• Volvo a annoncé qu’elle retardait le début de la production de son VUS électrique EX90.

• Initialement, les premiers exemplaires devaient être produits à la fin de cette année pour être expédiés au début de 2024.

• La compagnie dit avoir besoin de plus de temps pour le développement de logiciels et la réalisation de tests.

À l’heure actuelle, on retrouve deux modèles tout électriques chez Volvo, soit le XC40 et le C40. Deux autres créations sont en préparation, soit le plus gros VUS EX90 que nous avons eu l’occasion d’examiner de près à Toronto plus tôt cette année, ainsi que le plus petit EX30 qui est sur le point de faire ses débuts.

Hier, Volvo avait de mauvaises nouvelles à partager concernant l’EX90, c’est-à-dire qu’elle repoussait le début de la production de son modèle. La raison ? La compagnie a besoin de plus de temps pour le développement de logiciels et la réalisation de tests.

L’annonce de cette décision a fait chuter les actions de la compagnie de 5 %.

Grey 2024 Volvo EX90 profile Photo : D.Rufiange

L’assemblage du modèle sera désormais lancé lors de la première moitié de 2024, explique le communiqué émis par l’entreprise.

Volvo, détenu majoritairement par le géant chinois Geely, voulait livrer les premiers exemplaires du EX90 à ses concessionnaires au début de l’année 2024. La production devait être lancée à la fin de cette année. On parle donc d’un report d’environ six mois.

La compagnie n’a pas mentionné à quel moment l’EX90 arriverait en concession, mais si la production est lancée avant juillet 2024, on peut deviner que le modèle suivra pendant l’été ou au début de l’automne.

Il faudra voir si la compagnie va faire passer le millésime à 2025 plutôt qu’à 2024.