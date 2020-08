Au moins 400 chevaux pour le Ford Bronco hybride

Une autre journée, une autre rumeur concernant la suite des choses pour le Ford Bronco. Sérieux, le Net ne dérougit pas depuis la présentation du modèle le 13 juillet dernier. Et, franchement, on aime ça. Disons que l’année 2020 a besoin de nouvelles rafraîchissantes.

Maintenant, concernant la mécanique de la version hybride du Bronco, le site The Fast Lane Car raconte qu’une source provenant de Ford lui a confié que la compagnie opterait pour son moteur V6 EcoBoost de 3 litres. Ce dernier est basé sur le bloc de 2,7 litres qui sera au service des modèles plus garnis du Bronco. Le moteur 3-litres est déjà sous le capot des propositions Explorer ST chez Ford, ainsi qu’Aviator chez Lincoln. À lui seul, ce moulin développe 400 chevaux et 415 livres-pieds de couple. Toujours selon la source citée par le magazine en ligne, le moteur sera jumelé à la boîte automatique modulaire à 10 rapports du groupe qui est porteuse d’un moteur électrique offrant 47 chevaux supplémentaires. Cette unité est déjà à l’œuvre avec la version hybride du Ford Explorer (V6 de 3,3 litres) et se trouvera dans les entrailles du F-150 PowerBoost hybride (V6 de 3,5 litres).

Ce qui reste à savoir, c’est de quelle façon Ford va configurer le tout. Avec le modèle Aviator Grand Touring, le moteur crache une puissance totale de 494 chevaux et un couple de 630 livres-pieds, en plus d’offrir une autonomie électrique de quelque 30 kilomètres. Ford voudra assurément damner le pion à Jeep qui a récemment annoncé qu’un moteur V8 Hemi de 6,4 litres offrant 450 chevaux et autant de livres-pieds de couple équiperait la nouvelle version Rubicon 392.

Bref, la guerre s’annonce intéressante. La question demeure entière, aussi, à propos d’une éventuelle version Raptor du Bronco. Cette dernière aura-t-elle droit à une variante encore plus réveillée de cette mécanique où à une toute autre approche ?

La seule certitude, c’est qu’il faudra se montrer patients. Avec tout ce qui s’est passé cette année, la source citée plus haut mentionne que la version hybride du Bronco a été retardée et que ce n’est que l’an prochain qu’elle serait présentée comme modèle 2022.

Beaucoup d’eau va couler sous les ponts d’ici là.