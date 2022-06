Photo : Nissan Nissan Altima SR Édition Minuit 2022, avant

Auto123 met à l’essai la Nissan Altima SR Édition Minuit 2022.

L'actuelle sixième génération de la berline Altima de Nissan date de 2019, ce qui lui donne trois ans d'âge selon mes calculs. À ce stade, il n'est pas rare qu'un modèle profite d'un léger rafraîchissement. Dans le cas présent, il s'agit d'une édition spéciale, nouvelle pour 2022, qui représente un ensemble cosmétique conçu pour rehausser une berline digne de ce nom, aux formes agréables, et la rendre plus attrayante sur la route.

L’Édition Minuit

Cette version reçoit une finition noir brillant pour la calandre, les rétroviseurs extérieurs et le becquet arrière, ainsi que des écussons noirs et de jolies jantes de 19 pouces. L'effet est très... minuit. C'est bien, sauf si vous n'aimez pas ce genre de look, et alors ce n’est pas bien. À vous de voir.

C'est à peu près tout pour les éléments distinctifs de cette finition, qui se situe au deuxième rang sur l'échelle, au-dessus de la SE d'entrée de gamme et sous la livrée Platinum. On peut aussi mentionner les phares antibrouillards à DEL et les palettes de changement de vitesse (avec mode manuel) qu'elle possède et que la SE n'a pas.

Photo : D.Boshouwers Nissan Altima SR Édition Minuit 2022, profil

Pour le reste, l'Altima 2022, rendue à mi-chemin dans son parcours, est une berline solide et efficace à une époque où les berlines ne sont définitivement plus aussi populaires qu’auparavant. Mais pour ceux qui optent encore pour le format, cette auto intermédiaire mérite une réelle considération – d'autant plus qu'elle est livrée, de série dans toutes les versions, avec un rouage intégral. Un système intelligent, qui plus est.

Au sommet de la gamme, la livrée Platinum reçoit des équipements supplémentaires tels qu'un écran de visualisation intelligent du périmètre, un rétroviseur à atténuation automatique, un éclairage intérieur accentué et une fonction de mémorisation pour le siège du conducteur et les rétroviseurs extérieurs, mais elle coûte aussi plus de 3 000 $ de plus que la SR Édition Minuit, au look plus chic. Cette dernière est équipée de tous les éléments essentiels de la suite de technologies de sécurité Nissan ProPilot Assist, donc vous ne serez pas désavantagé sur ce point.

Photo : D.Boshouwers Nissan Altima SR Édition Minuit 2022, intérieur

Pour le reste, les caractéristiques les plus remarquables de l'Altima sont ses sièges très confortables – une obligation pour ceux qui magasinent dans ce segment – qui sont chauffants à l'avant, tout comme le volant (sur le groupe SR), et la relative petitesse de l'écran multimédia de huit pouces. Mais accentuez sur le « relatif » ici, car cet écran est assez grand pour vous fournir les informations dont vous avez besoin dans une interface conviviale. C'est juste qu'on voit plus grand ailleurs. C'est l'un des signes de vieillissement qui apparaissent de temps à autre dans l'Altima; parmi les autres, une chaîne audio décevante et un système de navigation compétent, mais qui n’est pas au sommet de l’industrie cependant.

La deuxième rangée de sièges offre un bon confort et de l'espace, bien que cela s'applique vraiment à deux occupants, la troisième personne étant coincée avec le tunnel de transmission central et un dossier qui inclut l'accoudoir rabattable. Là devra s’asseoir le membre de la famille qui vous est le moins cher, mettons.

Avec 437 litres, le volume du coffre est tout à fait acceptable et vous pouvez rabattre les sièges pour le chargement d’objets plus encombrants. Notez cependant qu'il n'y a pas une grande ouverture entre les sièges rabattus et le coffre, en raison de l'armature de soutien qui fait partie de la structure de la voiture.

