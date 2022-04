Vous êtes à la recherche d’une voiture d’occasion, et avec le choix qu’il y a sur le marché, ce n’est pas toujours chose simple! Comment être certain de trouver le bon véhicule au bon prix ?

Vous avez effectivement plusieurs choix, le concessionnaire automobile, le marchand de véhicules usagés ou encore les petites annonces.

Il existe plusieurs réseaux pour acheter une voiture d'occasion. Lors de l'achat d'une voiture essence, il est important de faire ce choix en fonction de vos besoins et de vous diriger vers un réseau adapté. Plusieurs sites vous aident à trouver votre véhicule de rêve. CapCar a été lancé il y a quelques années par trois ingénieurs passionnés d’automobile et qui avaient à cœur de révolution la vente et l’achat de voiture d’occasion. Ainsi, en plus de pouvoir vous aider à acheter un véhicule, vous pouvez également vous départir de votre véhicule personnel en respectant les mêmes critères de sélection rigoureux. Vendez votre voiture en ligne et vous pourrez aussitôt en trouver un nouveau sur le site de capcar.fr.

Comme mentionné plus haut, plusieurs structures vous permettent d’acheter votre véhicule d’occasion.

1. Le revendeur automobile

Il peut s’agir d’un marchand qui regroupe plusieurs marques ou encore un agent de marque (Concessionnaire Peugeot, Renault, Citroën, etc.). Les voitures y sont inspectées par des mécaniciens de l’enseigne et très souvent des garanties accompagnent la vente de ces véhicules.

2. Le concessionnaire automobile

Les voitures qui sont vendues chez les concessionnaires automobiles sont souvent récentes avec peu de kilométrage et encore sous garantie du constructeur. Par conséquent, les voitures proposées sont généralement de très bonne qualité. Cependant, le choix limité peut faire en sorte que les délais de livraison soient longs.

3. Le particulier

Plusieurs plateformes existent et chacune offre des milliers de véhicules. Il y a en a pour tous les gouts, mais c’est autant de pièges possibles. Il faut être prudent sur le véhicule que l’on achète, car il peut cacher bien des défauts. En effet, sans se limiter au camouflage porté sur la carrosserie, ils peuvent présenter de graves problèmes mécaniques ou pires, de sécurité du véhicule. Il faut faire inspecter le véhicule avant même de faire une offre au vendeur.

4. Capcar

Composé d’une équipe de passionné automobile, ils sont là pour rendre l’expérience d’achat de véhicule plus agréable et sécuritaire. L’effectif de Capcar composé entre autres d’ancien mécanicien et de commerciaux est capable d’évaluer les véhicules qu’ils proposent, mais surtout de les afficher au bon prix.

Les voitures sont classées après un examen minutieux. Ils peuvent contrôler les voitures à domicile. Après une inspection de près de deux heures et de 200 points de contrôle, ils sont capables de classer les véhicules en fonction de 4 critères : l'extérieur de la voiture, l'intérieur de la voiture, l'état mécanique, l'historique et l’entretien de la voiture. Toute rayure ou défaut sera mentionné dans l'annonce.

L’avantage pour l’acheteur est de bénéficier d’une garantie mécanique de 6 mois qui est incluse avec l'achat de la voiture. Des extensions de garanties plus longues et plus complètes sont également disponibles.

Au niveau prix, le client est également gagnant, car les véhicules proposés par Capcar s’alignent sur le prix du marché. Ce sera donc entre 5 et 10% que le client épargnera par rapport à un prix en concession.

Consultez le catalogue disponible ici.