• Google a profité du CES de Las Vegas pour présenter une mise à niveau de son application Android Auto.

• L’application va maintenant permettre aux utilisateurs de voir simultanément la navigation, la musique, ainsi que les messages textes à l’écran.

• Une barre va permettre l’avance rapide d’une pièce ou d’une baladodiffusion.

Google a profité du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas pour présenter une mise à jour de l’application Android Auto. De nouvelles fonctionnalités ont été annoncées. Celles-ci facilitent la navigation, ainsi que la lecture de baladodiffusions et de musique, notamment.

La nouvelle mise à jour de l’expérience utilisateur met de l’avant un écran divisé qui affiche les directions, la musique, ainsi que les textes reçus de façon simultanée. Ce sont les trucs que l’on utilise le plus souvent. Il était toujours nécessaire de changer d’écran pour avoir accès à tout. Désormais, on pourra tout voir d’un trait.

Google a précisé que l’écran partagé est compatible avec tous les véhicules et qu’il peut se reconfigurer selon le format de l’écran (carré, rectangulaire, portrait, etc.). L’entreprise n’a pas spécifié si les nouvelles fonctionnalités d’Android Auto seraient déployées par le biais de mises à jour via la voie des airs avec tous les véhicules présentement compatibles avec Android Auto.

Android Auto profite également d’une mise à jour de l’Assistant Google qui fournira désormais des suggestions intelligentes, notamment des avis concernant les appels manqués, un partage rapide de l’heure d’arrivée et un accès instantané aux médias. Google introduit également une barre de progression pour la musique ou les baladodiffusions afin que les conducteurs puissent avancer dans une chanson ou un épisode. Selon la firme, c’est ce qui était le plus demandé par les utilisateurs.

Des raccourcis seront également présents à l’écran pour répondre aux messages et appeler ses contacts favoris. Mieux, les plus récents téléphones Pixel et Samsung seront bientôt en mesure de passer des appels en utilisant l’application WhatsApp avec Android Auto.

Nous avons bien hâte de faire l’essai de cette nouvelle interface afin de pouvoir en décrire les avantages et les aléas.