Deux semaines après avoir annoncé les finalistes pour ses prix de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire canadien de l'année 2022, l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) a désigné ses choix.

Les grands gagnants de cette année sont deux noms très familiers aux consommateurs canadiens, ainsi que deux modèles très populaires chez les concessionnaires : la Honda Civic et le Hyundai Tucson.

Normalement, l'annonce des grands gagnants de l'AJAC devrait avoir lieu au Salon de l'auto de Toronto, mais l'annulation de cet événement pour la deuxième année consécutive a mené l'association à annoncer ses choix lors d'une émission spéciale sur REV TV.

Rappelons que le mois dernier, l'AJAC a désigné ses 13 gagnants de catégories pour les véhicules canadiens de l'année 2022, suivis deux semaines plus tard par l'annonce des six finalistes, issus de ces gagnants de catégories, pour les titres de Voiture canadienne de l'année et d'Utilitaire canadien de l'année.

La Honda Civic l'emporte donc sur les Genesis G70 et Mazda MX-5, alors the Tucson de Hyundai a été préféré aux Genesis GV70 et Toyota Corolla Cross.

En 2021, soit dit en passant, les grands gagnants étaient la Mazda3 et le Genesis GV80.

