Auto123 met à l’essai la Mini Cooper S 5 portes 2022.

L’année 2022 apporte son lot de modifications à la Mini Cooper, la petite voiture qui célèbre du même coup son vingtième anniversaire sur nos routes… en tant que Cooper de l’ère moderne ! Rappelons que la Mini originale, qui était vendue initialement par les marques britanniques Austin et Morris, a vu le jour en 1959, elle.

Quant à cette troisième génération du modèle contemporain, elle roule sa bosse depuis l’année-modèle 2014, une éternité pour une voiture de l’empire BMW. Rappelons toutefois que Mini travaille actuellement sur l’amorce de son virage électrique. Oui, c’est vrai qu’une Cooper SE 100 % électrique est déjà offerte et qu’une livrée hybride branchable du Countryman figure au catalogue de la marque depuis quelques saisons déjà, mais la marque britannique planche sur une stratégie d’électrification à long terme, qui la mènera vers une gamme entièrement électrique en 2030.

En attendant ce passage obligé, la Mini Cooper S conserve sa bonne vieille formule combinant un moteur turbo à essence monté à l’avant et un plaisir de conduire ressenti dès qu’on se trouve derrière le volant. C’est ce que j’ai pu faire un peu plus tôt, cet été : m’amuser à bord d’une petite puce adorable comme tout. Comme quoi il n’est pas nécessaire de conduire de grosses cylindrées pour s’amuser sur la route.

Photo : V.Aubé Mini Cooper S 5 portes 2022, profil

De minimes détails extérieurs

Évidemment, la silhouette unique de la Cooper demeure la même, l’ambiance très « British » aussi d’ailleurs. Dans cette configuration à cinq portières, la Cooper S a des dimensions légèrement supérieures à celles de la Cooper à 3 portes. Par contre, les portières arrière sont toujours aussi étroites, mais le contraire aurait été étonnant puisque cette mouture repose sur le même squelette qu’en 2014.

À l’avant, le bouclier est désormais cerclé d’une bande d’un noir lustré autour du grillage. Les ouvertures dans la portion avant sont également nouvelles en 2022. Quant aux jantes Pulse Spoke de 18 pouces, elles ajoutent une touche de rétromodernisme à l’ensemble. Et puis, il y a ces feux de position de style « Union Jack » à l’arrière, qui confirment l’identité britannique. Ah oui, j’oubliais. Les bandes blanches sur le capot (une dépense de 200 $) sont vraiment à point sur cette Cooper S de couleur Bleu Islande métallisé !

Photo : V.Aubé Mini Cooper S 5 portes 2022, intérieur

Même histoire à l’intérieur

Ne cherchez pas, l’habitacle de la 5 portes est aussi petit que celui de sa devancière. Mini s’est concentré sur la connectivité, un terme à la mode de nos jours. Même si la planche de bord paraît familière, l’écran central logé en plein centre est nouveau, lui qui fait désormais 8,8 pouces de largeur. Sans surprise, les habitués des produits BMW reconnaîtront l’arrangement habituel du système d’infodivertissement du constructeur allemand.

Bien que l’écran soit tactile, l’utilisateur peut aussi accéder aux multiples menus par le biais d’une molette et de quelques boutons installés entre les deux sièges avant. La bonne nouvelle, c’est que Mini n’a pas enlevé ses boutons traditionnels pour la climatisation, le système antipatinage, les modes de conduite, les sièges chauffants et même le levier de démarrage.

La livrée prêtée pour cet essai était équipée de la boîte de vitesses à sept rapports et double embrayage qui sert à plusieurs sauces chez Mini et BMW. Les puristes préféreraient certainement une boîte manuelle, mais sachez que la boîte de vitesses automatisée de Mini travaille très bien avec les petites cylindrées du constructeur. Voilà qui explique la présence de ce levier ergonomique à l’avant.

Pour le reste, l’habitacle respecte la philosophie instaurée il y a vingt ans, c’est-à-dire des sièges enveloppants, des matériaux de qualité et un assemblage rigoureux. Pour l’espace, il est certes limité, mais il y a toujours la Clubman ou même l’utilitaire Countryman pour ceux et celles qui en veulent davantage.

Photo : D.Boshouwers Mini Cooper S 5 portes 2022, trois quarts arrière

Le sourire aux lèvres

Cette fois, c’est sur l’autoroute 401, en partant de Montréal en direction de l'Ontario, que la majorité de l’essai s’est déroulé. À première vue, la puce britannique ne m’apparaissait pas vraiment comme un bon choix pour parcourir un aller-retour à Kingston. Disons seulement que la Cooper S n’est pas la première voiture auquel on pense lorsqu’il est question de parcourir une bonne distance. Ici, c’est surtout la qualité du bitume qui influence le confort de la Cooper S. Les surfaces lisses de la 401 ont vraiment fait bien paraître cette petite, et ce malgré ses jantes de 18 pouces chaussées de pneus à profil bas. De retour à Montréal, dans les rues bosselées, la Cooper S s’est montrée plus « sautillante ».

Là où la citadine excelle, c’est en conduite un peu plus soutenue. Que ce soit à des limites de vitesse supralégales ou sur un tracé plus sinueux, la Cooper S répond au doigt et à l’œil. Le 4-cylindres turbo de 2,0 litres fait bien sentir ses 189 chevaux et son couple de 221 lb-pi, tandis que la boîte à double embrayage rappelle qu’il existe une alternative intéressante à la Volkswagen Golf GTI.

Même s’il y a des longueurs sur la 401, la Mini Cooper S a tout de même réussi à accrocher un sourire à mon visage pendant l’essentiel de l’essai. La direction très précise, la sonorité parfois rauque de la mécanique (merci au mode Sport) et cette tenue de route phénoménale font de la Cooper S une usine à plaisir.

Mini Cooper S 5 portes 2022, arrière

Le mot de la fin

N’achète pas une Mini Cooper S qui veut. La puce britannique est encore une référence de l’agrément de conduite, mais ce genre d’expérience ne plaît pas à la majorité. L’espace utilitaire n’est pas sa plus grande force non plus et le prix demandé est plus salé que celui d’une sous-compacte populaire. Mais pour conduire une icône aussi amusante, il faut accepter de payer le prix et, dans ce cas-ci, la facture s’élève à 43 630 $.

La Cooper 5 portes n’est pas aussi « pure » que la Cooper 3 portes. En revanche, les deux portières additionnelles ajoutent un élément utilitaire à la sous-compacte. Pour disposer de plus d’espace, la familiale Clubman est cependant l’option la plus logique.

Peu importe sa petitesse et le fait qu’elle soit en service sous cette forme depuis 2014, la Mini Cooper S, malgré son âge, demeure une superbe option de passer du bon temps derrière un volant.

On aime

Plaisante à conduire

Mécanique parfaitement adaptée au châssis

Économe à la pompe

On aime moins

Boîte de vitesses saccadée à l’occasion

Volume intérieur limité

Options coûteuses

La concurrence principale

Acura ILX

Audi A3

BMW Série 2 Gran Coupé

Mercedes-Benz Classe A / CLA

Volkswagen Golf GTI / Golf R

Photo : D.Boshouwers Mini Cooper S 5 portes 2022, écusson, feu