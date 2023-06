Toyota RAV4 Woodland 2023 blanche Photo : Auto123

• Auto123 a mis à l’essai le Toyota RAV4 hybride Woodland 2023. Voici ce qu’il faut savoir.

VUS compact ultra populaire de Toyota, le RAV à fait ses premiers tours de roue en 1994. Au cas où vous vous posiez la question, à son lancement, le terme RAV4 voulait dire Recreational Active Vehicle with 4 wheel drive. Son succès immédiat résidait dans le fait qu’il s’agissait d’une rareté sur le marché, relativement parlant : un petit VUS compact à deux portes.

Le modèle en est à sa cinquième génération, et aujourd’hui au Canada, il est disponible dans différentes versions et finitions. En partant, le RAV4 est disponible en version à essence ou hybride. Ensuite, on compte quatre versions à essence et cinq versions hybrides dans l’offre de Toyota. Ajoutez à cela les groupes d’options disponibles et cela ne sera pas moins de 13 modèles/groupes de configurations possibles.

Il n’est juste pas facile de s’y retrouver. Il faut d’abord savoir si on veut un modèle à essence seulement ou hybride, une configuration à deux ou à quatre roues motrices, une version offrant plus de luxe ou plus axé sur le hors route. Bref, la réflexion est requise !

Si vous habitez au Canada, les chances sont élevées que vous allez vouloir vos quatre roues motrices et certainement un tant soit peu de confort. Si vous avez un chalet, vous allez vouloir sortir des sentiers battus. Là encore, le RAV4 peut vous aider.

En 2019, Toyota a introduit la version TRD Off-Road sur le RAV4. Cette version offrait aux amateurs de tout chemin une option pour aller se perdre en forêt ou dans la boue. En 2023, à la place du TRD Off-Road, maintenant mis hors de service, on retrouve dans l’alignement la version Trail équipé de caractéristiques qui en font un véhicule capable de s'aventurer hors des routes pavées, notamment une suspension surélevée, des pneus tout-terrain et des plaques de protection pour protéger le dessous de la voiture.

Seul hic, pas de configuration hybride pour le Trail. C’est dommage quand on veut se rapprocher de la nature, mais qu’il n’y a pas d’option plus silencieuse.

Logo de Toyota RAV4 Woodland 2023 Photo : Auto123

Quoi de neuf pour la version 2023 ?

Bonne nouvelle, Toyota a tendu l’oreille et a répondu à la demande de ses clients. Cette année, avec la version XLE hybride, les acheteurs peuvent choisir le groupe d’option Woodland pour un supplément de 2190 $.

Ce nouveau Toyota RAV4 hybride Woodland se donne des airs de baroudeur et offre les caractéristiques polyvalentes que l’on attend du RAV4. La suspension calibrée TRD améliore la maîtrise de la carrosserie et absorbe mieux toutes les imperfections de la route pour une conduite plus fluide. Les ressorts hélicoïdaux et les butées maximisent le débattement en fin de compression, tandis que les amortisseurs bitubes sont dotés de soupapes exclusives pour améliorer la maîtrise de la carrosserie sur les terrains difficiles.

L'avant de Toyota RAV4 Woodland 2023 Photo : Auto123

L’extérieur

Le RAV4 hybride Woodland est proposé en trois couleurs extérieures, Noir minuit métallisé, Bleu cavalerie ou Blanc, et reçoit quelques légères modifications esthétiques, notamment des longerons de toit avec barres transversales et des garde-boues.

Le RAV4 hybride Woodland est également équipé de série de pneus Falken WILDPEAK AT. Notre version hivernale était équipée de pneus Blizzak pour affronter notre bel hiver québécois.

On ne peut manquer les roues de couleur bronze. Avec la couleur blanche de notre véhicule qui était étincelant de propreté, ces roues nous apparaissaient encore plus visibles. Évidemment, après une semaine de conduite dans la neige et la gadoue montréalaise, l’effet Wow s’était dissipé. Même que la couleur bronze créait un effet visuel de rouille sur les roues qui de loin, pouvait laisser paraitre un mauvais entretien du véhicule.

Points forts Allure sympathique

Allure sympathique Phares aux LED

Phares aux LED Jantes distinctives et originales Points faibles Risque de fragilité pour la calandre

Le volant de Toyota RAV4 Woodland 2023 Photo : Auto123

L’intérieur

Le Toyota RAV4 Woodland offre un intérieur spacieux et bien conçu qui peut accueillir cinq personnes. L'intérieur est confortable et offre de nombreux équipements de série, y compris un système d'infodivertissement à écran tactile de 8 pouces, une connectivité Bluetooth incluant Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Une climatisation automatique à deux zones et également incluse dans notre version à l’essai.

Les sièges en tissu robuste sont confortables et offrent un bon soutien pour les longs trajets. On remarque tout de suite les tapis protecteurs toutes saisons et doublure de compartiment de coffre arrière à l’effigie « Woodland ».

En face du conducteur, on note l’ajout d’un écran de 7 pouces situé en face du conducteur. Cet écran permet deux options d’affichage qui sont facilement configurables avec les touches situées sur le volant.

Le RAV4 est également équipé d'un grand espace de chargement avec une capacité de 1059 litres derrière les sièges de la deuxième rangée et 1977 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus.

Points forts Confort

Confort Apple CarPlay, Android Auto sans fil de série

Apple CarPlay, Android Auto sans fil de série Espace de chargement Points faibles Plastique à bord

Plastique à bord Places arrière dépouillées

Tableau de bord de Toyota RAV4 Woodland 2023 Photo : Auto123

Sécurité & technologie

Le Toyota RAV4 2023 est équipé de série du système de sécurité Toyota Safety Sense 2.5.

Le Toyota RAV4 hybride Édition Woodland est également équipé du système de contrôle de la stabilité, du régulateur de traction, du répartiteur et de l’assistance électronique de force de freinage, du système de freins antiblocage et de la technologie d’arrêt intelligent.

Des technologies de sécurité supplémentaires telles que le moniteur d’angles morts avec alerte de circulation transversale arrière, le système de visionnement en plongée, le sonar de dégagement intelligent et le système de freinage automatique en cas de détection de circulation transversale arrière sont disponibles en option.

Le rappel de passager arrière de Toyota est également inclus de série sur le RAV4 pour rappeler aux conducteurs qu'une porte arrière a été ouverte récemment.

Design de Toyota RAV4 Woodland 2023 Photo : Auto123

La conduite

Le Toyota RAV4 hybride Woodland 2023 n'a pas été équipé de matériel supplémentaire pour améliorer ses capacités hors route, à l'exception de la suspension TRD et des pneus Falken WILDPEAK AT. Il n'y a pas eu d'ajout de garde au sol supplémentaire, de protection de train de roulement ou de galerie de toit. De plus, il n'y a eu pratiquement aucune modification autre que les amortisseurs pour améliorer ses performances hors route.

Vous pouvez aisément aller sur tous les chemins de terre, routes cabossées ou collines escarpées sans aucune hésitation. C’est un véhicule d’exploration plutôt qu’un réel tout terrain.

En ville, là où le modèle est le plus souvent utilisé, soyons honnêtes, ce RAV4 se conduit dans la douceur la plus absolue. Les suspensions font un superbe travail pour absorber l’ensemble des imperfections de la route.

Le RAV4 hybride utilise le système hybride de Toyota II en synchronisation avec un moteur 4 cylindres de 2,5 litres, développant 219 chevaux. Il est équipé d'une transmission à variation continue (CVT) et d'une traction intégrale électronique qui utilise un moteur électrique indépendant aux roues arrière pour améliorer la stabilité et l'adhérence.

Toyota RAV4 Woodland 2023 hybride Photo : Auto123

Pendant notre semaine d'essai, nous avons été confrontés à une tempête de neige qui nous a permis de tester le comportement du RAV4 sur des routes enneigées. Le système de traction intégrale s'est montré exceptionnel, offrant une motricité irréprochable. Bien que le véhicule ne propose pas de mode spécifique pour la neige, nous n'en avons pas ressenti le besoin, car sa stabilité était remarquable. Les pneus Blizzak ont également joué un rôle crucial en garantissant une excellente adhérence, que ce soit en accélération ou en freinage.

Enfin, en ce qui concerne la consommation d'essence, notre essai s'est déroulé par des températures polaires, mais nous avons réussi à atteindre une consommation moyenne de 7,4 litres aux 100 km, après avoir parcouru un peu plus de 400 km en conduite principalement en banlieue. Cela démontre que le Rav4 est un choix économique intéressant et qui est disponible en traction intégrale.

Points forts Économie d’essence

Économie d’essence Technologie

Technologie Utilisation quotidienne Points faibles Bruits extérieurs

Bruits extérieurs Système infodivertissement dépassé sur plusieurs des versions

L'arrière de Toyota RAV4 Woodland 2023 Photo : Auto123

Le mot de la fin

Le RAV 4 c’est un pur produit Toyota. On ne se trompe pas en sélectionnant ce véhicule pour servir de passe partout (ou presque). C’est le couteau suisse des véhicules utilitaires sport. Il est disponible en version hybride et également avec une transmission intégrale le tout pour un prix plutôt concurrentiel.

La preuve qu’on ne se trompe pas, regardez autour de vous le nombre de Toyota RAV4 de toutes les années qui circulent sur nos routes. La loi du nombre témoigne de sa bonne valeur.

Pour la version Woodland, c’est une question de choix et de goût. C’est un petit aventurier et sa force est qu’il est disponible avec la motorisation hybride.

Quelques-unes de vos questions concernant le Toyota Rav4 hybride Woodland 2023 :

Est-ce que le RAV4 Woodland est adapté aux conditions de conduite tout-terrain telles que la neige, la boue ou les terrains escarpés ?

Le Toyota RAV4 est avant tout conçu comme un véhicule utilitaire sport urbain, et bien que ses capacités de conduite tout-terrain soient bonnes, il ne peut pas rivaliser avec des véhicules tout-terrain plus spécialisés pour des terrains plus extrêmes.

Toutefois, il excelle dans la conduite sur neige lorsqu'il est équipé de bons pneus d'hiver, tandis que ses pneus Falken Wildpack offrent une meilleure adhérence sur des terrains plus mous.

Si vous recherchez un véhicule pour une conduite tout-terrain plus extrême, il y a d’autres options plus spécialisées.

Toyota RAV4 Woodland 2023 nouvelle édition Photo : Auto123

Les principaux concurrents du Toyota RAV4 hybride Woodland

En fait, le Toyota RAV4 hybride Woodland n’a pas vraiment de concurrent. Aucun autre modèle du segment n’est à la fois baroudeur, hybride et à traction intégrale. Voici les modèles qui s’y rapprochent le plus :

Subaru Forester: Ce VUS compact tout-terrain offre une traction intégrale de série, ainsi que de bonnes maniabilité et visibilité. Il est également réputé pour sa fiabilité et ses performances hors route. Il est le candidat sérieux pour affronter notre RAV4 Woodland. Si le Forester était disponible avec une hybridation légère, il l’emporterait sur le Toyota.

Jeep Cherokee: Ce VUS compact tout-terrain offre des capacités de conduite hors route intéressante, ainsi qu'un intérieur spacieux et confortable.

Mazda CX-50: Ce VUS compact offre une expérience de conduite sportive et offre des possibilités d’escapade hors route. Malheureusement il n’est pas disponible en version hybride.

Honda CR-V: Ce modèle très populaire offre une conduite confortable et disponible en version hybride à traction uniquement dans sa version la plus luxueuse.

ÉVALUATION 74 % Performance 6/10 Design 6,5/10 Espace à bord 7,5/10 Technologie/Sécurité 7,5/10 Économie d’essence 8,5/10 Rapport qualité/prix 8,5/10