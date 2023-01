• Auto123 a réalisé un premier essai du Ram 2500 Rebel 2023.

• Le Ram 2500 Rebel 2023 a droit à un look distinctif.

• Il y a deux options de moteurs pour le Ram 2500 Rebel.

• Il s'agit de toute une machine pour la conduite hors route.

Calabogie, Ontario - Pour bien des consommateurs, un pickup n’est jamais assez gros, jamais assez fort. C’est peut-être ce qui explique pourquoi tant d’amateurs de camionnettes optent désormais pour des Ford F-250, Chevrolet Silverado 2500, GMC Sierra 2500 ou Ram 2500, des véhicules dits de Classe 2 (les camions sont, en Amérique du Nord, classés de 1 à 8 selon leur poids combiné à leur capacité de charge totale.

Ainsi, toutes les camionnettes dites « régulières », de la plus petite Ford Maverick aux F-150, Silverado 1500 et Ram 1500, sont de Classe 1 puisque leur poids total autorisé en charge maximal ou PTAC est de 6000 lb (ou 2721 kg). Dans le cas des camionnettes de Classe 2, ce PTAC passe à 10 000 livres ou 4535 kg. Jusqu’à cette limite, tout conducteur avec le permis de conduire régulier peut opérer ces véhicules avec leur chargement. À partir de la Classe 3 (les Ford F-350 ou GM ou Ram HD 3500), dont la limite est de 14 000 lb ou de 6349 kg, certains états et certaines provinces peuvent exiger un permis d’opération commerciale.



Alors pourquoi des consommateurs choisiraient-ils alors des pickups de Classe 2? Très souvent, ces camionnettes sont utilisées par des entreprises, et elles sont choisies pour tirer une grande caravane très lourde ou une remorque.

C’est assez incroyable de constater que leur popularité a grimpé de 265 % depuis 2019. C'est selon les chiffres avancés par Mike Szymkiewicz, directeur des produits chez Stellantis Canada lors de la récente présentation de la toute nouvelle version Rebel des Ram 2500 de ce constructeur pour le marché nord-américain. Et cette croissance phénoménale s’applique aussi pour les produits Ford et GM (notez que Toyota n’a que des pickups de Classe 1) malgré le ralentissement économique que l’on craignait après la pandémie!

Photo : R.Price / Stellantis Ram 2500 Rebel 2023, trois quarts avant

Le Rebel s’ajoute à la lignée Heavy Duty

La gamme de camionnettes Ram HD 2500 inclut déjà six versions, de la plus simple Tradesman de travail (prix de base de 58 340 $) à la très luxueuse Limited (86 440 $) en passant par la Big Horn (61 240 $), l’impressionnante Power Wagon (74 790 $), la populaire Laramie (76 415 $) et la Limited Longhorn (81 890 $). Les concepteurs de Ram ont compris (tout comme la concurrence d’ailleurs), qu’il y a beaucoup de variété dans les goûts et les besoins des amateurs de pickups 2500, presque autant que du côté des voitures.



Il manquait cependant à Ram une option qui attirerait les acheteurs recherchant un Ram 2500 à la fois pratique et robuste - comme le Power Wagon - et « sportif » - comme…une version qui n’existait pas encore dans la gamme!

Autrement dit, on a compris qu’il manquait une version 2500 du Rebel que l’on retrouve depuis quelques années dans la gamme 1500. Le Rebel se situe donc entre le Power Wagon (ce dernier représente déjà 12% des ventes de Ram 2500 au Canada) et le Laramie. Le Rebel HD 2500 affiche un prix de base de 75 950 $ (auquel il faut ajouter quelque 2095 $ de frais de transport et de préparation).

Dessin unique

La version Rebel du Ram 2500, dont la carrosserie est semblable à celle du 2500 Power Wagon, se reconnaît à sa calandre spécifique toute noire, son capot au design plus «performance» et des décorations extérieures uniques à la version Rebel. Donc, le Rebel 2500 se joint au Power Wagon, au Ram TRX 1500 et au Ram Rebel 1500 pour former ce qui pourrait être considéré comme la lignée des «camionnettes hors-route de performance» du constructeur.

L’intérieur, lui, reprend le thème exploité par Stellantis pour toutes ses camionnettes Heavy Duty. Le tableau de bord est semblable, mais il vient avec une nouvelle jauge d’information de 12 pouces et un nouveau rétroviseur dont les extrémités reproduisent les images des angles morts. Le grand écran de 12 pouces fait partie des options de ce Rebel et je dois souligner l’efficacité et la simplicité de fonctionnement du système UConnect 5 de Stellantis incluant la radio XM Sirius et la sonorisation Harmon Kardon de 750 watts avec 17 haut-parleurs.

Offert seulement en version à quatre portes Crew Cab avec caisse intermédiaire de 6 pieds et 4 pouces, le Rebel peut être équipé de sièges baquets ou d’une banquette à l’avant et d’une banquette modulable à l’arrière avec sellerie de cuir ou de tissu au choix. Incidemment, accéder à l’habitacle n’est pas une mince affaire avec le Rebel 2500 (sa garde au sol est légèrement plus haute que celle du Power Wagon). En effet, le seuil est très élevé et il n’y a pas de marchepied (un accessoire que l’on ne veut pas avoir en situation hors-route puisqu’il peut devenir accrochant!). Il y a, par contre, une sorte de petite marche plutôt mince sous ce seuil, mais elle n’est certes pas assez large!



Je vous évite une trop longue description de la caisse puisqu’elle est plutôt dénudée. Stellantis laisse aux propriétaires de Ram d’équiper leur caisse comme bon leur semble. Toutefois, soulignons que la caisse optionnelle Ram Box avec des compartiments extérieurs verrouillables y est disponible. J’aurais bien aimé une sorte d’aide tout à l’arrière pour grimper à bord cependant.

Stellantis annonce la capacité maximale de charge de cette caisse à 3140 lb.

Une mécanique robuste

Le Rebel HD 2500 est disponible avec le moteur de base, soit un V8 HEMI de 6,4 litres qui fait 410 chevaux et 429 lb-pi de couple. Il est combiné à une boîte automatique à huit rapports et à un boîtier de transfert Borg Warner à commande électronique (au tableau de bord) qui, cependant, n’inclut pas le mode 4 x 4 Auto (il n’y a que 2RM, 4RM régulier et 4RM démultiplié à 2,54 :1).

Le Rebel est aussi livrable avec le 6-cylindres en ligne turbodiesel Cummins de 370 chevaux et 850 lb-pi de couple, mais qu’avec la boîte automatique à six rapports (et, bien entendu, le boîtier de transfert pour la motricité aux quatre roues). Toutefois, aussi ironique que cela puisse paraître, la capacité de remorquage du Rebel 2500 avec moteur diesel est moindre que celle du Rebel avec le V8. Pourquoi? Fort probablement parce que la camionnette avec le moteur diesel est plus lourde que celle avec le moteur à essence, ce qui enlève du poids au PTAC.

Incidemment, la version Power Wagon ne propose pas l’option du moteur turbodiesel car, semble-t-il, il n’y aurait pas l’espace suffisant pour le refroidissement avec un treuil Warn. Le treuil Warn 12000 est disponible avec le Rebel à essence, mais pas avec le moteur diesel.



Les Ram Rebel HD 2500 ont une suspension arrière à bras multiples (alors que la concurrence s’en tient aux ressorts à lames conventionnels). Qui plus est, en option, l’acheteur peut opter pour des ressorts arrière pneumatiques qui permettront au véhicule de s’abaisser lorsqu’on doit le charger (et apporter le seuil à un niveau plus facilement atteignable) ou pour aider à attacher une remorque. Les amortisseurs Bilstein réagissent selon le principe Frequency Response Damping qui aide à réduire les rebondissements de la suspension arrière.

Si cette description mécanique pourrait ressembler à celle du Power Wagon, il faut toutefois noter que, si les deux ponts (avant et arrière) du Power Wagon sont verrouillables par commande électronique, dans le Rebel, seul celui de l’essieu arrière peut l’être. Ah oui! Et si la barre de stabilisation avant du Power Wagon peut aussi être déconnectée, pas celle du Rebel. Le rapport final standard des ponts du Rebel est de 3,73 :1 mais, on retrouve à son catalogue des options la possibilité d’un rapport final de 4,10 :1.

Les pneus qui équipaient mon Rebel HD 2500 d’essai étaient des Goodyear Wrangler Duratrac homologués pour l’hiver sur jantes de 18 pouces (les Power Wagon viennent avec des jantes de 17 pouces). Il y a des jantes de 20 pouces au catalogue des options du Rebel.



Pour le remorquage, Stellantis propose, pour les Rebel, des caméras optionnelles pour bien voir la remorque à 360 degrés. Il y a même des moniteurs de surveillance pour la pression des pneus. Notons ici que ces Ram sont livrables avec le système de guidage de la marche arrière qui facilite les manœuvres en reculant avec la remorque attachée.

Photo : Richard Price Le moteur V8 HEMI de 6,4 litres

Photo : R.Price / Stellantis Le moteur 6-en-ligne turbodiesel de Cummins de 6,7 litres

Sur et hors route

Stellantis Canada avait choisi la région de Calabogie près d’Ottawa pour nous faire essayer quelques exemplaires du Ram Rebel HD 2500, des véhicules aux spécifications canadiennes même s’ils arboraient des plaques du Michigan. Deux des véhicules étaient à essence, les autres au diesel. J’ai choisi une version à essence (plus pertinente pour les lecteurs d'Auto123 vu que le carburant diesel est plus cher chez nous), mais avec le treuil Warn (optionnel) d’une capacité de 12 000 livres.



Question performance, le conducteur n’a pas à s’inquiéter, un Ram Rebel HD 2500 est capable d’atteindre le cap des 100 km/h en huit secondes environ, si besoin est bien entendu. On obtient des performances aussi valables dans le cas des reprises ou des dépassements.

Mais, même si le Rebel est plus destiné à des conducteurs à tendance sportive, il n’a pas la prétention d’être un bolide de course. Par conséquent, nos premiers tours de roue se sont faits sur des routes de campagne ontariennes à vitesses modérées. Même si les routes empruntées étaient sinueuses et parfois même bosselées, le Rebel a conservé une excellente tenue de cap même si la direction (à billes, soulignons-le) m’a semblée un peu tendre. Toutefois, j’ai tenu compte du poids de plus de 7500 lb (et plus encore pour la version au diesel) qui caractérise ce véhicule.

Coïncidence, je me suis rendu de la région montréalaise à Calabogie au volant d’un Ram Back Country 1500, le pickup que je considère un des plus confortables sur le marché. Si celui-ci était d’une grande douceur de roulement sur la route, le Rebel HD 2500 n’en était pas loin. Je suis donc persuadé qu’il soit plus confortable que les véhicules de même gabarit de la concurrence.

Quant à la consommation, il faudrait la calculer sur une plus longue période. Mais il est possible de croire que la version à moteur à essence puisse atteindre autour des 14 litres / 100 km sur route (beaucoup plus en ville) alors que le 6-cylindres au diesel devrait faire mieux.

Photo : Richard Price Ram 2500 Rebel 2023, intérieur

Photo : R.Price / Stellantis Ram 2500 Rebel 2023, écran multimédia

La partie la plus excitante de cette présentation fut le trajet hors-route. Les représentants de Stellantis Canada avaient choisi un chemin d’entretien de pylônes électriques assez exigeant, mais pas impraticable. Il avait neigé un peu la veillle et le temps était suffisamment froid pour créer des plaques de glace dans les ornières. Les ingénieurs de Stellantis ont calculé que les utilisateurs de Rebel HD 2500 n’attaqueront généralement pas des sentiers très rocailleux comme on le ferait avec un Power Wagon, mais plutôt des types de chemins exigeants qui peuvent conduire à un lac dans les bois ou à un chalet bien enfoui dans la forêt. Rappelez-vous, l’aspect sportif devait primer sur les excursions extrêmes !



Bien entendu, nos déplacements hors-route se sont déroulés sans anicroche, mais il fallait un camion avec des capacités comme celles du Rebel pour les réaliser. En plaçant le boîtier de transfert en 4RM Lent et en verrouillant le pont arrière, grimper des collines assez inclinées fut un jeu d’enfant pour ce Ram. Stellantis Canada n’avait pas prévu des sessions de remorquage avec ces nouveaux Ram, mais spécifions qu’avec le moteur à essence, ce pickup affiche une capacité de 16 870 lb et de 19 980 lb avec le moteur diesel (le Power Wagon ne peut tirer que jusqu’à 10 590 lb vu qu’il a des ponts verrouillables avant et arrière mieux adaptés aux acrobaties hors-route qu’au remorquage…).

Le mot de la fin

Quel genre de succès ce Ram pourrait-il connaître sur le marché? On ne peut le prédire. Mais déjà, ses principaux concurrents, soit le Ford F-250 Tremor et le duo Chevrolet Trail Boss-GMC Sierra AT4, connaissent un certain succès.

Quant au choix entre le V8 à essence ou le moteur diesel, Mike Szymkiewicz de Stellantis estime que les acheteurs sont déjà partagés moitié-moitié pour ce choix (souvenez-vous que le Power Wagon n’offre pas le Cummins).

Finalement, mentionnons que le Rebel 2500 est actuellement en vente chez les concessionnaires de camionnettes Ram. Le prix de base, avec le moteur à essence est, on le répète, de 75 950 $ alors qu’avec le moteur diesel, il grimpe à 85 400 $ plus le transport de 2 095 $.

Photo : R.Price / Stellantis Ram 2500 Rebel 2023, trois quarts arrière

On aime

Les capacités hors-route du Rebel 2500

La douceur de roulement sur route pavée

Les capacités de remorquage supérieures à celles du Power Wagon



On aime moins



Le seuil des portes très élevé

L’accès difficile à la caisse

Une consommation à surveiller

La concurrence principale

Chevrolet Silverado / GMC Sierra HD

Ford F-250 Super Duty

Photo : Richard Price Ram 2500 Rebel 2023, écusson Rebel

Photo : R.Price / Stellantis Ram 2500 Rebel 2023, bouton de changement de vitesse

Photo : Richard Price Ram 2500 Rebel 2023, écusson turbo diesel

Photo : R.Price / Stellantis Ram 2500 Rebel 2023, écusson 4x4