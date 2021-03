Audi vient de procéder au rappel de 153 152 A3, S3, A3 e-tron et RS3 en raison d’un problème de configuration du coussin gonflable du côté passager. Le constructeur a déclaré que le système de détection de l’occupant peut, par erreur, désactiver le coussin même si quelqu’un y est présent.

Le problème touche l’A3 (2016-2020), l’A3 e-tron (2016-2018), la S3 (2016-2020) et la RS3 (2018-2020). La berline A3 (2013-2019) a déjà été rappelée pour ce problème, en 2019. Audi avait alors installé un nouveau connecteur plus robuste et un système optimisé d’acheminement des câbles. Des plaintes ont à nouveau été recensées en 2020 sur des véhicules ayant profité de la mesure corrective. Malgré les recherches effectuées, Audi n’a pas été en mesure de trouver la « cause profonde » du problème, a-t-elle déclaré dans une lettre envoyée à la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration). La compagnie pense qu’il y a « un problème supplémentaire dans le système, au-delà de celui traité ». La firme a souligné qu’aucun accident ou blessure n’a été signalé à cause de ce problème.

Audi travaille encore à la recherche d’une solution, mais elle informera les propriétaires à partir du 21 mai.

Transports Canada ajoute une information pertinente qui pourrait intéresser ces derniers : « Ce problème causerait l’affichage d’un message d’erreur sur le tableau de bord, ainsi que le déclenchement d’un avertissement sonore. De plus, le voyant de coussin gonflable afficherait le message “passenger airbag off” (coussin gonflable du passager désactivé). »

Au Canada, 18 204 modèles sont concernés.