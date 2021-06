Whistler, Colombie-Britannique – La mode hors route gagne en popularité sur le marché depuis quelques années. Les constructeurs ont compris que les automobilistes voulaient se retrouver au volant de véhicules à l’apparence robuste, ce qui explique notamment l’apparition de toutes ces livrées maquillées en conséquence.

Mais, il y a aussi les véritables 4x4 qui suscitent de plus en plus d’intérêt depuis quelques années. On n’a qu’à penser au Jeep Wrangler dont l’usine de production tourne à plein régime, à l’annonce récente du Land Rover Defender ou même au très attendu Ford Bronco, pour ne nommer que ceux-là.

C’est le même scénario qui se produit du côté des camionnettes. Il y a les versions extrêmes comme le Ford Raptor ou le Chevrolet Silverado ZR2 Bison et… les autres qui profitent de la mode pour accrocher le regard des curieux.

Le Ram 1500 Rebel est une camionnette pleine grandeur qui s’inscrit également au sein de ce mouvement plus « macho ». Toutefois, malgré des capacités hors route améliorées, le Rebel ne se positionne pas nécessairement comme un rival direct au Ford Raptor avec sa suspension conçue pour résister aux sauts à haute vitesse et sa mécanique V6 biturbo de 450 chevaux.

Malgré tout, le constructeur Ram est tout à fait conscient de l’engouement du public pour le Rebel, un modèle lorsque jumelé au Ram Sport (exclusif au marché canadien) qui s’accapare près de la moitié des ventes canadiennes de la camionnette 1500. Voilà un autre bel exemple de l’importance de l’apparence d’un véhicule de nos jours!

L’aile canadienne avait convié la presse automobile à faire l’essai du Ram Rebel 2019 dans la région de Whistler en Colombie-Britannique, où un parcours hors route exigeant l’attendait.

Un Ram Rebel, c’est quoi au juste?

L’écusson Rebel est apparu il y a quelques années alors que Ram cherchait sans surprise à faire ombrage au Ford Raptor. Le succès remporté par cette livrée plus « robuste » a forcé la main aux décideurs de FCA : une deuxième génération de la camionnette pleine grandeur devait absolument voir le jour.

Sur cette livrée 2019, on retrouve les mêmes attributs que sur l’ancien modèle, à commencer par une carrosserie deux tons, la portion inférieure qui privilégie le noir. D’ailleurs, un Ram Rebel s’habille de noir un peu partout, au niveau des écussons, de la calandre exclusive, des pots d’échappement et même sur les grillages pratiqués à même ce capot ventilé au possible. Le résultat est du plus bel effet, il faut l’avouer.

Au-delà du look, un Ram Rebel c’est aussi des pneus hors route Goodyear Wrangler DuraTrac de 32 pouces, un différentiel électronique à glissement limité ELocker, des amortisseurs monotubes Bilstein, une garde au sol surélevée, des jantes de 18 pouces exclusives, des plaques protectrices sous le véhicule et des crochets d’arrimage pour les situations plus corsées et même la possibilité de commander une suspension à air, une option qui améliore grandement le confort sur la route.

Il y a également du nouveau sous le capot, FCA Canada qui a tout simplement éliminé le moteur V6 Pentastar de 3,6-litres de la liste des options devant la popularité indéniable du V8 HEMI de 5,7-litres avec l’ancienne génération du Ram Rebel. C’est donc de dire que le moteur de base est désormais ce bon vieux V8 doté d’une puissance de 395 chevaux et 410 lb-pi de couple, contrairement au marché au sud de la frontière où le V6 est encore livrable.

Toutefois, FCA ajoute pour la première fois l’option du V6 EcoDiesel à bord du Rebel, une mécanique livrant 260 chevaux certes, mais qui se reprend de plus belle avec le couple gargantuesque de 480 lb-pi. Ce détail sera assurément un avantage lors des manœuvres hors route plus difficiles. Malheureusement, cette mécanique n’était pas disponible lors de ce lancement dans la région de Callaghan Valley, non loin de la ville où bon nombre d’épreuves olympiques ont eu lieu en 2010. On devra se reprendre pour cette livrée bien spécifique!

Un essai routier montagneux

Notre périple dans la province la plus à l’ouest s’est limité à quelques kilomètres sur le bitume, puisque les organisateurs voulaient illustrer les capacités du Ram 1500 Rebel sur un terrain accidenté. L’essentiel de ce premier contact allait donc se dérouler dans la forêt environnante.

Cette piste réservée aux motoneiges et aux VTT en hiver, j’ai pu l’escalader il y a quelques années déjà au volant d’une Classe G de Mercedes-Benz et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il ne s’agit pas d’un parcours pour novices. En fait, l’un des VUS avait même perdu l’un de ses pneus pendant l’ascension vers le sommet, un indice du niveau relevé de ce chemin hors route.

Le Ram Rebel est, comme toute camionnette hors route, équipée d’un différentiel arrière à glissement limité (électronique dans cas-ci) et d’un système à quatre roues motrices qui permet de faire passer la motricité de deux à quatre roues motrices, ce dernier qui autorise aussi trois autres niveaux (4WD AUTO, 4WD HIGH et 4WD LOW). C’est évidemment ce dernier que nous avons sélectionné lorsque les conditions se sont détériorées plus près du sommet.

Avec plus de couple disponible à bas régime, le Ram Rebel n’a pas trop bronché pour franchir les obstacles un peu plus exigeants de la piste. En s’assurant de ne pas trop faire patiner les roues de la camionnette, il était assez simple de gravir les derniers mètres de cette ascension, là où c’était plus corsé! Bien entendu, dans certains virages plus serrés, il a fallu manœuvrer un brin pour que le pickup puisse continuer. Disons seulement que les dimensions assez imposantes d’une camionnette pleine grandeur compliquent un peu les choses sur un chemin étroit.

Le mot de la fin

En attendant l’arrivée du Ram Rebel TRX – si c’est bel et bien le nom conservé pour le modèle de production conçu pour donner des sueurs froides au Ford Raptor –, le Ram 1500 Rebel « tout court » est ce qu’il se fait de mieux au sein de la gamme de la marque. C’est vrai, le Ram 2500 Power Wagon est sans contredit plus fort, mais pas assez pour qu’on écarte le Rebel de l’équation. Et puis, au quotidien, le Ram Rebel est un véhicule beaucoup plus confortable et même un peu plus économe à la pompe.

