Départ fulgurant pour le Ram Rampage au Brésil

Le Ram Rampage, une version miniaturisée du Ram 1500, vient d’être lancé au Brésil et déjà, on parle d’un succès monstre. Plus précisément, le premier lot de 500 exemplaires disponibles s’est écoulé en seulement 28 minutes une fois que les commandes en ligne ont été autorisées par le constructeur.

Devant cette réaction, Ram a réagi en mettant à la disposition des acheteurs 1100 éditions supplémentaires. Elles ont déjà toutes été réservées. Les livraisons du modèle vont commencer en août.

Ram Rampage 2023, arrière Photo : Ram

Pour s’assurer un de ces derniers, les acheteurs potentiels ont dû verser un dépôt d’environ 200 $ US. Ceux qui ont été les premiers à faire un choix vont profiter en prime d’un ensemble d’options (Élite) qui ajoute trois éléments optionnels sans frais supplémentaires. On parle d’une chaîne audio haut de gamme Harman Kardon, d’un siège passager profitant de 12 réglages électriques, ainsi que d’un éclairage d’ambiance interne à DEL. Le prix de l’option est normalement de 1250 $ US.

L’offre Ram Rampage au Brésil

Au Brésil, les versions Rebel et Laramie sont équipées d’un moteur 4-cylindres turbo de 2,0 litres fonctionnant au Diesel. Ce bloc développe 170 chevaux et 280 lb-pi de couple. L’autre mécanique offerte est un 4-cylindres turbo de 2,0 litres, cette fois capable d’offrir 272 chevaux et 295 lb-pi. La variante haut de gamme R/T n’est livrable qu’avec le moteur à essence. Tous les modèles sont équipés d’une boîte automatique à neuf rapports et de la traction intégrale.

Intérieur du nouveau Ram Rampage 2023 Photo : Ram

Le reste de l’équipement est standard en vertu des normes actuelles avec un tableau de bord à affichage numérique sur écran de 10,3 pouces, un écran multimédia de 12,3 pouces, les applications Apple CarPlay et Android Auto, un système de climatisation à deux zones, ainsi qu’une kyrielle de caractéristiques de sécurité comme la surveillance des angles morts, le régulateur de vitesse adaptatif, les essuie-glace qui détectent la pluie, ainsi que des capteurs pour le stationnement.

Le Ram Rampage en Amérique du Nord ?

Si l’on vous parle de ce modèle qui n’est pas vendu ici, c’est que des informations qui circulent affirment que ce n’est qu’une question de temps. Si le Ram Rampage finit par nous parvenir, ce serait vers la fin de la présente année. On peut donc s’attendre à des nouvelles très bientôt à son sujet.