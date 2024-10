• Auto123 effectue un essai routier du Subaru Solterra 2024.

Victoria, Colombie-Britannique — Les changements apportés au premier modèle entièrement électrique de Subaru pour 2024 ont été annoncés en avril dernier. Cet essai sur la côte ouest n’avait donc pas pour but d’en apprendre davantage sur ces changements. Il s’agissait plutôt d’en voir le côté pratique avec des conditions de conduite réelles. Et pour Subaru, ça incluant une conduite tout-terrain destinée à montrer que, tout électrique ou non, son Solterra, fabriqué en collaboration avec Toyota et cousin du bZ4X japonais, est un vrai produit Subaru.

Est-ce que le propriétaire typique d’un Solterra poussera réellement son VUS électrique sur un vrai parcours hors route, et pas seulement sur des chemins de terre cahoteux pour se rendre au chalet ? Probablement pas. Cependant, on comprend pourquoi Subaru veut faire passer le message : sa première incursion dans le monde des véhicules électriques ne s’est pas accompagnée de compromis sur le plan des capacités. Ce qui explique notre présence, un matin très tôt, au sommet d’une pente abrupte dans une forêt de l’île de Vancouver.

Subaru Solterra 2024, de profil | Photo : D.Boshouwers

Subaru Solterra 2024 - quoi de neuf ?

C’est la deuxième année de commercialisation du Solterra, alors il n’y a pas de changements majeurs. Ceux qui ont été apportés découlent en grande partie des rétroactions des clients.

La mise à jour la plus apparente se trouve juste devant le conducteur ; il est donc difficile de la manquer. Le nouveau volant à fond plat est un ajustement bienvenu et réussi qui permet aux conducteurs de différents gabarits de voir plus facilement l’écran des données du conducteur, au-dessus du volant.

Subaru Solterra 2024, nouveau volant | Photo : D.Boshouwers

Parmi les autres nouveautés, citons le siège du passager avant à réglage électrique (sur la hauteur), qui peut désormais s’incliner presque à plat, ce qui permet de ranger des objets longs depuis le coffre jusqu’à la planche de bord, si nécessaire.

À l’extérieur, les barres de toit surbaissées, auparavant réservées aux versions plus cossues, sont désormais de série sur tous les modèles.

Les concepteurs se sont également penchés sur la question de la vitesse de recharge. Ainsi, le port peut désormais accueillir les connecteurs à deux fiches utilisés pour les recharges à grande vitesse. Le constructeur indique que des mises à jour logicielles ont également permis d’améliorer les temps de recharge en courant continu.

Le véhicule est également équipé d’une nouvelle caméra orientée vers le conducteur. Elle a pour mission de surveiller le niveau d’attention du conducteur et être utilisée dans les situations d’urgence. Avec cette caméra, le système Traffic Jam Assist est également fonctionnel. Il permet une conduite mains libres sur certaines routes à accès limité lorsque l’on roule à moins de 40 km/h — donc dans les embouteillages sur l’autoroute. Il s’agit d’une première dans un modèle Subaru, mais notez que la fonction nécessite un abonnement au système de navigation de Subaru.

L’option de couleur Elemental Red, peu réclamée par les acheteurs, a été abandonnée et remplacée par une combinaison agréable de carbone fumé et de noir.

Subaru Solterra 2024, avant | Photo : D.Boshouwers

Design du Subaru Solterra 2024 - 7,5/10

Rien ne change par rapport à 2023. En raison de son affiliation à Subaru, le Solterra propose une garde au sol légèrement supérieure à celle du cousin bZ4X (210 mm contre 206 mm) et nettement plus que l’ID.4 de Volkswagen (173), l’EV6 de Kia (160) et surtout le Mustang Mach-E de Ford (145 mm).

Mais cela ne transforme pas l’aspect visuel du Solterra. Il s’agit toujours’ d’un VUS agréable à l’œil, à l’allure pas trop hautaine, même si pour certains, on y va un peu fort avec les nombreuses lignes de panneaux, les coupes et les angles tout autour.

Subaru Solterra 2024, intérieur | Photo : Subaru

Subaru Solterra 2024, écran multimédia | Photo : D.Boshouwers

L’intérieur

Tout est relativement intact dans l’habitacle cette année, à l’exception du volant bien sûr. Et oui, on peut parler d’une amélioration dans ce cas. La visibilité est nettement meilleure. D’ailleurs ce volant est aussi agréable au toucher. Mission accomplie.

S'il existait un prix pour avoir le plus fait ressembler son écran d'infodivertissement à un ordinateur portable ouvert, Subaru recevrait notre vote.

Subaru Solterra 2024, sur la route | Photo : D.Boshouwers

Conduite du Subaru Solterra 2024 – 7,5/10

Sur la route, le Solterra offre un comportement doux et silencieux qui n’est pas très différent de celui de l’ID.4 ou du Ioniq 5 de Hyundai. L’accélération initiale est forte, et le modèle ne s’essouffle pas dès que l’on passe la barre des 100 km/h, comme certains véhicules électriques (et ce, malgré une puissance de seulement 215 chevaux et 248 lb-pi de couple). La direction est légère, mais précise, et l’on sent une certaine rétroaction, au moins de la part de la route. Avec sa batterie lourde, le véhicule adhère bien à la route, de sorte qu’il est à l’aise sur une route de campagne sinueuse.

Bien sûr, la traction intégrale est un impératif pour un produit Subaru, et même si le Solterra n’est pas le seul du segment à offrir de la puissance aux quatre roues, disons simplement que Subaru s’y connaît en matière de traction intégrale. Et pour le prouver une fois de plus, nous avons guidé le modèle sur des sentiers tout-terrain, avec des pentes relativement raides à descendre et à gravir.

Dans les deux cas, et grâce à sa garde au sol plus élevée, la Solterra s’est comportée de manière impeccable. La descente s’est accompagnée des bruits inhérents au système de freinage automatique qui fait son travail pour garder le véhicule en plein contrôle, tandis que les montées ont été facilitées grâce au système X-Mode du modèle avec contrôle de l’adhérence (Grip Control). En activant ce mode, vous n’avez plus qu’à diriger le véhicule, qui monte tout seul, à la vitesse que vous lui avez demandée.

Peu d’utilisateurs se serviront de cette fonction, soyons honnêtes, mais il est bon de savoir qu’elle est là en cas de besoin. Et c’est amusant.

Subaru Solterra 2024, profil | Photo : D.Boshouwers

L'autonomie

La conduite n’est pas vraiment le problème du Subaru Solterra. Pour certains, c’est l’autonomie limitée du modèle par rapport à la plupart de ses concurrents directs. Les chiffres sont incontestables (avec des groupes motopropulseurs à quatre roues motrices à peu près équivalents) :

- Chevrolet Equinox EV - 459 km

- Ford Mustang Mach-E - 370 km

- Ford Mustang Mach-E (avec prolongateur d'autonomie) - 483 km

- Hyundai Ioniq 5 - 454 km

- Kia EV6 - 441 km

- Nissan Ariya – 438 km

- Subaru Solterra - 359 km

- Volkswagen ID-4 - 423 km

Subaru a partagé des données d’enquêtes montrant que l’autonomie n’est pas la première préoccupation des conducteurs de sa marque. On veut bien, mais il est probable que certains acheteurs en tiennent compte et décident d’opter pour un modèle portant un autre logo.

Subaru Solterra 2024, écusson EV, phare | Photo : D.Boshouwers

Aventure dans les parcs

Pour Subaru, cette conduite en forêt et en d’autres lieux avait un autre objectif. Il s’agissait de faire connaître la poursuite (pour une quatrième année) du programme « En avant l’aventure ». Avec ce dernier, Subaru parraine et fait la promotion des parcs nationaux du Canada, ainsi que leurs équivalents provinciaux en Colombie-Britannique, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

L’idée est bien sûr d’encourager la fréquentation de ces parcs, mais aussi de sensibiliser à la nécessité d’avoir et d’entretenir des zones protégeant nos ressources naturelles. Cette initiative s’inscrit parfaitement dans le cadre de la marque Subaru. Il est difficile de ne pas être pour la vertu, comme on dit.

Prix canadiens du Subaru Solterra 2024

- 2024 Subaru Solterra AWD - 56 495 $

- 2024 Subaru Solterra avec ens. luxe - 60 995 $

- 2024 Subaru Solterra avec ens. technologie - 63 495 $

Subaru Solterra 2024, arrière | Photo : D.Boshouwers

Le mot de la fin

Le Subaru Solterra reste relativement rare sur les routes canadiennes, dans un marché plutôt favorable à la marque. Mais les étoiles se sont alignées pour le modèle, étant donné le renouvellement récent du programme En avant l’aventure, et l’attention que lui a porté son créateur. Les concessionnaires ont des stocks, et comme le rabais québécois sur les véhicules électriques sera réduit à la fin de l’année, le constructeur compte probablement sur une vague d’intérêt et d’achats à court terme dans la Belle Province, la plus favorable aux modèles électriques et aux Subaru parmi toutes les provinces canadiennes.

À noter que l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) américaine a classé le Subaru Solterra comme Meilleur choix+ en matière de sécurité (Top Safety Pick+). On ne peut faire mieux.

Les concurrents du Subaru Solterra 2024

- Chevrolet Equinox EV

- Ford Mustang Mach-E

- Hyundai Ioniq 5

- Kia EV6

- Nissan Ariya

- Tesla Model Y

- Toyota bZ4X

- Volkswagen ID.4

Subaru Solterra 2024, écusson | Photo : D.Boshouwers

Subaru Solterra 2024, volant | Photo : D.Boshouwers

Le Subaru Solterra 2024, sur la mer | Photo : D.Boshouwers

Le Subaru Solterra 2024, dans la forêt | Photo : D.Boshouwers

Subaru Solterra 2024, sur le sentier | Photo : D.Boshouwers