainsi que par une variante hybride rechargeable. Les détails concernant les prix du nouveau GLC seront connus à l'approche de la date de lancement, alors restez à l'écoute plus tard cette année.

Photo : Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC 2023, avant