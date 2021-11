Kidioui : comparer avant d’acheter

Vous êtes intéressé par un voyage, par un sac à main, des pneus ? Vous savez que vous pouvez utiliser un comparateur pour trouver le meilleur produit avec la meilleure offre du moment. Et pourquoi ne pas faire la même chose avec les voitures? Vous allez dire, cela existe déjà, oui certes! Mais un comparateur qui analyse aussi bien les véhicules neufs que d’occasion ? Kidioui l’a fait.

Le mandataire auto existe depuis des décennies en France et leur rôle est de vous trouver votre véhicule au meilleur prix. Avec l’avènement du Web, maintenant tout se joue en ligne. Pour de nombreux consommateurs, la première étape pour la recherche d’un véhicule débute en ligne.

Kidioui, qui a vu le jour en 2007, est le comparateur incontournable en France. Avec 23 000 véhicules neufs ou d’occasions disponibles, vous trouverez assurément la meilleure offre dans votre région. Kidioui vous promet de vous faire économiser jusqu’à 44% sur votre prochain véhicule.

Comment y arrive-t-il ? Kidioui propose de nombreuses offres de vente de voitures issues généralement de déstockage auto, avec une remise déjà établie, pour le neuf. Les professionnels qui offrent leurs véhicules sur le site sont sélectionnés par Kidioui pour leur sérieux, leurs offres avantageuses et leur variété géographique.

Kidioui permet ainsi de trouver très rapidement la voiture neuve souhaitée, mais surtout de comparer un ensemble d’offres sur un seul et même site et d'être ainsi sûr d'acheter sa voiture pas chère au meilleur prix dans sa région.

Pour débuter votre recherche, vous avez deux possibilités, la première, vous recherchez un véhicule précis par marque et modèle ou la seconde vous recherchez un type de véhicule avec une fourchette de prix précise.

La première option de recherche fonctionne comme tout moteur de recherche traditionnelle. Vous entrez la marque et modèle de votre véhicule et y ajouter tous les filtres voulus. Vous pouvez sélectionner l’état du véhicule, neuf ou d’occasion, son kilométrage, son année, son mode de transmission et bien d’autres critères. Kidioui vous affichera ensuite les véhicules disponibles dans votre région.

La seconde option, si la marque et modèle de votre prochain véhicule vous intéresse moins, vous utilisez la recherche en utilisant uniquement les filtres et une liste de véhicule qui répondra à ces derniers s’affichera instantanément.

C’est la promesse qui est faite sur la page d’accueil du site. Ces remises sont possibles, car le site est le premier comparateur de mandataire auto en France. Mais il peut encore aller plus loin, il peut vous faciliter aussi à trouver votre véhicule d’occasion au bon prix et qui sont très souvent garantis et révisés par des professionnels. Du même cout, il permet également de vendre son propre véhicule et ainsi comparer les offres de rachat par des professionnels.

En utilisant Kidioui, vous accéderez à une foule d’information et d’outils sur tous les véhicules. En plus des fiches techniques sur différents véhicules, le site affiche la tendance réelle du marché. Ainsi, il est facile de savoir, basé sur les stats de recherche des autres internautes, quels sont les véhicules les plus recherchés, le baromètre des tendances, les meilleurs vendeurs par marque/modèle, les promotions et remises en cours ainsi que le prix payé dans le marché.

Bref, vous ne perdez rien à essayer la plateforme Kidioui. Si vous êtes à la recherche d’un véhicule neuf, d’occasion ou encore, souhaitez avoir le meilleur prix pour votre véhicule, testez la plateforme. Faites jouer la concurrence en communiquant avec les différents professionnels présents sur la plateforme et c’est sur que vous obtiendrez le meilleur prix.