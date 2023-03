Photo : D.Boshouwers Kia Soul EV 2023 - Avant

• Auto123 met à l’essai le Kia Soul EV 2023.

• On aime ou on déteste son look, mais on ne peut nier le côté pratique de ce VUS urbain.

• Longue vie aux voitures bizarres, farfelues et merveilleuses qui se démarquent dans un univers automobile très uniforme.

Le Kia Soul EV est un mouton noir tout électrique. Non seulement pour sa carrure qui fait fièrement étalage de son nez dans un monde de VÉ obsédés par l'aérodynamisme, mais aussi parce que ce VUS pratique et agréable à vivre attire des acheteurs de 18 à 88 ans, à un degré peu commun dans un marché automobile très segmenté. De plus, la version tout-électrique du Soul existe depuis 2015, c'est donc un vieux de la vieille par rapport à la plupart des VÉ, et pourtant, il continue à avancer, comme un lapin propulsé par une marque de batteries populaire, mais avec une silhouette carrée.

Ce groupe disparate d'acheteurs est attiré par le véhicule pour plus que son design extérieur unique. L'intérieur est spacieux pour un si petit VUS, la visibilité est excellente (et ne sous-estimez pas l'importance de cet aspect pour les acheteurs plus âgés), et bien sûr, son groupe motopropulseur électrique efficace signifie que les propriétaires ne paient rien à la pompe chaque mois.Franchement, si vous aimez son look, le Soul EV est une option remarquable sur le marché croissant des véhicules électriques « abordables ».



Photo : D.Boshouwers Kia Soul EV 2023 - Trois quarts avant

Design extérieur

Inutile d'insister sur ce point, mais le Kia Soul EV a un design extérieur qui le distingue de la plupart des autres véhicules sur la route. Sa forme carrée, sa ligne de fenestration surélevée, ses phares inclinés et son choix audacieux de couleurs (bleu Neptune, bleu Caraïbes, orange Mars, noir Cerise) en font l'un des modèles les plus enjoués qui circulent sur nos routes.

Dans la version EV, la grille de calandre est remplacée par un panneau plein, ce qui non seulement donne à la voiture un look plus épuré, mais réduit également la résistance à l'air, améliorant son aérodynamisme pour aider à surmonter cette forme carrée. Elle est également équipée de jantes uniques de 17 pouces de diamètre.Points forts

Un look unique

Les accents EV sont discrets, mais pas invisibles

Points faibles

Ce look ne convient pas à tout le monde

Pas le design le plus aérodynamique

Points forts Qualité des matériaux

Qualité des matériaux Agencement des commandes

Agencement des commandes Insonorisation à bord Points faibles Liste d'options

Liste d'options Sièges étriqués

Photo : D.Boshouwers Kia Soul EV 2023 - Intérieur

Habitacle

La Kia Soul EV 2023 dispose d'un habitacle spacieux et confortable pouvant accueillir jusqu'à cinq passagers. Les sièges sont assez confortables et rembourrés avec des matériaux décents, et l'habitacle dispose d'un certain nombre de surfaces douces au toucher. Le volant et les sièges avant sont chauffants ; dans la version Limited, ces sièges avant sont également ventilés, et les sièges arrière sont chauffants.

Et d'ailleurs, voici un truc que nous avons appris en conduisant des VÉ comme celui-ci en hiver : en utilisant les fonctions de chauffage des sièges et du volant au lieu du chauffage de l'habitacle, vous économiserez de l'énergie et augmenterez votre autonomie (nous y reviendrons).

Le Soul EV dispose également d'un système d'infodivertissement à écran tactile de 10,25 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que d'un système de navigation, tous inclus de série. Notre modèle d'essai Limited propose également des sièges en cuir, un toit ouvrant, une batterie dotée d’une plus grande capacité, un rendement plus élevé du groupe motopropulseur et une plus grande autonomie (aidée par la présence d'une pompe à chaleur).

Malgré sa taille compacte, le Kia Soul EV offre un espace de chargement étonnamment spacieux. Avec les sièges arrière en place, le Soul EV offre 663 litres d'espace de chargement, ce qui est plus que suffisant pour accueillir les courses, les bagages et autres. Si vous avez besoin de plus d'espace, les sièges arrière peuvent être rabattus pour offrir jusqu'à 1 760 litres d'espace de chargement.Le Soul EV dispose d'une série d'équipements de sécurité, notamment l'alerte de collision avant, l'alerte de franchissement de ligne et le freinage automatique d'urgence. Mais son âge le place un peu en retrait par rapport à certains concurrents en matière de technologie, bien que les mises à jour régulières au fil des ans aient atténué cet inconvénient.



Points forts Spacieux pour un petit VUS

Spacieux pour un petit VUS Bonne visibilité

Bonne visibilité Sièges confortables

Sièges confortables Infodivertissement convivial Points faibles Espace pour les jambes à l'arrière

Espace pour les jambes à l'arrière Pas la technologie la plus avancée

Photo : D.Boshouwers Kia Soul EV 2023 - Profil

Sur la route

La Kia Soul EV 2023, en version de base Premium, est alimentée par une batterie de 39,2 kWh et un moteur électrique. La puissance dans ce cas-là est de 134 chevaux. La version Limited est plus intéressante, car elle est équipée d'une batterie plus puissante de 64 kWh et d'un moteur, dont la puissance atteint 201 chevaux. Dans les deux cas, le couple est de 291 lb-pi, disponible immédiatement bien sûr, puisqu’il s'agit d'un VÉ.

Le groupe motopropulseur électrique offre donc une fantastique accélération instantanée et une bonne puissance de dépassement, et la conduite est silencieuse, grâce à l'absence de moteur thermique, mais aussi à une bonne isolation des bruits du vent et de la route. Il est également relativement souple, grâce notamment à la suspension avant indépendante et à la suspension arrière multibras, qui trouvent le juste équilibre entre souplesse et fermeté.

Compte tenu de sa forme verticale, le Soul EV n'est pas le véhicule que l'on rêve de conduire sur des routes sinueuses. Il n'y a pas beaucoup de roulis si vous êtes sain d'esprit avec elle, mais il y en aura si vous le traitez comme le Kia EV6, plus aérodynamique. En d'autres termes, ce n'est pas une voiture de route par excellence, mais ce n'est pas pour cela qu'on l'achète, alors c'est bien. En ville, cependant, il est agile et rapide, va à peu près partout et se montre facile à garer. Dans les embouteillages, il ne consomme pratiquement aucun électron (si vous utilisez le freinage régénératif au maximum).

Comme je l’ai mentionné plus tôt, la visibilité est très bonne, et les sièges sont suffisamment confortables sans pour autant prétendre atteindre des niveaux de luxe.

Points forts Bonne accélération initiale

Bonne accélération initiale Bonne tenue de route

Bonne tenue de route Agilité en ville

Agilité en ville Freinage régénératif Points faibles L'autonomie diminue en hiver

L'autonomie diminue en hiver Le freinage régénératif peut être saccadé

Le freinage régénératif peut être saccadé Accélération plus faible une fois sur l'autoroute

Photo : D.Boshouwers Kia Soul EV 2023 - Trois quarts arrière

Autonomie

Le Soul EV plus puissant a une autonomie de 383 km avec une charge complète, ce qui est suffisant pour les automobilistes urbains et même pour les excursions modérées la fin de semaine venue. Avec la version Premium (qui est moins ‘premium’ que l’autre), vous obtenez un maximum de 248 km, ce qui est... correct, mais il faut tenir compte de la perte qu'entraînent les températures hivernales, de l'ordre de 30 %, soit 175 km environ. Franchement, cela rend le modèle de base difficile à recommander.

Notez que la version Limited que nous avons testée peut être rechargée à fond en neuf heures environ sur une prise de niveau 2. Dans une station de niveau 3, vous pouvez revenir à une charge de 80 % en moins d'une heure.Comme nous l'avons mentionné plus haut, le Kia Soul EV est équipé d'un système régénératif que la voiture utilise pour convertir l'énergie normalement perdue lors du freinage en énergie utilisable renvoyée dans la batterie. Il peut être difficile de s'habituer à ce freinage légèrement saccadé au début, et certains ne parviennent jamais à dépasser la légère nausée qu'il peut induire (les passagers en particulier peuvent le ressentir). Mais si vous arrivez à l'apprivoiser, il ajoute vraiment des kilomètres à l'autonomie du véhicule, sans oublier qu'il réduit également l'usure des freins, ce qui se traduit par une diminution des coûts d'entretien au fil du temps.

Photo : D.Boshouwers Kia Soul EV 2023 - Sièges

Le mot de la fin

Le Kia Soul EV 2023 demeure un véhicule électrique unique et élégant (à moins que vous ne détestiez cette idée d'élégance) qui offre un habitacle spacieux, un grand espace de chargement et une autonomie impressionnante. Ses caractéristiques de sécurité, son système de freinage régénératif et son faible impact sur l'environnement en font une excellente option pour les conducteurs soucieux de l'environnement qui veulent un petit VUS amusant et pratique avec de la personnalité. Si vous souhaitez que votre véhicule électrique ait un peu moins de personnalité, le Niro EV est également disponible dans la même salle de montre Kia.

Pour les trajets domicile-travail, le Soul EV est pratique et peu coûteux à utiliser et à entretenir, et offre une autonomie plus que suffisante. Franchement, c'est l'idéal. Pour les trajets plus courts, l'autonomie est largement suffisante. L'autonomie du modèle de base peut poser problème pour les longs trajets, surtout en hiver.Sachez que le Kia Soul EV 2023 est admissible aux rabais du gouvernement fédéral et à la plupart des remises provinciales sur les VÉ. Sachez toutefois que ce véhicule électrique est plus cher que la Chevrolet Bolt EV et la Nissan LEAF, alors qu'il n'offre pas nécessairement plus qu'un habitacle légèrement plus spacieux.

Photo : D.Boshouwers Kia Soul EV 2023 - Arrière

Voici quelques-unes de vos questions sur le Kia Soul EV 2023 :

Le Kia Soul EV est-il admissible aux remises gouvernementales ?

Le prix de départ de 44 895 $ du modèle le rend admissible au rabais fédéral iZev ainsi qu'à la plupart, sinon à tous les rabais provinciaux actuellement offerts.

Combien de temps faut-il pour recharger le Kia Soul EV ?

Sur une borne de niveau 2 installée à domicile ou publique (le plus courant), il faut environ neuf heures pour recharger complètement une batterie de zéro à 100.

Quel est l'espace de chargement du Kia Soul EV ?

Certaines berlines électriques (surtout les PHEV) perdent une grande partie de leur espace de chargement pour faire de la place au bloc-batterie, mais ce n'est pas le cas ici. De plus, la forme carrée se prête à un coffre spacieux. Vous disposez de 663 litres d'espace avec les sièges arrière relevés, et de 1 760 litres avec les sièges rabattus.

Photo : D.Boshouwers Kia Soul EV 2023 - Écusson

La concurrence principale

Chevrolet Bolt EV / Bolt EUV

Hyundai Kona Électrique

Kia Niro EV

Nissan LEAF

Tesla Model 3

ÉVALUATION 73 % Performance 8/10 Design 7/10 Espace intérieur 8/10 Technologie et sécurité 7/10 Efficacité énergétique 8/10 Qualité / prix 6/10

Photo : D.Boshouwers Kia Soul EV 2023 - Feu, écusson