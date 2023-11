• Auto123 met à l’essai le Subaru Forester Sport 2023.

Dans un paysage automobile en constante évolution, le Forester de Subaru n’est pas une relique, mais il n’a pas non plus l’éclat, le dynamisme, les ambitions de luxe ou la puissance brute de plusieurs concurrents plus récents. Les acheteurs de Subaru savent ce qu’ils achètent, et ils savent ce qu’ils obtiennent du VUS Forester.

Le modèle a fait l’objet de quelques améliorations notables en 2022, notamment en matière de style et de technologies d’aides à la conduite, tout en conservant les qualités de son rouage intégral et sa réputation de fiabilité et d’efficacité en la matière. Mais dans l’ensemble, il n’a pas énormément changé ces dernières années, disons-le.

Le Forester est confortablement installé dans un espace assez large de la gamme Subaru, entre le Crosstrek, beaucoup plus petit, et l’Ascent, plus gros. L’idée est d’offrir aux amateurs de Subaru un équilibre entre la taille, la praticité et les capacités. Si cela correspond à vos attentes, et à moins que vous ne préfériez l’Outback plus familiale (et plus chère), c’est le choix qu’il vous faut.

Profil de Subaru Forester Sport 2023 Photo : D.Boshouwers

Les prix du Subaru Forester 2023

Le modèle Sport est l’un des six niveaux de finition du Forester, chacun offrant des caractéristiques et des capacités uniques. La gamme débute avec le Forester de base, dont le prix est de 32 970 $. En grimpant dans la hiérarchie, on trouve la version Touring (35 895 $) suivi de la livrée Sport (39 270 $). Au-delà, il y a le nouveau modèle Wilderness, axé sur la conduite tout-terrain (39 995 $), suivi de la déclinaison Limited (40 295 $) et de la proposition Premier (41 595 $), au sommet de la pyramide.

La version Sport que nous avons conduite s’appuie sur le modèle Touring et y ajoute des améliorations esthétiques telles que des plastiques noirs, des accents orange distinctifs, des phares antibrouillard à DEL, des jantes de 18 pouces et des clignotants intégrés aux rétroviseurs. Vous trouverez également deux modes de conduite supplémentaires.

Si des caractéristiques comme les rétroviseurs à atténuation automatique, des réglages électriques pour le siège du passager, des sièges arrière chauffants et la sellerie cuir sont importantes pour vous, il vous faudra regarder plus haut dans la gamme.

Sécurité

Le Subaru Forester 2023 ne fait pas dans la dentelle en matière de sécurité, comme le veut la tradition chez ce fabricant japonais. Le Forester lui-même a obtenu la mention Top Safety Pick de l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), méritant la note Acceptable lors du nouveau test de collision latérale, plus exigeant, et un résultat Marginal pour le nouveau test de collision frontale à chevauchement modéré, mais sinon il n’a obtenu que de bonnes notes. Les notes de l’IIHS sont les suivantes : Bonne, Acceptable Marginale et Médiocre.

Design extérieur de Subaru Forester Sport 2023 Photo : D.Boshouwers

Le design du Subaru Forester Sport 2023

Le Forester est assez facile à repérer sur la route, et rien que pour cela, il mérite d’être salué. L’extérieur est distinctif et d’apparence robuste, faisant clairement allusion à ses capacités tout-terrain. L’utilisation de plastique non peint ajoute à son esthétique pseudobrutale, mais présente également un avantage pratique pour ceux qui utiliseront leur Forester en situation tout-terrain. L’avant présente un style robuste avec une calandre imposante entourée de phares à DEL. La finition Sport introduit des touches d’orange vif à l’extérieur.

Le style extérieur d’un véhicule est (presque) toujours subjectif, et certains pourraient déplorer l’absence de lignes épurées. Mais la fenestration généreuse du Forester offre une excellente visibilité, et l’ouverture large et basse du hayon est très pratique pour installer des objets dans l’espace de chargement.

L'intérieur de Subaru Forester Sport 2023 Photo : D.Boshouwers

Intérieur du Subaru Forester Sport 2023

L’habitacle du Subaru Forester Sport 2023 offre un bel équilibre entre fonctionnalité et esthétique. Ne vous attendez pas à ce que l’écran soit le plus récent, le plus grand et le plus incurvé, par contre. Certains trouveront peut-être l’environnement un peu vieillot, en d’autres termes. Mais l’accent mis sur l’aspect pratique et la disposition des boutons et des cadrans en font un environnement agréable. Les touches d’orange de la version Sport se retrouvent également à l’intérieur, apportant une touche colorée qui est la bienvenue.

En matière de volume, Subaru a maximisé l’espace pour les occupants, les animaux de compagnie et le matériel. Le tableau de bord symétrique est peut-être truffé de boutons, de molettes et d’écrans, mais il est bien ordonné et ne dérangera que ceux qui préfèrent une approche sérieusement minimaliste.

Les sièges avant offrent un bon soutien, mais il faut noter que les modèles inférieurs de la gamme Forester ne disposent pas de sièges à réglages électriques. Cette fonction n’est offerte qu’à partir de la version Touring.

Sièges arrière du Subaru Forester Sport 2023 Photo : D.Boshouwers

Les passagers arrière bénéficient d’un espace très généreux pour les jambes, ce qui est peut-être inattendu compte tenu des dimensions extérieures du VUS. Les sièges sont relativement confortables et l’espace pour la tête est également abondant. En fait, il s’agit d’un espace spacieux qui peut accueillir trois adultes de taille moyenne. Les sièges arrière peuvent également être rabattus, ce qui permet d’obtenir un espace de chargement important.

À ce propos, avec les sièges en place, le Forester offre un volume de chargement de 762 litres, ce qui est inférieur à ce qu’on retrouve avec certains rivaux comme le Toyota RAV4, le Hyundai Tucson et le Ford Escape. L’espace supplémentaire pour les jambes à la deuxième rangée devait bien être trouvé quelque part. En contrepartie, le Forester offre une ouverture béante à laquelle on accède, sur la plupart des modèles, grâce à un hayon électrique. Non seulement l’ouverture est large, mais elle est basse, ce qui facilite grandement le chargement et le déchargement. Une caractéristique de conception très appréciée.

Écran tactile du Subaru Forester Sport 2023 Photo : D.Boshouwers

La technologie dans le Subaru Forester 2023

Encore une fois, le Forester n’est pas totalement engagé dans la course aux armements qui fait actuellement rage dans les segments des VUS. Mais il ne l’ignore pas complètement non plus. Le modèle dispose d’une série de caractéristiques technologiques de série, notamment de la climatisation automatique, de phares automatiques, de jantes de 17 pouces, de rails de toit, de sièges avant chauffants et de la connectivité Apple CarPlay et Android Auto. Certes, l’écran de base ne propose qu’une diagonale de 6,5 pouces, ce qui est peu selon les normes actuelles ; pour en avoir plus, il faut grimper dans la gamme.

Les versions Touring et Sport, par exemple, disposent d’un écran tactile de huit pouces, ainsi que d’un hayon électrique, d’un cache-bagages, d’un système de climatisation automatique à deux zones, d’un siège conducteur à réglages électriques, du démarrage par bouton-poussoir, d’un volant chauffant, d’un toit ouvrant et d’un dégivreur d’essuie-glace.

Toutes les versions sont équipées de technologies d’aides à la conduite basées sur un système de caméras, collectivement appelées EyeSight. Ces technologies comprennent le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d’urgence avant, l’assistance au maintien de la trajectoire et au centrage dans la voie, les phares adaptatifs et le contrôle automatique des feux de croisement.

Le Subaru Forester Sport 2023, avant Photo : D.Boshouwers

Moteur du Subaru Forester 2023

Toutes les versions du Forester partagent le même moteur, un 4-cylindres de 2,5 litres développant 182 chevaux et 176 lb-pi de couple. Ce moteur est associé à une transmission à variation continue (CVT). S’il peut se montrer un peu bourru à l’arrêt et au ralenti, il s’adoucit à l’accélération, offrant suffisamment de puissance pour les dépassements sur autoroute. Les palettes au volant vous permettent de passer séquentiellement les sept rapports simulés, si vous en avez envie.

Capacités tout-terrain

Toutes versions confondues, le Subaru Forester 2023 est un VUS assez robuste, d’abord grâce au système de traction intégrale symétrique, toujours présent et apprécié. Plus précisément, les modèles Forester Wilderness bénéficient d’une hauteur supplémentaire et d’un plus grand débattement de la suspension, ainsi que d’une roue de secours pleine grandeur et d’une plaque de protection en aluminium à l’avant. Des modes d’antipatinage tout-terrain sont offerts avec toutes les versions, à l’exception de la variante de base du Forester.

Logo du Subaru Forester Sport 2023 Photo : D.Boshouwers

Conduire le Subaru Forester 2023

Il n’en demeure pas moins que la plupart des propriétaires de Forester passeront la majeure partie de leur temps sur des routes pavées, en ville, en banlieue ou sur des autoroutes. À cet égard, malgré son nom, le Forester Sport ne privilégie pas la sportivité aux dépens du confort. La dynamique de conduite est peu excitante, mais bien équilibrée, offrant un bon équilibre dans les virages, mais avec un peu de roulis si l’on pousse les choses. La direction est légère et précise, mais pas trop réactive, tandis que le freinage est rassurant, vous évitant de ressentir tout le poids du véhicule.

Le sélecteur de mode de conduite monté sur la console inférieure permet de passer d’un mode à l’autre. Ce faisant, vous modifiez la réactivité du moteur, des réglages de la transmission et du rouage intégral en fonction de la surface sur laquelle vous roulez. Comme nous l’avons mentionné, le mode Sport dispose de réglages supplémentaires pour la neige profonde ou la boue.

En matière de consommation de carburant, le Subaru Forester 2023 s’en sort plutôt bien, surtout pour un VUS à traction intégrale. Les cotes officielles au Canada sont de 9,0 litres / 100 km en ville, 7,2 litres / 100 km sur l’autoroute et 8,2 litres / 100 km en mode combiné. La version Wilderness n’obtient pas d’aussi bons résultats en raison de sa position plus élevée. Nous devons souligner qu’au cours de notre semaine avec la version Sport, nous n’avons jamais vraiment approché la moyenne combinée officielle, enregistrant 10,6 litres / 100 km au moment de rendre le véhicule. Cela dit, notre échantillon était petit, et notre conduite davantage effectuée dans un environnement urbain, donc ce détail est à considérer.

Subaru Forester Sport 2023, calandre, phares Photo : D.Boshouwers

Le mot de la fin

La concurrence est difficile pour ce VUS dans sa catégorie ; il existe beaucoup d’options plus séduisantes profitant de technologies plus avancées, de groupes motopropulseurs plus puissants et proposant des styles plus élégants.

Mais le Subaru Forester 2023, particulièrement en version Sport, est un choix bien équilibré. Vous n’y trouverez pas toute la technologie de pointe offerte par certains concurrents, mais cela ne devrait pas trop déranger l’acheteur moyen de Subaru. Le plus important, c’est que le modèle offre une expérience de conduite confortable et une expérience conviviale, sans coûter une fortune.

De toute façon, lorsque la première grosse tempête de neige frappe et que vous passez devant les voitures coincées dans leurs bancs de neige, c'est plutôt sexy en soi, n'est-ce pas ?

Les concurrents du Subaru Forester 2023

Chevrolet Equinox

Ford Bronco Sport

Ford Escape

GMC Terrain

Honda CR-V

Hyundai Tucson

Jeep Cherokee

Kia Sportage

Mazda CX-50

Mitsubishi Outlander

Nissan Rogue

Toyota RAV4

Volkswagen Tiguan