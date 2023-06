• Auto123 présente ses prix 2023 dans 22 catégories.

• Aujourd’hui, les voitures finalistes et la grande gagnante dans la catégorie des VUS sous-compacts.

• En lice, le Subaru Crosstrek, le Mazda CX-30 et le Hyundai Kona.

• Les trois modèles finalistes constituent des achats qui sont recommandés par l’équipe d’Auto123.

Chaque année, vous nos lecteurs ont la gentillesse d'attendre avec intérêt les verdicts d'Auto123 alors que les gagnants dans les différentes catégories de véhicules sont dévoilés. Cette année, les luttes ont été une fois de plus assez féroces, plusieurs votes étant très serrés.

Néanmoins, 22 véhicules ont été déclarés gagnants à travers autant de catégories. Si vous voulez savoir quels sont les achats recommandés dans le segment des VUS sous-compacts, voici ce qui s'est passé cette année dans cette catégorie.

La catégorie des VUS de format sous-compact connaît une croissance phénoménale depuis une dizaine d’années. En 2015, on ne retrouvait qu’une poignée de modèles dans ce créneau. Aujourd’hui, on n’a pas assez des dix doigts de nos mains pour dénombrer tous ceux qui s’affirment comme étant un utilitaire sous-compact.

Certains produits s’imposent plus que d’autres, toutefois, comme les trois qui ont réussi à récolter le plus de votes suite à notre processus d’élimination pour nos prix Auto123.

Ces modèles sont le Subaru Crosstrek, le Mazda CX-30 et le Hyundai Kona. Il est intéressant de noter que dans le cas du premier et du troisième, on aura droit à de nouvelles générations en 2024.

Subaru Crosstrek jaune Photo : D.Boshouwers

Dans le cas du Crosstrek, même si le modèle change l’an prochain, la mouture actuelle demeure très solide. Elle n’offre pas que le style hors route, elle est capable de s’aventurer hors des sentiers battus grâce à son rouage intégral compétent.

Mazda CX-30 2023 blanche Photo : D.Boshouwers

Avec le Mazda CX-30, on a davantage affaire à un VUS urbain, plus à l’aise sur le bitume que sur les routes inhospitalières. N’empêche, son agrément de conduite certain, sa grande fiabilité, ainsi que son habitabilité en font des modèles favoris des acheteurs.

Hyundai Kona N Line bleu Photo : D.Boshouwers

Enfin, en ce qui concerne le Hyundai Kona, on parle d’un produit polyvalent, mais plus conçu pour la ville que pour l’aventure. Sa mine sympathique, ses nombreuses configurations et sa conduite animée lui ont permis de se hisser sur notre podium pour 2023.

C’est cependant le Subaru Crosstrek qui a devancé ses rivaux au fil d’arrivée. C’est simple, ce modèle est juste trop complet pour être ignoré lorsque vient le temps de choisir le meilleur véhicule de cette catégorie.