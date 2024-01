Le NACTOY dévoile ses véhicules de l’année pour 2024

Les prix pour la voiture, la camionnette et le véhicule utilitaire de l’année 2024 du jury NACTOY (North American Car, Truck and Utility of the Year) viennent d’être annoncés.

Les prix NACTOY pour 2024 viennent d'être annoncés Photo : NACTOY

Les trois véhicules gagnants profitent tous d’approches différentes en ce qui a trait à leur motorisation, signe des temps et de la diversité du marché actuel.

Voiture de l’année de NACTOY 2024 : Toyota Prius 2023

Toyota Prius Limited 2023 Photo : Toyota

Dans la catégorie des voitures, les finalistes étaient la Honda Accord, la Hyundai Ioniq 6, ainsi que la Toyota Prius (et Prius Prime). C’est cette dernière qui s’est imposée auprès du jury qui regroupe 50 journalistes automobiles des États-Unis et du Canada.

Sans parler d’une surprise, disons que la Prius avait des adversaires de taille, à commencer par la Ioniq 6 qui n’a pas été étrangère à ce genre de prix depuis son introduction sur le marché. La Prius a grandement été améliorée lors de sa refonte de 2023, voyant sa puissance augmentée et sa tenue de route être grandement perfectionnée. Et c’est sans compter sur son design, plus que réussi.

Camionnette de l’année de NACTOY 2024 : Ford Super Duty 2024

Ford Super Duty F-350 Limited Photo : Ford

Pour ce qui est des camionnettes, on retrouvait en grande finale les Chevrolet Colorado, Ford Super Duty et Chevrolet Silverado EV. Cette fois, c’est un modèle à essence qui s’est imposé, soit la solution ultra robuste de Ford. Cette dernière a profité de mises à jour en cours d’année, faisant d’elle le maître incontesté de son segment en fait de capacité de remorquage. Rappelons pour la forme que son V8 Power Stroke (Diesel) de 6,7 litres lui permet de remorquer jusqu’à 40 000 livres grâce à une puissance de 500 chevaux et un couple de 1200 livres-pieds.

VUS de l’année de NACTOY 2024 : Kia EV9 2024

Kia EV9 GT-Line Photo : Kia

Enfin, pour ce qui est des véhicules utilitaires, on retrouvait un affrontement entre le Kia EV9, le Genesis GV70 électrique, ainsi que le Hyundai Kona (essence et électrique). C’est finalement le nouveau EV9 de Kia qui a été choisi. Son architecture de 800 volts qui autorise des recharges plus rapides, son autonomie avoisinant les 500 kilomètres, ainsi que sa puissance de 379 chevaux (version GT-Line), combiné à son design avant-gardiste, aura convaincu une majorité de votants.

L’année dernière, les gagnants avaient été l’Acura Integra, le Ford F-150 Lightning et le Kia EV6.