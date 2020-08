Une puissance de 306 chevaux pour l’Audi S3 2022

Vers la fin de l’an prochain, la nouvelle génération de la berline compacte A3 d’Audi se pointera chez les concessionnaires en tant que modèle 2022. Aujourd’hui, la firme d’Ingolstadt a présenté la version sportive S3, tant en version berline qu’en configuration à hayon. Si l’histoire se répète, nous aurons droit à la première, mais pas à la deuxième.

Les détails techniques des créations qui débarqueront chez nous seront confirmés plus tard, mais pour l’instant, la S3 est annoncée avec un moteur 4-cylindres turbo de 2 litres générant 306 chevaux et 295 livres-pieds de couple. Le bloc sera couplé de série à une transmission automatique à sept rapports et à double embrayage, ce qui permettra à la voiture d’atteindre les 100 km/h en seulement 4,8 secondes. La vitesse maximale sera quant à elle de 250 km/h.

L’actuelle S3 se « contente » d’un moteur similaire de 292 chevaux et 280 livres-pieds de couple, ainsi que d’une transmission automatique à sept rapports et à double embrayage. Bien sûr, comme c’est le cas pour la génération actuelle, celle à venir comptera aussi sur la traction intégrale quattro.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Audi Audi S3 2022, profil

Pour un meilleur contrôle, Audi équipe également sa S3 d’une suspension sport qui abaisse la voiture de 15 millimètres. Un système d’amortissement réglable sera également livrable pour ceux intéressés par la chose. Le contrôle de ces amortisseurs est lié au système de transmission intégrale par le biais du système de contrôle électronique de la stabilité. La voiture est également équipée de roues de 18 pouces (19 pouces aussi possibles) et d’un système de freinage puissant avec des disques ventilés et des étriers peints en noir.

Esthétiquement, il faut se rendre à l’évidence, cette nouvelleS3 a de la gueule avec son faciès agressif et son ensemble aérodynamique qui intègre un aileron massif au coffre. Des embouts d’échappement quadruples, ainsi qu’un traitement stylistique caractéristique des modèles S, sont également présents.

Photo : Audi Audi S3 2022, avant

À bord, comme c’est le cas avec chaque modèle Audi, la technologie est à l’honneur. Un écran de 10,1 pouces sert de centre multimédia, tandis qu’un second écran, de 10,25 pouces de série et de 12,3 pouces en option, remplace l’instrumentation traditionnelle devant le conducteur. Des garnitures en aluminium ou en fibre de carbone peuvent être ajoutées à la décoration de la planche de bord.

Sur sa route, la nouvelle S3 d’Audi rencontrera la BMW M235i Gran Coupe, la Cadillac CT4-V, de même que les Mercedes-AMG A35 et CLA35.

D’autres variantes sont encore en préparation, notamment les modèles RS 3 et RS 3 Sportback, deux machines encore plus puissantes. Une nouvelle A3 hybride enfichable devrait également nous parvenir éventuellement (berline et hayon).

Bref, il y en aura à se mettre sous la dent avec la prochaine génération du modèle.

Photo : Audi Audi S3 2022, trois quarts arrière

Photo : Audi Audi S3 2022, arrière