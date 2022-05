L'assurance automobile joue un rôle fondamental dans la vie des conducteurs. Posséder un véhicule implique l'obligation de souscrire une assurance Responsabilité civile, mais cela ouvre également une large gamme de garanties à l'utilisateur qui couvrira les éventuels dommages qu'il pourrait subir, tant matériels que personnels.

Lorsque vous devez souscrire une assurance auto, les tarifs varient selon les assureurs, car avec la même voiture vous obtiendrez des tarifs différents selon les compagnies. De nombreux facteurs liés à la personne qui va conduire le véhicule et au type de voiture entrent également en jeu. Le prix de la police d’assurance ne sera pas le même pour une voiture neuve, haut de gamme ou usagé. C’est pourquoi il est très important de faire des devis aupres des assureurs et faire des économies grâce au devis assurance auto Maaf.

Facteurs à prendre en compte lors d’un devis d’assurance auto

Plusieurs facteurs servent à établir et à calculer une prime que vous devrez payer pour assurer une couverture d’assurance pour votre véhicule. Il semble évident de dire que, lorsque l'on souhaite obtenir un devis d’assurance auto, le type de véhicule, l’âge du conducteur, la ville où réside ce dernier et plusieurs autres éléments influence le calcul. Les assureurs calculent la prime en fonction du risque qu'ils assument, puisque la fonction de l'assurance est qu'ils assument une partie du risque et non vous.

Il n'est pas nécessaire de connaître les chiffres exacts, mais si vous ajoutez des risques, le prix monte, donc si vous ajoutez certaines couvertures à d'autres pour obtenir une assurance plus complète, la prime sera plus élevée que si vous gardez la couverture de base de la Responsabilité civile. L'équation est simple en termes de choix entre les types d'assurance, la plus courante est que l’assurance la moins chère soit celle qui inclut la responsabilité civile suivie de l'option d'assurance responsabilité civile étendue et/ou tous risques, qui est normalement plus onéreuse.

La marque et la puissance influencent aussi

Un autre facteur qui détermine le prix est la voiture elle-même. Le type de voiture que vous conduisez et ses caractéristiques peuvent vous faire ajouter ou soustraire des euros à votre prime d'assurance. En ce sens, les assureurs tiennent compte de plusieurs facteurs, parmi lesquels :

La marque

Le modèle du véhicule pour connaître sa valeur

La puissance

La catégorie du véhicule

Son âge

Les kilomètres parcourus par année

Plus le véhicule a de valeur, plus vous devrez payer, donc plus de kilomètres parcourus, il serait logique de penser que la valeur diminue, mais la prime n'a pas à le faire, s'il a beaucoup de kilomètres cela signifie que vous l'utilisez beaucoup, et alors la probabilité que vous ayez un accident est plus grande.

Le conducteur influence également la prime d’assurance

Tout aussi important que la voiture est le conducteur qui l'utilise. Par conséquent, de la même manière que vous estimez l'assurance, votre assureur le fait avec votre profil de conducteur. Les composantes de l'opération sont, entre autres :

Années d'expérience

Âge

Sexe

Métier

Localisation géographique

État civil

Plus vous avez d'années d'expérience et plus vous aurez un prix bas, et c'est que les compagnies proposent des assurances auto plus chères pour les jeunes, car leur probabilité de subir un accident, selon les statistiques, est plus grande. C'est pourquoi, pour ce dernier groupe, les prix sont bien meilleurs si vous optez pour une assurance responsabilité civile et que vous décidiez d’assurer un véhicule usagé. Si, en revanche, vous êtes une personne âgée de plus de 26 ans, mariée, avec des enfants et avec un emploi stable, vous pouvez opter pour une assurance automobile commune et complète.

Votre histoire fait varier le prix de l'assurance automobile

Les calculs des assurances ne semblent pas se faire avec des abaques, car les étapes précédentes peuvent être revues. Alors que le fait qu'un médecin ait notre historique nous profite, car cela nous permet d'aller vers lui sereinement, le fait que l'assureur l'ait vous donnera envie de trouver un bouton "reset". Les assureurs peuvent vérifier l'historique de chaque conducteur et en tenir compte lors de la fixation de la prime que vous devez payer.

Si, par exemple, vous êtes avec eux depuis 5 ans et que vous avez eu 19 sinistres, le prix que vous payez pour la prime est sûrement beaucoup plus élevé que ce que vous avez payé initialement en raison des pénalités appliquées par votre assureur pour votre taux élevé de sinistres. Mais l'ordre des facteurs dans ce cas modifie le produit, car si en 19 ans vous avez eu 5 accidents, vous paierez sûrement beaucoup moins que la première année grâce aux primes qu'ils vous accordent pour être un bon conducteur. Chaque compagnie a son propre historique de sinistres et sa propre politique de tarification, c'est pourquoi il existe des différences importantes entre les assureurs.

Vous souhaitez calculer le prix d'une assurance auto ?

Avec la MAAF, vous pouvez obtenir un devis pour votre assurance auto facilement et rapidement. Répondre aux questions du comparateur et accéder à toutes les offres d'assurances adaptées à votre modèle de voiture et à votre profil de risque ne vous prendra que quelques minutes.