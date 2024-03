Une taxe de 200 $ pour les VÉ en Alberta

Le gouvernement de l’Alberta prévoit d’imposer une taxe annuelle de 200 $ aux propriétaires de véhicules électriques, et ce, à partir de l’année prochaine. Voilà une nouvelle qui va en faire sursauter plusieurs.

La nouvelle mesure a été introduite dans le plus récent budget de la province qui a été présenté le 29 février dernier. Pour justifier sa décision, les autorités arguent que le poids additionnel des véhicules électriques va accélérer l’usure des routes et que ceux qui sont équipés de moteur à essence sont déjà soumis à des taxes sur les carburants.

« Bien que les recettes de la taxe sur les carburants ne soient pas dédiées au financement de la construction et de l’entretien des routes provinciales, il existe néanmoins des préoccupations en matière d’équité avec les conducteurs d’autres véhicules et des défis à plus long terme associés à la baisse des recettes de la taxe sur les carburants », peut-on lire dans le budget du gouvernement pour l’exercice 2024-25.

Tesla Model Y Photo : Tesla

L’Alberta affirme que le montant de 200 $ correspond aux taxes sur les carburants payés annuellement par les conducteurs de véhicules à essence et diesel. Notez que les propriétaires de véhicules hybrides n’auront pas à payer de taxe supplémentaire.

Les nouveaux frais seront ajoutés à ceux requis pour l’immatriculation des véhicules existants.

Le site Automotive News Canada, qui rapporte la nouvelle, explique que la mesure devrait rapporter un million pour le prochain exercice financier de la province. On estime que ce montant passera à 5 millions en 2025-2026, puis à 8 millions pour la période suivante. En comparaison, les taxes provinciales sur les carburants vont rapporter 1,4, 1,44 et 1,46 milliard au cours des trois prochaines années.

Le gouvernement albertain précise qu’il va surveiller la situation de près au cours des prochaines années afin de protéger ses recettes fiscales. D’autres détails seront rendus publics à l’automne concernant la nouvelle taxe, qui devrait être appliquée à partir du 1er janvier 2025. Est-ce que d’autres territoires vont suivre ?