• Auto123 met à l’essai la Volvo S90 Recharge 2022.

• La voiture hybride rechargeable offre plus d’autonomie électrique qu’auparavant, soit 61 km en conditions idéales.

• Cette berline intermédiaire de luxe profite d’une absence quasi totale de rivales hybrides.

Pour 2022, la gamme hybride de Volvo s’est fait rebaptiser, la marque suédoise ayant laissé de côté ses désignations T4 à T8. Cette S90 hybride se fait maintenant appeler S90 Recharge.

Parmi les améliorations à la S90 cette année, on compte une plus grande autonomie électrique de la berline. Volvo a de plus fourni de nouvelles batteries pour ses modèles Recharge.

Photo : Volvo Volvo S90 Recharge 2022 - Sièges

À l’intérieur

Pour la version 2022, les changements au niveau de l’habitacle sont minimes, se concentrant essentiellement sur le centre d’infodivertissement de neuf pouces. Ce dernier est basé sur la plateforme Android avec une intégration de la suite Google. On retrouve donc le Google Assistant pour le contrôle vocal, le Google Maps pour la navigation et la boutique Google Play pour des applications supplémentaires. Nous ne sommes pas particulièrement friands de cette suite Google, mais au moins, cette année, il est possible d’y connecter Apple CarPlay.

Mis à part ces changements, l’habitacle de la S90 demeure fidèle à celui des dernières saisons, c’est-à-dire unique et distinctif. L’environnement respire le luxe grâce à l’utilisation de bois, de cuir véritable et d’une qualité d’assemblage exemplaire. L’assise Volvo permet au conducteur et à son passager de régler les sièges de 14 manières différentes, en plus d’être massante. Le levier de vitesses en cristal Orrefors vient ajouter encore plus de distinction à un intérieur sobre, mais fonctionnel.

Les occupants des sièges arrière disposent d'un espace pour les jambes digne d'une limousine réunissant espace, luxe, commodité et confort. Les suspensions pneumatiques adaptatives arrière qui maintiennent automatiquement la hauteur de caisse et adaptent chaque amortisseur aux conditions routières ne sont pas étrangères au confort et à la quiétude qui règne à bord de cette grande dame. On prend vite goût au luxe.

Photo : Volvo Volvo S90 Recharge 2022 - Profil

L’extérieur

Ici également, rien ne différencie ce modèle 2022 de celui des années précédentes, à part les écussons Recharge évidemment. La calandre typique de Volvo ainsi que les grands passages de roues qui permettent d’y loger de grandes jantes de 19 pouces donnent une apparence imposante au véhicule.

Notre véhicule à l’essai était une version allongée mesurant 5090 mm. Vue de côté, l’allongement au niveau des portières arrière se remarque d’ailleurs très facilement. Cet étirement a permis à Volvo d’offrir une banquette arrière très confortable et avec tellement d’espace pour les jambes que les passagers peuvent quasiment les allonger entièrement.

Photo : Volvo Volvo S90 Recharge 2022 - Derrière

La motorisation

La S90 Recharge est propulsée par un moteur 4-cylindres de 2,0 litres à injection directe, turbocompressé et suralimenté, associé à un moteur électrique qui produit une puissance combinée de 400 chevaux et un couple de 472 lb-pi, le tout transmis aux quatre roues motrices. Le travail passe par une boîte de vitesses automatique Geartronic à huit rapports.

La consommation de carburant est évaluée à 8,3 litres / 100 km en ville, 7,5 sur route et 7,9 en mode combiné. L'autonomie en mode électrique pur est d'environ 61 km.

Photo : Volvo Volvo S90 Recharge 2022 - Trois quarts arrière

La version Recharge n'est disponible que pour la S90 Inscription entièrement équipée, à partir de 77 000 $. Notre modèle d'essai comportait en plus une foule d'options qui faisaient grimper le prix à près de 88 500 $. Ce qui est cher, mais pas déraisonnable considérant le classement dans lequel se situe ce véhicule.

Parce qu’avec la suspension pneumatique arrière avec châssis actif Four-C, le système audio haut de gamme Bowers & Wilkins, le système d'aide au stationnement avant et arrière, les roues en alliage de 20 po à 8 rayons noirs taillés en diamant et plus encore, nous avions entre les mains une mini-limousine.

Dans ce créneau, la compétition ne nous propose rien qui puisse se comparer réellement à cette voiture. La seule berline intermédiaire branchable est la BMW Série 5 qui offre beaucoup moins d’autonomie que la S90 recharge.

Photo : Volvo Volvo S90 Recharge 2022 - Intérieur

Sur la route

Le moteur suralimenté et turbocompressé se distingue par une puissance livrée tout en douceur. Si on ajoute à cela la conduite purement électrique ou hybride en ville, on se retrouve derrière le volant d’un véhicule ultrasilencieux et raffiné.

Durant notre semaine d’essai, nous avons effectué un peu plus de 700 km – 60 % en ville et le reste sur autoroute. Notre consommation s’est soldée par 3,6 litres / 100 km en ville et 7,6 litres / 100 km sur autoroute. En ville, nous avons souvent pu brancher le véhicule, avec pour résultat que nous avons pu couvrir 80 % de notre trajet quotidien en pur électrique.

Pour cela, nous avions le choix entre quatre modes de conduite différents. Le mode Pur qui permet à la voiture de rester en mode tout électrique si vos batteries sont suffisamment chargées. Le mode hybride optimise l'économie de carburant et le mode Power raffermit les réglages de la suspension, utilise à la fois le moteur à essence et le moteur électrique et offre des changements de vitesse plus rapides. Le dernier mode, « Constant AWD » optimise la traction du véhicule sur route glissante.

Le mot de la fin

La Volvo S90 est un véhicule haut de gamme, luxueux même. Elle peut très bien accommoder une famille, même si elle est conçue principalement comme une voiture de fonction. La qualité de finition et le niveau de confort sont tels qu'une sérénité nous habite, peu importe où l'on se trouve dans ce véhicule.

Photo : Volvo Volvo S90 Recharge 2022 - Devant

On aime

Confort et espace intérieurs

Consommation

Accélération

On aime moins

Version allongée

Infodivertissement avec l’intégration de Google

La concurrence principale

BMW Série 5 PHEV

Et c’est tout …

Quelques-unes de vos questions concernant la Volvo S90 2022 :

La Volvo S90 est-elle équipée d'Apple CarPlay ou d'Android Auto ?

Oui. Toutes les S90 2022 disposent d’une intégration Apple CarPlay et Android Auto. Toute la suite Google est installée par défaut dans la S90.

La Volvo S90 nécessite-t-elle un carburant spécial ?

Volvo recommande d'utiliser du carburant premium sans plomb à indice d'octane 91 ou supérieur pour des performances optimales du moteur.

La Volvo S90 a-t-elle un démarrage à distance ?

Volvo On Call est livré de série dans toutes les S90. À l'aide d'une application pour appareil intelligent, les conducteurs peuvent démarrer et arrêter le moteur à distance, verrouiller et déverrouiller les portes et régler les commandes de climatisation afin que l’habitacle soit à la bonne température.