Acura a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera une version prototype du nouveau MDX de quatrième génération le 14 octobre, et a publié une première image ainsi qu'une courte vidéo pour retenir notre attention. Selon Acura, la nouvelle édition du VUS de luxe à trois rangées assumera le rôle de modèle phare de la marque.

« Cette quatrième génération de MDX est destinée à perpétuer l'héritage de ses prédécesseurs, en particulier la première génération qui a établi une nouvelle norme dans le segment des VUS de luxe. Acura s'est engagé à respecter ses racines en matière de performance et ce MEDX de nouvelle génération offrira une expérience exceptionnelle au volant. C'est le VUS le plus raffiné, le plus avancé technologiquement et le plus sophistiqué de notre histoire. » - Emile Korkor, vice-président adjoint d'Acura Canada

Photo : Acura Acura MDX Prototype, de haut

Comme on pouvait s'y attendre, les premières images ne révèlent que de petites parties du nouveau MDX, mais on peut discerner un panneau avant assez semblable à celui du TLX, avec sa grille pentagonale surmontée de phares DEL Jewel Eye qui louchent. Ce qui sont probablement de petites prises d'air se trouvent dans des plis en dessous de celles-ci. La première vidéo met également en évidence une ligne de ceinture très sculptée, allant des phares jusqu'aux feux arrière à LED.

Plus haut, une légère pente au niveau du toit nous indique que le prochain MDX empruntera certainement une silhouette plus proche d'un coupé ou d'un fastback que le MDX actuel. L'élégance est définitivement au rendez-vous parmi les SUV, même les plus grands...

Cela dit, il est inimaginable qu'Acura choisisse de ne plus offrir trois rangées de sièges dans son MDX, donc l'espace de la cabine sous ce toit devra être suffisant pour le permettre.

Acura présente ce MDX qui sera bientôt dévoilé comme un prototype, mais à notre il s'agirait presque d’un modèle de pré-production, qui ressemble beaucoup au MDX 2021 que les consommateurs pourront acheter plus tard.

Le prochain MDX devrait être équipé de base d'un moteur turbo à 4 cylindres de 2,0 litres apte à livrer 272 chevaux ; ce moteur est déjà à l’œuvre dans la TLX. Les acheteurs pourront également opter pour un V6 turbo de 3,0 litres développant 355 chevaux.

Photo : Acura Acura MDX Prototype, côté